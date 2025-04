আরএফকে জুনিয়র বলেছিলেন যে অনেক অটিস্টিক মানুষ কোনও কবিতা লিখবেন না – যদিও নিউরোডিয়েভারজেন্ট কবি ও লেখকদের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে

মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সেক্রেটারি রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র সম্প্রতি অটিজমকে একটি জাতীয় ঘোষণা করেছেন “মহামারী“এটিকে একটি” প্রতিরোধযোগ্য রোগ “বলা যা একটি” উদ্বেগজনক হারে “বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি অটিজমকে একজন হিসাবে কাস্ট করতে গিয়েছিলেন “স্বতন্ত্র ট্র্যাজেডি“এটি” পরিবারগুলিকে ধ্বংস করে দেয় “, যখন উল্লেখ করে যে অনেক অটিস্টিক লোক” কখনও কর প্রদান করবে না, তারা কখনই চাকরি করবে না, তারা কখনই বেসবল খেলবে না, তারা কখনই কোনও কবিতা লিখবে না, তারা কখনই তারিখে বাইরে যাবে না। “

মন্তব্য আঁকে ব্যাপক সমালোচনা থেকে গবেষক, অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং অটিস্টিক মানুষ। তারা এগুলিকে আপত্তি জানায় বৈজ্ঞানিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন কেনেডি অটিস্টিক লোকদের বর্ণনা করেছেন এমন বিস্তৃত স্ট্রোকের সাথে অটিজমের বৈশিষ্ট্যগুলি, যারা একটি বিশাল বর্ণালীতে বিদ্যমান।

যেমন একটি অটিস্টিক ইংলিশ অধ্যাপক হু স্টাডিজ সাহিত্য এবং নিউরোডাইভারসিটিআমি বিশেষত কেনেডি’র এই বিতর্ক দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ছিলাম যে অনেক অটিস্টিক মানুষ কখনও কবিতা লিখবে না।

এটি সত্য থেকে আর হতে পারে না।

একটি উল্লেখযোগ্য কর্পাস আছে অটিস্টিক মানুষ লিখেছেন কবিতাযারা লিখেছেন উপন্যাস, নাটক এবং কার্যত যে কোনও ধরণের সাহিত্য কল্পনাযোগ্য। অটিস্টিক লেখক প্রকল্প ক্যাটালগ দ্বারা অটিজম বই 133 অটিস্টিক ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত কবিতার সংগ্রহযা ইতিহাস জুড়ে অটিস্টিক কবিদের দ্বারা নির্মিত কাজের একটি ভগ্নাংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

অন্যতম সুপরিচিত সমসাময়িক অটিস্টিক কবি হলেন ডেভিড মিডজিয়ানিক1986 সালে কেও লিখেছেন প্রথম দিকের অটিস্টিক স্মৃতিচারণগুলির মধ্যে একটি। তিনি বইগুলিতে তাঁর কবিতা প্রকাশ করেছেন “আমি আশা করি এই সমস্ত পড়ার পরে কিছু লাস আমাকে চাইবে“”আমার মন থেকে বোঝা নেওয়া: আত্মজীবনীমূলক এবং অন্যান্য কবিতা“এবং”এখন আমি যা পেয়েছি তা হ’ল নিজেই: আত্মজীবনীমূলক কবিতা, 1993-1996। ”

অ্যাডাম ওলফন্ড অন্য একজন উদযাপিত অটিস্টিক কবি। ওলফন্ড, যিনি ননস্পেকিং, “সহ বেশ কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশ করেছেন,“সঙ্গীত জলের পথে অটিজম কী ব্যতীত অন্য প্রশ্নগুলির দিকে উত্তর দেয়“2019 সালে,”চাওয়া উপায়“2022 এবং”জলের পথে বইটি খুলুন”পরের বছর। এবং ট্রেসি নিল একজন অটিস্টিক কবি, অ্যাডভোকেট এবং কথ্য-শব্দ শিল্পী যার কাজ প্রদর্শিত হয়েছে নিউজউইক এবং এনপিআর এর কবিতা মুহূর্ত।

অটিস্টিক কবিরা অনেক বিষয় সম্পর্কে লিখেন। তবে তারা কীভাবে এমন একটি পৃথিবীতে ফিট করে যা প্রায়শই তাদের ভাঙা, অসম্পূর্ণ বা মানুষের চেয়ে কম কিছু লেবেল করে তা নিয়ে আলোচনা করার সময় তাদের কাজটি বিশেষত মারাত্মক।

লেখক ও কবি তিতো রাজারশী মুখোপাধ্যায় ২০১০ সালের কবিতা “মিসফিট“কবিতার স্পিকার নোট করেছেন যে অন্যান্য লোকেরা প্রায়শই তাকে তার পার্থক্যের জন্য উচ্ছ্বসিত করে তোলে But তবে সে যত্ন করে না: