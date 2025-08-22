আরএমএএফসি রাজনৈতিক অফিসধারীদের, অন্যদের বেতন পর্যালোচনা শুরু করে

রাজস্ব সংহতকরণ বরাদ্দ এবং আর্থিক কমিশন (আরএমএএফসি) আনুষ্ঠানিকভাবে নাইজেরিয়া জুড়ে রাজনৈতিক এবং পাবলিক অফিসধারীদের পারিশ্রমিক প্যাকেজগুলি পর্যালোচনা করার প্রক্রিয়াটি শুরু করেছে।
এই পদক্ষেপটি কোনও সামঞ্জস্য ছাড়াই প্রায় দুই দশক পরে তাদের উপার্জনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে।
একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে, কমিশন আপডেট হওয়া বেতন কাঠামো প্রকাশের আগে বিভিন্ন প্রতিবেদনকে সুরেলা করার জন্য কানোতে কৌশলগত পশ্চাদপসরণ হোস্ট করছে।
এই মহড়াটি গত বছরের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বেতন সম্পর্কে পর্যালোচনা অনুসরণ করেছে, যা রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
আরএমএএফসি পারিশ্রমিক ও নগদীকরণ কমিটির চেয়ারম্যান রিট্রিট ওপেন ঘোষণা করে মোহাম্মদ কাবির উসমান, যিনি কমিশনে গম্ব্বের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, বলেছেন যে দেশে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রশাসনের আরও জোরদার করার জন্য এই দায়িত্বটি কেন্দ্রীয় ছিল।
উসমান বলেন, কমিটিকে একক, বিস্তৃত কাঠামোর সাথে নতুন জমা দেওয়ার সাথে পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলি একীভূত করার বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যা বাস্তবায়নের জন্য গাইড করবে।
তিনি বলেন, “কমিশন সাবধানতার সাথে স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে স্মারকলিপি, জনসাধারণের শুনানি এবং মন্ত্রিপরিষদের জমা সহ বিস্তৃত দৃষ্টিকোণকে বিবেচনা করেছিল, পাশাপাশি অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক সূচক এবং পারিশ্রমিক অনুশীলনগুলি থেকেও আঁকছে,” তিনি বলেছিলেন।
তাঁর মতে, পর্যালোচনা প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র পরিসংখ্যান সংশোধন করার বিষয়ে নয়, এই জাতীয় পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই মূল্যায়ন সম্পর্কেও। “কমিশন পর্যালোচনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সক্ষমতা সমানভাবে বিশ্লেষণ করেছে, যাতে সুপারিশগুলি সুষ্ঠু, বাস্তববাদী এবং টেকসই থেকে যায় তা নিশ্চিত করে,” উসমান যোগ করেছেন।
আরএমএএফসি প্রধান অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ১৯৯৯ সালের সংবিধান (সংশোধিত হিসাবে) কমিশনকে সরকারের সকল স্তরের রাজনৈতিক, জনসাধারণ এবং বিচার বিভাগীয় অফিসধারীদের জন্য যথাযথ পারিশ্রমিক নির্ধারণের আদেশ দেয়।
তিনি তাদের আলোচনার ফলাফলটি নাইজেরিয়ান ব্যবস্থার পক্ষে ভারসাম্যপূর্ণ এবং উপকারী তা নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের পশ্চাদপসরণে অনুরোধ করেছিলেন।
“আমি আমাদের বিভিন্ন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সম্পদকে বিবেচনা করে আমাদের জমায়েতের উদ্দেশ্য অর্জনে অবদান রাখতে সবাইকে অনুরোধ করছি,” তিনি বলেছিলেন।
পশ্চাদপসরণটি এমন একটি কাঠামোর জন্য সুর তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে যা দেশব্যাপী রাজনৈতিক এবং সরকারী অফিসধারীদের জন্য ভবিষ্যতের পারিশ্রমিক প্যাকেজগুলি নির্ধারণ করবে।
আরএমএএফসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শেহু বলেছেন, রাজনৈতিক অফিসধারীদের বেতন আপডেট করার জরুরি প্রয়োজন ছিল।
তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি টিনুবু বর্তমানে মাসিক N1.5 মিলিয়ন উপার্জন করেছেন, অন্যদিকে মন্ত্রীরা এন 1 মিলিয়নেরও কম, চিত্রগুলি যা ২০০৮ সাল থেকে পরিবর্তিত হয়নি।
“আপনি ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি এক মাসে N1.5 মিলিয়ন, জনসংখ্যার 200 মিলিয়নেরও বেশি লোককে অর্থ প্রদান করছেন। প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে এটি একটি রসিকতা।
“আপনি ২০০৮ সাল থেকে প্রতি মাসে N1 মিলিয়ন এর চেয়ে কম মন্ত্রীর অর্থ প্রদান করতে পারবেন না এবং আশা করছেন যে তিনি অন্য কোনও বিষয়ে জড়িত না হয়ে অগত্যা তার সেরাটি রাখবেন।
শেহু বলেছিলেন, “আপনি রাষ্ট্রপতিকে অর্থ প্রদানের চেয়ে 10 গুণ বেশি নাইজেরিয়ার (সিবিএন) গভর্নর বা মহাপরিচালককে অর্থ প্রদান করেন। এটি ঠিক নয়।