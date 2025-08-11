আরএসএফ আল জাজিরা সাংবাদিকের ‘ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর দ্বারা হত্যা’ বিস্ফোরণ করেছে

ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী গাজা সাংবাদিক আনাস আল-শরীফ এবং চার সহকর্মীকে হত্যা করার পরে আরএসএফ জরুরি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
সোমবার সাংবাদিকরা বর্ডার্স (আরএসএফ) গাজায় আল জাজিরার সংবাদদাতা আনাস আল-শরীফের “ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর দ্বারা স্বীকৃত হত্যার” নিন্দা জানিয়েছে, যারা সশস্ত্র বাহিনী স্বীকার করেছে যে তারা লক্ষ্যবস্তু করেছে।
যেখানে ইস্রায়েল আল-শরীফকে হামাসের সাথে যুক্ত “সন্ত্রাসী” বলে অভিযুক্ত করেছিল, প্রেস ফ্রিডম ক্যাম্পেইন গ্রুপ এএফপিকে বলেছিল যে তিনি “গাজা স্ট্রিপের অন্যতম বিখ্যাত সাংবাদিক (এবং) গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া সাফানং ইস্রায়েলের কণ্ঠস্বর”।
গাজা সিটিতে তাদের তাঁবুতে রবিবার ধর্মঘটে আল-শরীফ এবং অন্যান্য সাংবাদিকদের ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর স্বীকৃত হত্যার “দৃ strongly ়ভাবে এবং ক্রুদ্ধভাবে নিন্দা জানিয়েছে এনজিও।
কাতারি সম্প্রচারক আল জাজিরা রবিবার বলেছিলেন যে এর পাঁচজন সাংবাদিক ইস্রায়েলি ধর্মঘটে নিহত হয়েছেন।
আল-শরীফ, ২৮, গাজার মাটিতে কাজ করা চ্যানেলের অন্যতম স্বীকৃত মুখ, নিয়মিত কভারেজে প্রতিদিনের প্রতিবেদন সরবরাহ করে।
আল জাজিরা জানিয়েছেন, সহকর্মী সংবাদদাতা মোহাম্মদ কেরেইকিহ এবং ক্যামেরা অপারেটর ইব্রাহিম জহর, মোহাম্মদ নুফাল এবং মোমেন আলিওয়া পাশাপাশি তিনি নিহত হন।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে তারা আল-শারিফকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি “সাংবাদিক হিসাবে পোজ দিয়েছেন” তবে বাস্তবে তিনি “সন্ত্রাসবাদী কোষের প্রধান … ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিক এবং আইডিএফ সেনাদের বিরুদ্ধে রকেট হামলার অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ।”
আরএসএফ ইস্রায়েলি অভিযোগকে “ভিত্তিহীন” বলে অভিহিত করেছে।
আরএসএফ জানিয়েছে, হামাসের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের হামলার জবাবে ইস্রায়েল চালু করা যুদ্ধে প্রায় ২০০ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।
“গাজায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ” অভিযোগের জন্য মিডিয়া আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ দায়ের করেছে।
“(রবিবার) ইচ্ছাকৃত আক্রমণে, ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে পরীক্ষিত একটি পরিচিত পদ্ধতি পুনরুত্পাদন করেছে, বিশেষত আল-জাজিরা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে,” আরএসএফ গত বছরের ৩১ জুলাই দু’জন সাংবাদিককে হত্যার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল।
ইস্রায়েল সেই পুরুষদের মধ্যে একজনকে লেবেল করেছিলেন, ইসমাইল আল-গৌল, একজন “সন্ত্রাসী”।
আরএসএফ অন্যান্য দেশগুলিকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে যে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের সংঘাতের অঞ্চলে সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য জোর দেওয়ার জন্য বৈঠক করা উচিত।
“ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীকে থামাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দৃ strong ় পদক্ষেপ ছাড়াই … আমরা মিডিয়া পেশাদারদের আরও বেশি বিচারপতি হত্যার সাক্ষী হতে পারি,” আরডাব্লুবি বলেছেন।
– লিখেছেন: © এজেন্সি ফ্রান্স-প্রেস