আরও ছয়টি রাজ্য স্ন্যাপ পাবলিক ফুড সহায়তা থেকে জাঙ্ক ফুডকে সীমাবদ্ধ করছে
আরও ছয়টি রাজ্য স্ন্যাপ পাবলিক ফুড সহায়তা থেকে জাঙ্ক ফুডকে সীমাবদ্ধ করছে

মেক আমেরিকা হেলথ অ্যাগেইন (এমএএইচএ) এর পক্ষে জয়ের ক্ষেত্রে, আরও ছয়টি রাজ্য তাদের সোডা, ক্যান্ডি এবং অন্যান্য উচ্চ-চিনিযুক্ত জাঙ্ক ফুডসকে ফেডারালি অর্থায়িত, তবে রাষ্ট্র-পরিচালিত পরিপূরক পুষ্টি সহায়তা প্রোগ্রাম, স্ন্যাপ হিসাবে পরিচিত থেকে কেনা থেকে নিষিদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে।

মওকুফ, যা এসএনএপি -র অধীনে ক্রয়ের জন্য যোগ্য খাবারের সংবিধিবদ্ধ সংজ্ঞা সংশোধন করে পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ফ্লোরিডা, কলোরাডো, লুইসিয়ানা, ওকলাহোমা এবং টেক্সাসকে দেওয়া হয়েছিল। কী কেনা যায় এবং কী কিনতে পারে না তার নতুন বিধিনিষেধগুলি 2026 সালে কার্যকর হবে।

ছয়টি নতুন মওকুফ জাঙ্ক ফুডের স্ন্যাপ ক্রয়কে 12 এ সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এমন রাজ্যগুলির সংখ্যা নিয়ে আসে। এই বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে মওকুফ প্রাপ্ত অন্যান্য রাজ্যগুলি হলেন নেব্রাস্কা, আইওয়া, ইন্ডিয়ানা, আরকানসাস, আইডাহো এবং ইউটা।

আরকানসাস হ’ল 12 টি রাজ্যের মধ্যে একটি যা এসএনএপি হিসাবে পরিচিত পরিপূরক পুষ্টি সহায়তা প্রোগ্রামের অধীনে নির্দিষ্ট খাদ্য ক্রয়কে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি ছাড় পেয়েছিল। ডানদিকে আরকানসাস জিওপি গভর্নর। সারা হাকাবি স্যান্ডার্স। (গেটি চিত্র)

“কয়েক বছর ধরে, এসএনএপি সোডা এবং ক্যান্ডি, আমেরিকার ডায়াবেটিস এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের মহামারীকে জ্বালানীযুক্ত পণ্যগুলি তহবিলের জন্য করদাতা ডলার ব্যবহার করেছে,” স্বাস্থ্য সচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র বলেছেন

“এই মওকুফগুলি প্রোগ্রামের কেন্দ্রে সত্যিকারের খাবার ফিরিয়ে আনতে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রগুলিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষমতায়িত করতে সহায়তা করে।”

কৃষি সচিব ব্রুক রোলিন্স historic তিহাসিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন যেগুলি, বেশিরভাগ রিপাবলিকান নেতৃত্বের সাথে যারা এসএনএপি -র মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা উন্নত করতে সহায়তা করেছে।

এই বছরের শুরুর দিকে প্রকাশিত ট্রাম্প প্রশাসনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গড়ে ৪২ মিলিয়ন স্বল্প আয়ের আমেরিকানরা ১ 17 বছরের কম বয়সী পাঁচজনের মধ্যে একজন সহ প্রতি মাসে খাদ্য স্ট্যাম্প সহায়তা পান।

কৃষি সচিব ব্রুক রোলিন্স historic তিহাসিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন যেগুলি, বেশিরভাগ রিপাবলিকান নেতৃত্বের সাথে যারা এসএনএপি -র মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা উন্নত করতে সহায়তা করেছে। (গেটি চিত্র/ইসটক)

নতুন মওকুফের সর্বশেষ ঘোষণার পরে রোলিনস বলেছিলেন, “আমাদের দেশের ইতিহাসের এই সমালোচনামূলক মুহুর্তে অনেক রাজ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করতে শুরু করার জন্য কিছু করা অবিশ্বাস্য।” “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করেছেন, এবং পুরো মন্ত্রিসভা আমেরিকাটিকে আবার সুস্থ করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।… এই রাজ্য মওকুফগুলি অভাবী পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলির প্রচার করে।”

12 টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে মঞ্জুর করা স্ন্যাপ মওকুফ এ পর্যন্ত, এঁরা সকলেই সোডা সহ সুগারযুক্ত পানীয় কেনার জন্য ব্যবহার করা থেকে এসএনএপি তহবিলকে সীমাবদ্ধ রাখবেন, অন্যদিকে কমপক্ষে আটটি রাজ্য ক্যান্ডি ক্রয়ের জন্য এসএনএপি তহবিল নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা নির্দেশ করেছে। ফ্লোরিডা, লুইসিয়ানা এবং নেব্রাস্কা এর মতো কয়েকটি রাজ্য স্পষ্টভাবে এনার্জি ড্রিংকগুলিও নিষিদ্ধ করবে, আবার আরকানসাসের মতো অন্যরা 50% এরও কম প্রাকৃতিক রস সহ পানীয় নিষিদ্ধ করা হবে বলে ইঙ্গিত করেছেন।

এবিসি নিউজ মেডিকেল সংবাদদাতা ড্যারিয়েন সাটন এই পদক্ষেপের যুক্তি দিয়েছিলেন, যদিও স্বাস্থ্যের ফলাফলগুলি উন্নত করার প্রচেষ্টা হিসাবে চাপ দেওয়া হয়েছে, তার প্রমাণ নেই।

ইউএসডিএ মওকুফগুলি এসএনএপি সুবিধাগুলি ব্যবহার করে রাজ্যগুলিকে সোডা এবং শক্তি পানীয়ের ক্রয় সীমাবদ্ধ করার অনুমতি দেয়। প্রোগ্রামটি ফেডারেলভাবে অর্থায়িত তবে রাজ্য-পরিচালিত। (এপি ফটো/জেফ চিউ, ফাইল)

এবিসি নিউজ অনুসারে তিনি বলেন, “সোডায় অ্যাক্সেস সরিয়ে নেওয়া আসলে এই শর্তগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এমন কোনও প্রমাণ নেই।” “চিনি সেই অপরাধীদের মধ্যে একটি যা আপনাকে সর্বদা সচেতন হতে হবে।”

সাটন উল্লেখ করেছিলেন যে মার্কিন ডায়েটরি গাইডলাইনগুলি সুপারিশ করে যে পুরুষদের প্রতিদিন 35 গ্রাম চিনি না থাকে, অন্যদিকে মহিলাদের এটি প্রতিদিন 25 গ্রামে সীমাবদ্ধ করতে বলা হয়।

