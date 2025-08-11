You are Here
আরও তিনটি কঠোরভাবে কম নাচের প্রতিযোগী ওয়ান শোতে ঘোষণা করেছেন
আরও তিনটি কঠোরভাবে কম নাচের প্রতিযোগী ওয়ান শোতে ঘোষণা করেছেন

ড্যানি ডায়ার, অ্যালেক্স কিংস্টন এবং জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক কঠোরভাবে কম নাচের আসন্ন সিরিজের সর্বশেষ প্রতিযোগী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সোমবার বিবিসি ওয়ান দ্য ওয়ান শোতে আসন্ন মরসুমের লাইভের সর্বশেষ নিয়োগকারী হিসাবে এই ত্রয়ীটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

তার প্রকাশের পরে স্টুডিও থেকে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন লাভ আইল্যান্ডের বিজয়ী ডায়ার বলেছিলেন: “এটি এমন একটি মজাদার যাদুকরী শো – এটি করার জন্য জিজ্ঞাসা করা এই জাতীয় সম্মানের বিষয়।

“আমি কেবল পরতে সক্ষম হতে অপেক্ষা করতে পারি না (পোশাকগুলি) – এটি এত মজাদার হতে চলেছে।”

হোস্ট অ্যালেক্স স্কট এবং রোমান কেম্পের সাথে কথা বলতে ইতালিতে তার ছুটিতে বাধা দেওয়া অভিনেত্রী কিংস্টন কৌতুক করেছিলেন: “আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলাম তবে এখন আমি আতঙ্কিত।”

তিনি মার্কিন মেডিকেল ড্রামা এর ডাঃ এলিজাবেথ কর্ডে চরিত্রে তাঁর ভূমিকার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন তবে ডক্টর হু -তেও উপস্থিত ছিলেন।

ইআর এর আগে তিনি আইটিভি মিনিসারিগুলিতে মোল ফ্ল্যান্ডার্সের ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যতে অভিনয় করার জন্য ব্রিটিশ ভক্তদের উপর জয়লাভ করেছিলেন, যা তাকে সেরা অভিনেত্রীর জন্য বাফটা মনোনয়ন অর্জন করেছিল।

প্রাক্তন চেলসি ফুটবলার হাসেলবাইনক বলেছেন: “আমি কেবল মেয়েদের বাবা এবং কঠোরভাবে আমাদের গৃহ জীবনের একটি অংশ – আমি শোটি পছন্দ করি।

“চলো চলুন।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “এটি আমার আরাম অঞ্চল থেকে পুরোপুরি বাইরে।

“, 000০,০০০ বা, 000০,০০০ লোকের সামনে ফুটবল খেলা সহজ তবে এমন কোনও অংশীদারের সাথে নাচানো যিনি এটি 10 বার, 100 বার জানেন, আপনি পাগল হওয়ার চেয়ে ভাল।”

হাসেলবাইনক এই ধারণাটিও টিজ করেছিলেন যে তিনি সম্ভবত তাঁর কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবল বন্ধুকে লাইভ দেখার জন্য নিয়ে আসছেন।

“আমি কার্লো কুডিসিনির সাথে রবি (ফাউলার) এর সাথে যোগাযোগ করছি, তাই কে জানে,” তিনি বলেছিলেন।

তারা অলিম্পিক স্প্রিন্টার এবং গ্ল্যাডিয়েটরস তারকা হ্যারি আইকাইনস-আরিয়েতে যোগদান করেন, যিনি প্রথম প্রতিযোগী ছিলেন তার আগের দিন 2025 লাইন আপের জন্য নিশ্চিত হয়েছিলেন।

রিবুট করা গ্ল্যাডিয়েটরসে নাইট্রো নামে পরিচিত আইকাইনস-আরিয়েটি এর আগে গত বছরের কঠোরভাবে কম নাচের ক্রিসমাস স্পেশাল-এ অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তটি “এত সুন্দর আমাকে কেবল দু’বার করতে হয়েছিল” বলে ফিরে আসার সিদ্ধান্তটি বর্ণনা করেছিলেন।

জুলাইয়ে, বিবিসি ঘোষণা করেছিল যে দুটি “অবিশ্বাস্য” নতুন পেশাদার নৃত্যশিল্পী, মার্কিন বংশোদ্ভূত অ্যালেক্সিস ওয়ার এবং অস্ট্রেলিয়ান নৃত্যশিল্পী জুলিয়ান কিলন এই শোতে যোগ দেবেন, যা এই শরত্কালে শুরু হয়।

টেস ডেলি এবং ক্লাউডিয়া উইঙ্কলম্যান ক্রেগ রেভেল হরউড, মোতসি মাবিউজ, অ্যান্টন ডু বেক এবং শিরলি বালাসের সাথে বিচারক হিসাবে ফিরে আসার সাথে উপস্থিত হয়ে ফিরে এসেছেন।

কঠোরভাবে এই সেপ্টেম্বরে নতুন সিরিজের জন্য বিবিসি ওয়ান এবং বিবিসি আইপ্লেয়ারে ফিরে আসবে।

