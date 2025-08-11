আরও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হুইলচেয়ার মেরামতের জন্য তহবিল গ্রহণ করতে পারে

“সক্রিয় স্থানীয় সরকার” প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের নীতিতে পরিবর্তনগুলি প্রবর্তনকারী প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য তহবিলের সুপারভাইজারি বোর্ড, যা আর্থিক সহায়তা নির্দেশিত তাদের গ্রুপের এমন একটি সম্প্রসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হ’ল প্রতিবন্ধীদের দ্বারা চলতে বাধাগুলি দূর করা বা হ্রাস করা, যা তাদের সামাজিক এবং পেশাদার ক্রিয়াকলাপকে সীমাবদ্ধ করে, পাশাপাশি শিক্ষার সম্ভাবনাও। এটির অংশ হিসাবে এটি প্রতিবন্ধী স্কুটার বা বৈদ্যুতিন ড্রাইভের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বজায় রাখার জন্য তহবিল প্রাপ্তির সম্ভাবনা।
কোন উদ্দেশ্যে আপনি তহবিল পেতে পারেন