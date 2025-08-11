আরও বিদেশী অপরাধীদের প্রসারিত প্রকল্পের অধীনে নির্বাসিত করা হবে

হোম অফিস তার “ডিপার্ট্ট নাও, আপিল পরবর্তী সময়ে” স্কিমে 15 টি নতুন দেশ যুক্ত করার কারণে তাদের অপসারণের বিরুদ্ধে তাদের আপিলগুলি শোনা যাওয়ার আগে আরও বিদেশী অপরাধীদের নির্বাসন দেওয়া হবে।
নীতিটি সরকারকে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করার আগে তাদের দেশে যুক্তরাজ্যে অপরাধ করে এমন বিদেশীদের তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠাতে দেয়।
কানাডা, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া সহ এই প্রকল্পের নতুন দেশগুলি মোট 23 – মূল আটটির চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি এনে দেয়, হোম অফিস বলছে যে ভবিষ্যতে আরও বেশি কিছু অনুসরণ করা যেতে পারে।
স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার বলেছেন, এই প্রকল্পের সম্প্রসারণ হ’ল বিদেশী অপরাধীদের “আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থা কাজে লাগানো” এবং তাদের অপসারণ “দ্রুত ট্র্যাক” থেকে রোধ করা।
বিদেশী নাগরিকরা যারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের যুক্তরাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে তাদের নিজ দেশ থেকে তাদের আপিল শুনানিতে অংশ নিতে পারেন।
এই প্রকল্পে যুক্ত অন্যান্য দেশগুলি হ’ল:
- অ্যাঙ্গোলা
- বোতসোয়ানা
- ব্রুনাই
- বুলগেরিয়া
- গায়ানা
- ইন্দোনেশিয়া
- কেনিয়া
- লাটভিয়া
- লেবানন
- মালয়েশিয়া
- উগান্ডা
- জাম্বিয়া
কুপার আগে বলেছিলেন যে অপরাধীরা ইউকেতে “কয়েক মাস বা এমনকি কয়েক বছর ধরে” থাকতে সক্ষম হয়েছিল যখন তাদের মামলাগুলি আপিল সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করেছিল।
“এটি শেষ করতে হবে। যারা আমাদের দেশে অপরাধ করেন তাদের সিস্টেমটি পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া যায় না, এ কারণেই আমরা নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করছি এবং একটি স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করছি যে আমাদের আইনগুলি অবশ্যই সম্মানিত হতে হবে এবং প্রয়োগ করা হবে,” তিনি যোগ করেছেন।
মন্ত্রীরা যুক্তি দেখান যে ক্রমবর্ধমান নির্বাসন কারাগারে উপচে পড়া ভিড়কে সহজ করবে।
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের কারাগারগুলি দখলদারিত্বের মাত্রা 100%এর কাছাকাছি নিয়ে উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।
আছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের কারাগারে 10,772 বিদেশী অপরাধী – বা মোট কারাগারের জনসংখ্যার 12.3% – 2025 সালের জুন পর্যন্ত স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড তাদের নিজস্ব কারাগার ব্যবস্থা পরিচালনা করে।
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের বিদেশী অপরাধীদের জাতীয়তার দিক থেকে, আলবেনিয়ানরা ২০২৫ সালের জুনে কারাগারে ১,১৯৩ জনকে নিয়ে শীর্ষে এসেছিল, তারপরে 707 আইরিশ নাগরিক, 320 ভারতীয় এবং 317 পাকিস্তানি রয়েছে।
“এখন নির্বাসন, পরে আপিল করুন” – মোট বিদেশী কারাগারের জনসংখ্যার %% এর আওতাধীন ১৫ টি নতুন দেশের 777 জন বন্দী ছিল।
নতুন দেশগুলির মধ্যে কেবল ভারতীয়রা বর্তমান বন্দীদের মধ্যে সর্বাধিক অসংখ্য জাতীয়তায় রয়েছে।
পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছিলেন যে বিদেশী অপরাধীদের ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে এমন অন্যান্য দেশের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যুক্তরাজ্য কাজ করছে।
ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস ফিল্প এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে যোগ করেছেন: “তবে এই ইউ-টার্নের সাথেও কেবল কনজারভেটিভ পার্টি সমস্ত বিদেশী অপরাধীদের নির্বাসন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
“যতক্ষণ না কেয়ার স্টারমার সমস্ত বিদেশী অপরাধীদের নির্বাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় বা বিশ্বজুড়ে অভিবাসীদের জন্য রেড কার্পেটটি বের করে দেওয়া বন্ধ করে দেয়, এই সমস্যাটিও চলে যাচ্ছে না।”
রবিবার বিচার সচিব ঘোষণার পরে এই পদক্ষেপটি আসে বিদেশী অপরাধীদের নির্বাসন দেওয়ার নতুন পরিকল্পনা তারা একটি কাস্টোডিয়াল সাজা পাওয়ার পরপরই।
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের প্রস্তাবের অধীনে, যাদের স্থির-মেয়াদী সাজা দেওয়া হয় তাদের সরাসরি নির্বাসন দেওয়া যেতে পারে এবং যুক্তরাজ্যে পুনরায় প্রবেশ করতে নিষেধ করা হত।
বিচারপতি সচিব শাবানা মাহমুদ বলেছিলেন যে তারা যদি “আমাদের আতিথেয়তা অপব্যবহার করে এবং আমাদের আইন ভঙ্গ করে” তবে বিদেশী অপরাধীদের “প্যাকিং” প্রেরণ করা হবে।
নতুন ক্ষমতা – যার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন – করদাতাদের অর্থ সাশ্রয় করবে এবং প্রকাশের সুরক্ষা বাড়িয়ে তুলবে, সরকার জানিয়েছে।
তবে শ্যাডো জাস্টিস সেক্রেটারি রবার্ট জেনরিক হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে কিছু দেশ নির্বাসিত ব্যক্তিদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে।
তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে দেশগুলি তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে না নিয়ে এই ইভেন্টে স্যার কেয়ার স্টারমারের “ভিসা এবং বিদেশী সহায়তা স্থগিত করা উচিত”।
সরকারের মতে, বিদেশী অপরাধীরা কারাগারের জনসংখ্যার প্রায় 12% শতাংশ, কারাগারের জায়গাগুলিতে গড়ে বছরে 54,000 ডলার ব্যয় হয়।
তামারা কোভাসেভিকের অতিরিক্ত প্রতিবেদন, বিবিসি যাচাই করুন