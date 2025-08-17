আরও বৃষ্টিপাত বন্যা-বিধ্বস্ত কেপিতে আঘাত হানার প্রত্যাশা

পেশোয়ার/রাওয়ালপিন্ডি: ফ্ল্যাশ বন্যার সাথে, জমির স্লাইডগুলি দেশের উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলে শত শত লোকের মধ্যে ব্যাপক ধ্বংস এবং হত্যা ঘটায়, মূলত খাইবার পাখতুনখওয়া, গিলগিত বালতিস্তান এবং আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর, পাকিস্তান ধাতব বিভাগের (পিএমডি) আজও বেড়াতে যাওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছে (পিএমডি)।
মেট অফিসে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আরব সাগর এবং বেঙ্গল উপসাগর থেকে শক্তিশালী বর্ষার স্রোতগুলি ক্রমাগত দেশে প্রবেশ করছে। বাংলা উপসাগরের উপর নিম্নচাপ ব্যবস্থা (এলপিএ) (এলপিএ) সম্ভবত ১ August আগস্ট (আজ) থেকে পশ্চিম দিকে চলে যাবে এবং এই বর্ষার ক্রিয়াকলাপকে আরও তীব্র করবে,” মেট অফিসে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
এছাড়াও, এই আবহাওয়া সংক্রান্ত অবস্থার প্রভাবে দেশে একটি পশ্চিমা তরঙ্গ উপস্থিত ছিল, এতে যোগ করা হয়েছে।
খাইবার পাখতুনখোয়া’র দির, চিত্রাল, সোয়াট, কোহিস্তান, শ্যাংলা, ব্যাটগ্রাম, মনসেহরা, অ্যাবটাবাদ, হরিপুর, বুনার, মালাকান্দ, বাজরান্দ, বাজরান্দ, বাজর, মহাট,
ভারী বর্ষণ সম্ভবত চারসাদদা, এখন, মার্ডান, সোয়াবী, কেকেবার, ওরাকজাই, কিরাম, হাঙ্গু, কারাক, বান্নু, কোনও মারওয়াত, ওয়াজিরিস্তান, ট্যাঙ্ক এবং ডেরা ইসমাইল খানকে ১৯ আগস্ট (মঙ্গলবার) পর্যন্ত রয়েছে।
রবিবার প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (পিডিএমএ) জারি করা বিবৃতি অনুসারে কেপি কেপি সর্বোচ্চ 313 জনতার প্রতিবেদন করে কেপি 300-মার্ককে ছাড়িয়ে গেছে, বেশিরভাগ কেপি, জিবি এবং এজেকে, কেপি 300-মার্ককে ছাড়িয়ে গেছে বলে পূর্বাভাসটি এসেছে।
জিবি এবং এজেকে এ পর্যন্ত 12 এবং 11 টি প্রাণহানির কথা জানিয়েছে – উত্তরাঞ্চলের মোট মৃত্যুর সংখ্যা কমপক্ষে 336 এ ঠেলে দিয়েছে।
কেপিতে মৃত্যুর ভাঙ্গন দিয়ে পিডিএমএ জানিয়েছে যে বিভিন্ন ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ২ 26৩ জন পুরুষ, ২৯ জন মহিলা এবং ২১ জন শিশু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
১৫6 জন আহত হয়ে, বৃষ্টি এবং বন্যার ফলে ১৫৯ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার মধ্যে 97 টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং 62 টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্যা-বিধ্বস্ত বুনার ২০৮ টি প্রাণহানির সাথে সর্বোচ্চ তালিকায় জানিয়েছে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে বাজর, তোরগর, মনসেহরা, শ্যাংলা এবং বাটাগ্রামেও বৃষ্টি এবং বন্যার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাও জানা গেছে।
পিডিএমএ রিলিফ দল এবং জেলা প্রশাসন একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগে রয়েছে, এতে বলা হয়েছে।
প্রভাবশালীদের জন্য 100% ক্ষতিপূরণ
এদিকে, কেপির মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গন্দপুর বুনারের বন্যা-আক্রান্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি উচ্চ-স্তরের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন, তার অফিস থেকে একটি বিবৃতি পড়েন।
তার সফরকালে বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, কর্মকর্তারা বন্যার কারণে এবং উদ্ধার প্রচেষ্টার কারণে বিধ্বস্ততার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেছিলেন।
গন্ডাপুরকে জানানো হয়েছিল যে সাম্প্রতিক মেঘ ফেটে বুনারের সাতটি গ্রাম কাউন্সিল জুড়ে কমপক্ষে ৫,৩৮০ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
এখন পর্যন্ত বুনারে প্রায় 209 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে – পিডিএমএ দ্বারা জারি করা চিত্রের চেয়ে একটি বেশি – যখন 134 জন নিখোঁজ রয়েছে এবং 159 জন আহত হয়েছে।
তিনটি আর্মি ব্যাটালিয়ন এবং 300 জন নাগরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবীরা উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের খাবার, তাঁবু এবং কম্বল সরবরাহ করা হচ্ছে।
পীর বাবা রোডের একটি ছয় কিলোমিটার প্রসারিত এবং গোকান্দ রোডের একটি 3.5 কিলোমিটার বিভাগ সাফ করা হয়েছে। ১৫ টি ভূমিধস পয়েন্ট থেকে ধ্বংসাবশেষও সরানো হয়েছে।
বুনার সহ আটটি ক্ষতিগ্রস্থ জেলায় একটি ত্রাণ জরুরী ঘোষণা করা হয়েছে এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান এখনও চলছে।
তদুপরি, গান্ডাপুরকে ব্রিফ করা হয়েছিল যে নিরাপদে প্রায় ৩,৫০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল।
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে, মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনে সরকার “কোনও পাথর ছাড়বে না”।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ত্রাণ প্রচেষ্টার জন্য ১.৫ বিলিয়ন রুপি মুক্তি পেয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী এবং সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে প্রদেশের সাথে “কাঁধ থেকে কাঁধে দাঁড়িয়ে” ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে গন্ডাপুর বলেছিলেন যে প্রাদেশিক সরকারের অগ্রাধিকার ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে ধুয়ে যাওয়া রাস্তাগুলি পুনরুদ্ধার করছে।
তিনি বলেন, “প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়, আমরা আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেব,” তিনি আরও বলেন, উদ্ধার ও ত্রাণ প্রচেষ্টার জন্য বিমান চলাচলের কাছ থেকে অতিরিক্ত হেলিকপ্টারগুলির অনুরোধ করা হয়েছে।
“প্রাদেশিক সরকারের লোকসানের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য 100%সংস্থান রয়েছে। কেউ কখনও লোকসানের জন্য 100%ক্ষতিপূরণ দেয়নি, তবে আমরা করব,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন।
ইসলামাবাদ, পিন্ডি অন সতর্কতা
পৃথকভাবে, রবিবার ইসলামাবাদ এবং রাওয়ালপিন্ডি নুল্লাহ লাইয়ের পানির স্তর বৃদ্ধির ফলে ভারী বৃষ্টিপাত দেখেছে।
ইসলামাবাদ/রাওয়ালপিন্ডি, মরি, গ্যালিয়াত, অ্যাটক, চকওয়াল, জেলাম, গুজরাবদ, গুজরাবদ, গুজরাত, গুজরাত, গুজরাবদ, গ্যালিয়াত, গুজরাত, গুজরাবদ, পিএমডি বিস্তৃত বৃষ্টি-বাতাস/থান্ডারশওয়ার (বিক্ষিপ্ত ভারী জলপ্রপাতের সাথে) পূর্বাভাস দেওয়ার সাথে সাথে দেখা গেছে আজ আগস্ট 19 পর্যন্ত।
রাইনগুলি শেখুপুরা, সিয়ালকোট, নারোয়াল, মিয়ানওয়ালি, খুশাব, সরগোধা, ঝাং, টোবা টেক সিংহ, নানকনা সাইব, চিনিওট, ফয়সালাবাদ এবং সাহিওওয়াল উক্ত সময়কালে ডুরিংয়েও মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৃষ্টির বাতাস/বজ্রপাত (বিচ্ছিন্ন ভারী ক্ষেত্রগুলির সাথে) সম্ভবত ডিজি খান, ভাক্কর, লেয়াহ, মুলতান, বাহাওয়ালপুর, বাহাওয়ালনগর, রাজনপুর এবং রহিমিয়ার খান-এ 18 আগস্ট থেকে 20 আগস্ট পর্যন্ত রয়েছে।
রেসকিউ 1122 টি টুইন সিটিগুলিতে উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে নুল্লা লাইয়ের আশেপাশে এবং নিম্ন-এলাকাম অঞ্চলে মোতায়েন করা উদ্ধারকর্মীদের সাথে।
উদ্ধার কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, “উদ্ধার কর্মীদের কাটারারিয়ান, গাওলম্যান্ডি এবং অন্যান্য নিম্নচাপে মোতায়েন করা হয়েছে।”
সমবেদনা our ালাও
রাশিয়ার সভাপতি ভ্লাদিমির পুতিন, রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি -র কাছে সমবেদনা চিঠিতে কেপিতে মূল্যবান জীবন হারানোর জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।
পুতিন মৃত ব্যক্তির পরিবারগুলির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি এবং সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন এবং আহতদের কাছে দ্রুত পুনরুদ্ধার কামনা করেছিলেন।
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির জন্য শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
তুর্কিয়ে প্রজাতন্ত্রের বিদেশ মন্ত্রনালয়ও পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক বন্যার কারণে সৃষ্ট প্রাণহানির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছিল।
মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে, পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে, যারা এই বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহর করুণার জন্য প্রার্থনা করে।
তুর্কিয়ে এই সময়ে শোকের সময়ে পাকিস্তানের সাথে তার সংহতি পুনরায় নিশ্চিত করেছিলেন এবং শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি সহানুভূতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন।