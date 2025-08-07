আরও বেশি পাগল দিনে একটি দুর্দান্ত কোয়ার্টেট | সমালোচনা

আরও একটি পাগল দিন এটি সিক্যুয়াল, যা 22 বছর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল, একটি পাগল দিনএকটি অলৌকিক ধারণা সহ সেই “কনসেপ্ট কমেডি “গুলির মধ্যে একটি, যা এই সময়ের মধ্যে হলিউড স্টুডিওগুলির কমিক শিরাটির মূল খাবার ছিল।
এই প্রথম মুভিতে, জেমি লি কার্টিস এবং লিন্ডসে লোহান ছিলেন মা এবং কিশোরী কন্যা, সর্বদা মোড়ের দিকে, যিনি যাদুকরী শিল্পের জন্য দেহের বিনিময় করেছিলেন এবং তাই দীর্ঘকাল ধরে, আক্ষরিক অর্থে “অন্যের স্থান” (বা অন্য ক্ষেত্রে) নিয়ে আক্ষরিকভাবে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করেছিলেন, সহানুভূতি এবং মিউচুয়াল বোঝার এক পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। এখন জেমি লি কার্টিস তার নানী, লোহান বিয়ে করার প্রাক্কালে একক মা, জুলিয়া বাটার্স হলেন কন্যা এবং সোফিয়া হ্যামনস ভবিষ্যতের সৎ কন্যা। কেউ নিজেকে বোঝে না, বিশেষত দুটি ছোট লোক (যারা ঘৃণা করে) এবং তাই এখানে প্রত্যেককে পাঠ দেওয়ার জন্য আবার অভিশাপ আসে।
মুভিটির প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে (যা সাবধানতার সাথে তার “ইভেন্ট” এর আগমন উত্পন্ন করে) আমরা তখন এই গুণিত বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করি – এখন চারটির জন্য, কেবল দুজনের পরিবর্তে – এমন একটি চরিত্রের একটি চৌকোটি যারা দেহকে স্যুইচ করে এবং সক্রিয় কাজ করে যা চরিত্রগুলি পরিবর্তন করে। এমনকি কিছুটা আশ্চর্যের বিষয়, আমরা কৌতুক, মজাদার দ্বারা মজাদার যে ধরণের সূক্ষ্ম বার্লেস্ক (বৈপরীত্য নয়) দিয়ে প্যাকড পেয়েছি যার সাথে অভিনেত্রীরা মডিউলেট করে এবং পুনর্নির্মাণ (বিশেষত জেমি লি কার্টিস, একটি ঠাকুরমা দেহের কিশোরী, মনে হয় প্রচুর মজা আছে, এবং একই সময়ে কিশোর -কিশোরী কল্পনা করা হয়, বা ভয়)।
কখনও “কিছুতে” পড়েন না, বিশৃঙ্খলা একটি নির্দিষ্ট যুক্তি বজায় রাখে এবং সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা বজায় রাখে: শেষ পর্যন্ত, “প্রজন্মের যুদ্ধ” যা স্পষ্টতই আমেরিকান সমাজে ব্যাপকভাবে রয়েছে (এবং এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিছুটা অনুমান করে), বয়সের সাম্প্রদায়িকতা (ওএসের সাথে একটি আবেশ ( বুমারসক জেনারেল এক্সক জেনারেল জেডইত্যাদি) যে ফিল্মটি সমালোচনা করতে উত্সাহিত করেছে – যেমন “সংস্কৃতি” সমালোচনা করে নেট“নৈতিকতার জন্য এই প্রবণতা (দেখুন কীভাবে তিনি পোশাক পরেছেন, যুগে যুগে পার্থক্য দেখছেন, দেখুন আমি কী জানি না) যা তথাকথিত” প্রগতিশীল “সেনাবাহিনী, ম্যালিডিয়াস (লিন্ডসে লোহান, যিনি কার্টিসের সাথে এই ছবিটির সহ-প্রযোজনা করেছেন, কিছুটা শিকার ছিলেন, এটি একটি ব্যক্তিগত বা” লেখক হিসাবে অনুমান করেছেন “এর সাথে রয়েছে।
কে এই পাঠটি শিখতে হবে তিনি হলেন আক্রমণাত্মক এবং খুব স্ব -কেন্দ্রীয় নিশ্চিততায় পূর্ণ দুই কিশোরী, মহিলা সংহতি সম্পর্কে এমন একটি শেখা যা নিজেদেরকে জোর দেওয়ার জন্য বিশ্বকে হয়রান করার দরকার নেই (এটি “খারাপ” ছাড়াও একটি সিনেমা, না পুরুষ এমনকি বা অন্য কোনও ধর্মত্যাগীও নয়), এবং এটি দুটি প্রবীণ মহিলাদের (এটি জেনারেশনাল: জেনারেশনাল: জেনারেশনাল: জেনারেশনাল “এর অবস্থানে অসন্তুষ্ট করে তোলে।
স্মার্ট এবং মরণ “গ্রীষ্মের সিনেমা” পূরণের জন্য যথেষ্ট মজাদার: এখানে একটি দুর্দান্ত খাঁটি চৌকোটি রয়েছে।