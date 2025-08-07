আরকন এর দক্ষতা অধিগ্রহণ শিবিরের নাইজেরিয়ান কর্মীদের ভবিষ্যত – মন্ত্রী

আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, চাপ। আহমেদ ড্যাঙ্গিওয়া নাইজেরিয়ার আর্কিটেক্টস রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল (আরকন) দক্ষতা অধিগ্রহণ কেন্দ্রের প্রশংসা করেছেন, বলেছেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবুর নবীন হোপ এজেন্ডার সাথে একত্রিত হয়েছে।
আরকনের গ্রীষ্ম দক্ষতা অধিগ্রহণ শিবির ২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবুজাতে সোমবার বিবৃতি দেওয়ার মন্ত্রী বলেছেন, এই পদক্ষেপটি দেশের ভবিষ্যত বজায় রাখার সঠিক পথে ছিল।
যে শিবিরটি তিন সপ্তাহ ধরে চলবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হবে তা উপস্থিতদের রাজমিস্ত্রি, নদীর গভীরতানির্ণয়, টাইলিং, পেইন্টিং এবং ইন্টিরিওর ডিজাইনে স্কুল অফ আর্কিটেকচারাল টেকনিশিয়ানস স্কিম (এসএটিএস), কুউজে, আবুজাতে অনুষ্ঠিত হবে।
কেন্দ্রটি ফেডারেল হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভলপমেন্ট মন্ত্রনালয়ের মধ্যে সহযোগী প্রচেষ্টার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করা হয়েছিল।
মন্ত্রীর মতে, যিনি পেমি টেমিটোপ, পরিচালক ও প্রধান, পাবলিক বিল্ডিং অ্যান্ড হাউজিং ডেভলপমেন্ট, আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, রাষ্ট্রপতি টিনুবুর অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি দেশ রয়েছে যেখানে কোনও শিশু উন্নয়নের যাত্রায় পিছনে নেই।
“আজ, আমরা কেবল একটি শিবিরের উদ্বোধন করছি না। আমরা নাইজেরিয়ার ভবিষ্যতের কর্মী বাহিনীতে বিনিয়োগ করছি। আমরা নিশ্চিত করছি যে জাতীয় উন্নয়নের আসল ভিত্তি কেবল ইট এবং মর্টারে নয়, তবে তাদের হাতে যে হাতে রয়েছে, তাদের মন এবং যে দক্ষতা তাদের ধরে রাখে।
“ফেডারেল সরকারের সাম্প্রতিক 15 টি বাধ্যতামূলক দক্ষতার প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবর্তন হ’ল আমাদের জাতির প্রশস্ততা দক্ষতার ব্যবধানটি পূরণ করার জন্য একটি সাহসী এবং কৌশলগত প্রতিক্রিয়া,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রোগ্রামটি যুবক অংশগ্রহণকারীদের কাঠামোগত, হ্যান্ডস অন লার্নিংয়ে পরিচয় করিয়ে দেশে দক্ষতা অর্জনের ব্যবধানটি পূরণ করবে, যেখানে দক্ষতা সৃজনশীলতার সাথে মিলিত হয় এবং প্রশিক্ষণ সুযোগের সাথে মিলিত হয়।
রাষ্ট্রপতি, আরকন, ডাঃ গ্যাব্রিয়েল ওলাডিপো বলেছেন, শিবিরের টেক অফটি কেবল একটি ল্যান্ডমার্ক মুহূর্ত, কেবল আরকনের জন্য নয়, নাইজেরিয়ার পুরো নির্মিত পরিবেশ খাতের জন্যও।
অজয়, যিনি তাঁর অটল সমর্থন ও নেতৃত্বের জন্য মন্ত্রীর প্রশংসা করেছিলেন, বলেছেন কাউন্সিল দেশের অন্যান্য ভূ -রাজনৈতিক অঞ্চলে অনুরূপ কীর্তিগুলির প্রতিলিপি দেওয়ার দিকে কাজ করবে।
“যদিও এই শিবিরটি অগ্রণী সংস্করণ হিসাবে একটি ছোট পদক্ষেপের মতো মনে হতে পারে তবে এটি ভবিষ্যতের দিকে এক বিশাল লাফিয়ে উঠেছে যেখানে দক্ষতা অর্জন আমাদের শিক্ষামূলক এবং পেশাদার বিকাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মূলধারার উপাদান হয়ে ওঠে,” অজয় বলেছেন।
সম্প্রদায়ের traditional তিহ্যবাহী শাসক, কুজির গোওমো, তাঁর রয়্যাল হাইনেস আলহ ডাঃ হারুনা জিব্রিলেল তার ডোমেইনে বিদ্যালয়ের উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য ফেডারেল সরকার এবং আরকনকে প্রশংসা প্রকাশ করেছিলেন।
প্রতিনিধি হাউস এবং চেয়ারম্যানের সদস্য, বিকল্প শিক্ষা সম্পর্কিত হাউস কমিটি, মাননীয়। ইব্রাহিম আলিয়ু নামে একজন স্থপতি বলেছেন, এই প্রবর্তনটি দক্ষতা অর্জনের ব্যবধানটি বিশেষত আমাদের যুবকদের মধ্যে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের সংকল্পকে বোঝায়।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে তার যুবকদের সক্ষমতা বাড়াতে ব্যর্থ একটি জাতি একটি ব্যর্থ জাতি।