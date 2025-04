আরকফ্লো-আরএস/আরকফ্লো: উচ্চ-পারফরম্যান্স মরিচা স্ট্রিম প্রসেসিং ইঞ্জিন, শক্তিশালী ডেটা স্ট্রিম প্রসেসিং ক্ষমতা সরবরাহ করে, একাধিক ইনপুট/আউটপুট উত্স এবং প্রসেসরগুলিকে সমর্থন করে।

ইংরেজি | চাইনিজ





উচ্চ-পারফরম্যান্স মরিচা স্ট্রিম প্রসেসিং ইঞ্জিন, শক্তিশালী ডেটা স্ট্রিম প্রসেসিং ক্ষমতা সরবরাহ করে, একাধিক ইনপুট/আউটপুট উত্স এবং প্রসেসরগুলিকে সমর্থন করে।

উচ্চ কর্মক্ষমতা : মরিচা এবং টোকিও অ্যাসিঙ্ক রানটাইম উপর নির্মিত, দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং কম বিলম্বের প্রস্তাব দেয়

# Clone the repository git clone cd arkflow # Build the project cargo build --release # Run tests cargo test

একটি কনফিগারেশন ফাইল তৈরি করুন config.yaml ::

logging : level : info streams : - input : type : " generate " context : ' "timestamp": 1625000000000, "value": 10, "sensor": "temp_1" ' interval : 1s batch_size : 10 pipeline : thread_num : 4 processors : - type : " json_to_arrow " - type : " sql " query : " SELECT * FROM flow WHERE value >= 10 " output : type : " stdout " error_output : type : " stdout "

আর্কফ্লো চালান:

./target/release/arkflow --config config.yaml

আরকফ্লো নিম্নলিখিত প্রধান কনফিগারেশন আইটেমগুলিকে সমর্থন করে YAML ফর্ম্যাট কনফিগারেশন ফাইল ব্যবহার করে:

logging : level : info # Log level: debug, info, warn, error streams : # Stream definition list - input : # Input configuration # ... pipeline : # Processing pipeline configuration # ... output : # Output configuration # ... error_output : # Error output configuration # ... buffer : # Buffer configuration # ...

আরকফ্লো একাধিক ইনপুট উত্স সমর্থন করে:

কাফকা : কাফকা বিষয়গুলি থেকে ডেটা পড়ুন

: কাফকা বিষয়গুলি থেকে ডেটা পড়ুন এমকিউটিটি : এমকিউটিটি বিষয়গুলি থেকে বার্তাগুলি সাবস্ক্রাইব করুন

: এমকিউটিটি বিষয়গুলি থেকে বার্তাগুলি সাবস্ক্রাইব করুন Http : HTTP এর মাধ্যমে ডেটা পান

: HTTP এর মাধ্যমে ডেটা পান ফাইল : এসকিউএল ব্যবহার করে ফাইলগুলি (সিএসভি, জেএসএন, পার্কেট, অ্যাভ্রো, অ্যারো) থেকে ডেটা পড়া

: এসকিউএল ব্যবহার করে ফাইলগুলি (সিএসভি, জেএসএন, পার্কেট, অ্যাভ্রো, অ্যারো) থেকে ডেটা পড়া জেনারেটর : পরীক্ষার ডেটা উত্পন্ন করুন

: পরীক্ষার ডেটা উত্পন্ন করুন ডাটাবেস: ডাটাবেসগুলি থেকে ক্যোয়ারী ডেটা (মাইএসকিউএল, পোস্টগ্রিসকিউএল, এসকিউএলাইট, ডাকডিবি)

উদাহরণ:

input : type : kafka brokers : - localhost:9092 topics : - test-topic consumer_group : test-group client_id : arkflow start_from_latest : true

আরকফ্লো একাধিক ডেটা প্রসেসর সরবরাহ করে:

জসন : JSON ডেটা প্রসেসিং এবং রূপান্তর

: JSON ডেটা প্রসেসিং এবং রূপান্তর এসকিউএল : এসকিউএল কোয়েরি ব্যবহার করে ডেটা প্রক্রিয়া করুন

: এসকিউএল কোয়েরি ব্যবহার করে ডেটা প্রক্রিয়া করুন প্রোটোবুফ : প্রোটোবুফ এনকোডিং/ডিকোডিং

: প্রোটোবুফ এনকোডিং/ডিকোডিং ব্যাচ প্রসেসিং: ব্যাচে বার্তা প্রক্রিয়া

উদাহরণ:

pipeline : thread_num : 4 processors : - type : json_to_arrow - type : sql query : " SELECT * FROM flow WHERE value >= 10 "

আরকফ্লো একাধিক আউটপুট লক্ষ্য সমর্থন করে:

কাফকা : কাফকা বিষয়গুলিতে ডেটা লিখুন

: কাফকা বিষয়গুলিতে ডেটা লিখুন এমকিউটিটি : এমকিউটিটি বিষয়গুলিতে বার্তা প্রকাশ করুন

: এমকিউটিটি বিষয়গুলিতে বার্তা প্রকাশ করুন Http : HTTP এর মাধ্যমে ডেটা প্রেরণ করুন

: HTTP এর মাধ্যমে ডেটা প্রেরণ করুন স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট : কনসোলে ডেটা আউটপুট

: কনসোলে ডেটা আউটপুট ড্রপ: ডেটা বাতিল করুন

উদাহরণ:

output : type : kafka brokers : - localhost:9092 topic : type : value value : test-topic client_id : arkflow-producer

আরকফ্লো একাধিক ত্রুটি আউটপুট লক্ষ্যগুলি সমর্থন করে:

কাফকা : কাফকা বিষয়গুলিতে ত্রুটি ডেটা লিখুন

: কাফকা বিষয়গুলিতে ত্রুটি ডেটা লিখুন এমকিউটিটি : এমকিউটিটি বিষয়গুলিতে ত্রুটি বার্তা প্রকাশ করুন

: এমকিউটিটি বিষয়গুলিতে ত্রুটি বার্তা প্রকাশ করুন Http : HTTP এর মাধ্যমে ত্রুটি ডেটা প্রেরণ করুন

: HTTP এর মাধ্যমে ত্রুটি ডেটা প্রেরণ করুন স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট : কনসোলে আউটপুট ত্রুটি ডেটা

: কনসোলে আউটপুট ত্রুটি ডেটা ড্রপ: ত্রুটি ডেটা বাতিল করুন

উদাহরণ:

error_output : type : kafka brokers : - localhost:9092 topic : type : value value : error-topic client_id : error-arkflow-producer

আরকফ্লো ব্যাকপ্রেসার এবং বার্তাগুলির অস্থায়ী স্টোরেজ পরিচালনা করতে বাফার ক্ষমতা সরবরাহ করে:

মেমরি বাফার: মেমরি বাফার, হাই-থ্রুপুট পরিস্থিতি এবং উইন্ডো সংহতকরণের জন্য

উদাহরণ:

buffer : type : memory capacity : 10000 # Maximum number of messages to buffer timeout : 10s # Maximum time to buffer messages

streams : - input : type : kafka brokers : - localhost:9092 topics : - test-topic consumer_group : test-group pipeline : thread_num : 4 processors : - type : json_to_arrow - type : sql query : " SELECT * FROM flow WHERE value > 100 " output : type : kafka brokers : - localhost:9092 topic : processed-topic

streams : - input : type : " generate " context : ' "timestamp": 1625000000000, "value": 10, "sensor": "temp_1" ' interval : 1ms batch_size : 10000 pipeline : thread_num : 4 processors : - type : " json_to_arrow " - type : " sql " query : " SELECT count(*) FROM flow WHERE value >= 10 group by sensor " output : type : " stdout "

আরকফ্লো প্লাগইন উদাহরণ

আরকফ্লো অ্যাপাচি লাইসেন্স ২.০ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

বিভেদ:

আপনি যদি আপনার সমাধানটি শিখতে বা শুরু করতে এই প্রকল্পটি পছন্দ করেন বা ব্যবহার করেন তবে দয়া করে এটিকে একটি স্টার দিন ⭐ ধন্যবাদ!