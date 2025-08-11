আরকানসাসে দম্পতি হত্যার অভিযোগে শিক্ষক কি সিরিয়াল কিলার?

ম্যাকগান, ২৮, ২০২০ সাল থেকে একটি অমীমাংসিত ছুরিকাঘাতের দিকে নজর রেখেছেন এবং অন্য পার্কে ২০২৩ সালের শুটিংয়ের মৃত্যুর ঘটনাও রয়েছে
অভিযুক্ত কিলার অ্যান্ড্রু জেমস ম্যাকগানের চোখ শীতল করছে।
প্রাণহীন এবং বিশ্বজুড়ে উদ্দীপনা, গোয়েন্দারা এখন তদন্ত করছেন যে ম্যাকগান, একজন শিক্ষক, অন্যান্য শীতল রক্তাক্ত হত্যার জন্য দায়বদ্ধ হতে পারেন, সম্ভবত তাকে সিরিয়াল কিলার হিসাবে গড়ে তুলেছেন।
২ July শে জুলাই, ক্লিনটন এবং ক্রাইস্টেন ব্রিংকে উত্তর -পূর্ব আরকানসাসের ডেভিলস ডেন স্টেট পার্কে একটি ট্রেইলে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল, যখন তাদের ছোট মেয়েদের সাথে 7 এবং 9 বছর বয়সী তাদের সাথে ভ্রমণ করার সময়।
এখন, হত্যাকাণ্ডের গোয়েন্দারা ২০২০ সাল থেকে একটি অমীমাংসিত ছুরিকাঘাতের মধ্যে ম্যাকগানকে ২৮ বছর বয়সী এবং অন্য পার্কে ২০২৩ সালের গুলি চালানোর মৃত্যুর দিকে নজর দিচ্ছেন।
পাঁচ দিনের তীব্র ম্যানহান্টের পরে ম্যাকগানকে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার ব্রিংক হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।
পুলিশদের মতে, ম্যাকগান তার গ্রেপ্তারের তাত্ক্ষণিকভাবে হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছিলেন, একটি সেলুনে মধ্য-চুলকানি করেছিলেন। তার ডিএনএ অপরাধের দৃশ্যে আবিষ্কার করা ফরেনসিকগুলির সাথে মিলেছে।
গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, অসুস্থ আক্রমণ এলোমেলো ছিল।
এখন, তদন্তকারীরা দুটি অমীমাংসিত হোমসাইডগুলিতে নতুন চেহারা নিচ্ছেন। ম্যাকগান যদি এই দুটি মৃত্যুর সাথে জড়িত থাকেন তবে তাকে সিরিয়াল কিলার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, একটি সিরিয়াল কিলার এমন কেউ হতে পারে যিনি সময়ের সাথে সাথে দুটি বা তিনটি সম্পর্কযুক্ত লোককে খুন করেন।
উইসকনসিনের পুলিশ জন শ্মুটজারের ছুরিকাঘাতের জন্য ম্যাকগানের দিকে তাকিয়ে আছে। ২৪ বছর বয়সী এই যুবকটি ১৪ ই অক্টোবর, ২০২০ সালে একইভাবে শয়তানী-সাউন্ডিং ডেভিলস লেক স্টেট পার্কে কসাই করেছিলেন। ব্যাজার রাজ্যের হত্যাকাণ্ডের গোয়েন্দারা আরকানসাস থেকে ডিএনএকে অনুরোধ করেছেন।
2020 কিলারকে সাদা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, প্রায় 5 ফুট -11 এবং কালো পোশাক পরে।
পুলিশ ২০২৩ সালের অক্টোবরে অবসরপ্রাপ্ত ভার্মন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হোনোরি ফ্লেমিং, 77 77 জনকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তির দিকেও তাকিয়ে আছে বলে জানা গেছে, ফ্লেমিংকে তার প্রিয় ট্রেইলে চলাচল করার সময় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
ম্যাকগানের অতীত নকল। প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়ানোর জন্য উত্তর -পশ্চিম আরকানসাসে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তিনি টেক্সাস এবং ওকলাহোমাতে বেড়ে ওঠেন। জানা গেছে যে ম্যাকগান সুপারভাইজারদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে স্কুল থেকে স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
একজন প্রাক্তন পিতা -মাতা বলেছিলেন যে ম্যাকগান ছোট মেয়েদের পক্ষে ছিলেন, একজনকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বান্ধবী হতে পারেন বলে তিনি ইচ্ছা করেছিলেন। স্কুলটি বলেছে যে ম্যাকগানকে “শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা, পেশাদার রায় এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কিত উদ্বেগের বিষয়ে ছুটিতে রাখা হয়েছিল।”
তিনি নিজের চুক্তিতে পদত্যাগ করেছেন।
ওয়াশিংটন কাউন্টি প্রসিকিউটর ব্র্যান্ডন কার্টার ডাবল আরকানসাস হত্যার কথা বলেছেন “আপনি যে কল্পনাও করতে পারেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয়।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমাদের যা ছিল তার ভিত্তি ছিল, তাই আমাদের কেবলমাত্র সেই তথ্যের উপর নির্ভর করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।”
পুলিশরা বলছে যে মেয়েদের মা তাদের সুরক্ষায় ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন এবং তার স্বামীকে সাহায্য করার জন্য আক্রমণটির ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছিলেন। তারপরে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল
এখনও অবধি, হত্যাকাণ্ডের গোয়েন্দারা হত্যার জন্য ম্যাকগানের অনুপ্রেরণা প্রকাশ করেনি। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে হাজির করা হবে এবং বিনা বন্ড ছাড়াই হেফাজতে রয়েছেন।
ম্যাকগানকে দুটি মূলধন হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন।
