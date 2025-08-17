রবিবার সকালে, অনার বোর্ডে ফুলের বিছানা এবং ফুলের পটগুলি ট্রয়েটস্কি প্রসপেক্টে আবিষ্কার করা হয়েছিল। ঘটনা সম্পর্কে তথ্য নগর প্রশাসনে নিশ্চিত করা হয়েছিল।
খাঁটি সিটি সাম্প্রদায়িক পরিষেবার কর্মচারীরা দ্রুত অঞ্চলটি যথাযথভাবে রাখে। অদূর ভবিষ্যতে, ফুলের নকশার জন্য দায়ী ঠিকাদার ক্ষতিগ্রস্থ বৃক্ষরোপণ পুনরুদ্ধার করবে।
ওকটিয়েব্রস্কি জেলা প্রশাসনের প্রধান আলেক্সি কালিনিন বলেছিলেন যে এই ঘটনাটি রেকর্ড করা হয়েছিল এবং অপরাধীদের প্রতিষ্ঠার জন্য, সেফ সিটি সিস্টেমের ক্যামেরাগুলি থেকে প্রাপ্ত প্রবেশিকাগুলি ব্যবহার করা হবে। পরবর্তী কার্যক্রমে উপকরণগুলি পুলিশে স্থানান্তরিত করা হবে।