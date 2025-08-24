You are Here
আরগোস 52, সিংহ 34: নিক আরবাকল তিনটি টিডি পাস নিক্ষেপ করেছে
আরগোস 52, সিংহ 34: নিক আরবাকল তিনটি টিডি পাস নিক্ষেপ করেছে

নাথন রাউরক দুটি টিডি এবং একটি বাধা দিয়ে 326 গজের জন্য 20-অফ -31 পাস শেষ করেছেন।

23 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

বিসি সিংহ
টরন্টো আর্গোনাটস ওয়াইড রিসিভার কেভিন মিটাল বিসি লায়ন্স ডিফেন্সিভ ব্যাক রবার্ট কার্টার জুনিয়র থেকে টরন্টো আর্গোনটস টরন্টোতে স্পেনসার ব্রাউন চেসেসের পিছনে দৌড়ানোর সময়, 23 আগস্ট, 2025 এ খেলার সময় স্পেনসার ব্রাউন চেসেসের পিছনে একটি মোকাবেলা এড়ায়। ছবি স্যামি কোগান /কানাডিয়ান প্রেস

টরন্টো-নিক আরবাকল তিনটি টাচডাউন সহ ক্যারিয়ারের উচ্চ 430 গজের জন্য ছুঁড়েছিলেন এবং শনিবার বিকেলে বিসি লায়ন্সের বিপক্ষে টরন্টো আর্গোনাটসকে 52-34 চিৎকারের জয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যের হয়ে ছুটে এসেছিলেন।

টরন্টো (৩-৮) তিনটি খেলায় প্রথমবারের মতো জিতেছে এবং বিএমও মাঠে ২-৪-তে উন্নীত হয়েছে।

বিসি (৫–6) তিনটি খেলায় প্রথম পরাজয় হয়েছে।

চতুর্থ কোয়ার্টারের 3:17 এ শান হোয়েটের 14-গজের মাঠের গোলটি বিসি এর ঘাটতি 42-33 এ কেটে গেছে। তবে আরবাকল টরন্টোকে ৪৯-৩৩ এগিয়ে রেখে ১৮,৩৩৪ এর মৌসুমের উচ্চতা বিএমও মাঠের সমাবেশকে আনন্দিত করে টরন্টোকে ৪৯-৩৩ এ এগিয়ে রেখে জেক হার্স্লোতে -০-গজের টাচডাউন পাস দিয়ে পাল্টা দিয়েছিলেন।

এবং তারপরে ব্র্যান্ডেন ডোজিয়ার বিসি কোয়ার্টারব্যাক নাথন রাউরকের টরন্টো 43-গজ লাইনে মাত্র চার মিনিটেরও বেশি সময় বাকি রেখে সুস্থ হয়ে উঠার পরে ঘরের ভিড়কে আরও বেশি করে দিয়েছিলেন। টরন্টো লাইনব্যাকার উইন্টন ম্যাকম্যানিস রাউরকে বরখাস্ত করেছিলেন যাতে ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

আরবাকল 26-অফ -33 পাস শেষ করেছেন যখন হার্স্লোর 149 গজ এবং দুটি টাচডাউনগুলির জন্য পাঁচটি ক্যাচ ছিল। টরন্টোর আক্রমণাত্মক অভিনয়টি লাইনআপের বাইরে শীর্ষস্থানীয় রিসিভার ড্যামন্টে কক্সি (হেড) নিয়ে এসেছিল।

রাউরকে দুটি টিডি এবং একটি বাধা দিয়ে 326 গজের জন্য 20-অফ -31 পাস শেষ করেছে। কেওন হ্যাচার সিনিয়র 131 গজের জন্য সাতটি ক্যাচ ছিল।

বেনজি ফ্র্যাঙ্কলিন, কেভিন মিটাল এবং স্পেন্সার ব্রাউন টরন্টোর অন্যান্য টাচডাউন করেছেন। ব্রাউন একটি দ্বি-পয়েন্টের রূপান্তর যুক্ত করেছে এবং লিরিম হাজরুল্লাহু তিনটি মাঠের গোল এবং পাঁচটি রূপান্তরকারীকে বুট করেছে।

জেমস বাটলার এবং জেভন কোটয়ের বিসি -র জন্য দুটি টিডি ছিল হোয়েট তিনটি রূপান্তর এবং দুটি মাঠের গোল যোগ করেছেন এবং কার্ল মায়ারের একক ছিল।

টরন্টোকে ৪২-৩০ এগিয়ে রাখার জন্য তৃতীয়টির ১৪: ২: 27-এ আরবাকল 40-গজের টাচডাউন পাসে হার্স্লোকে পেয়েছিলেন। দ্বি-পয়েন্টের রূপান্তরটি ব্যর্থ হওয়ায় বাটলারের ওয়ান ইয়ার্ডের টিডি তৃতীয়-গোলের দিকে খ্রিস্টপূর্বকে 35-30-এর মধ্যে টেনে নিয়েছিল।

ব্রাউন এর থ্রি-ইয়ার্ড টিডি 5:55 এ রান টরন্টোর লিড 35-24 এ উন্নীত করেছে। এটি হোয়েটের 10-গজ মাঠের গোলটি 3:22 এ অনুসরণ করেছে।

আরবাকলের 15-গজ টিডি পাস 14:27 টরন্টোকে তার 28-21 হাফ-টাইম লিড দিয়েছে। আরগোস 18 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে বলটি ধরে এবং এর পাঁচটি সম্পত্তির মধ্যে চারটিতে স্কোর করার সময় 261 নেট আক্রমণাত্মক ইয়ার্ড এবং 19 টি প্রথম ডাউন ডাউন করেছে।

আরবাকল অর্ধেক 229 গজের জন্য 20-অফ -25 ছিল। রাউরকে একটি টাচডাউন এবং ইন্টারসেপশন সহ 144 গজের জন্য 10-অফ -13 পাসগুলি সম্পন্ন করেছে।

এবং এটি অর্ধেকের মধ্যে পার্থক্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে কারণ ফ্র্যাঙ্কলিন টরন্টোকে 21-14-এ 57-গজের পিক-সিক্স 9:54 এ এগিয়ে রেখেছিল। রাউরকে এটি 21-21 তৈরি করেছে 20-গজ টিডি পাস দিয়ে কটয়কে 11:48 এ।

সেভেন ম্যাকজি-র 61-ইয়ার্ডের কিক অফের রিটার্ন বিসি টরন্টোর 36-গজ লাইনে রেখেছিল এবং স্কোরিং ড্রাইভটি আরগোসের অ্যান্ড্রু চ্যাটফিল্ড জুনিয়রের বিপক্ষে রুক্ষ-পাসার পেনাল্টি দ্বারা সহায়তা করেছিল।

টরন্টো 14-14 এ 7:18 এ আরবাকলের থ্রি-গজ টিডি রান করার আগে ব্রাউন দ্বি-পয়েন্টের রূপান্তরকরণের জন্য ছুটে যাওয়ার আগে এটি করেছে। হাজরুল্লাহুর 25 -ইয়ার্ডস মাঠের গোলটি বিসি এর লিডকে 14-6 -এ কেটে ফেলেছে মাত্র 34 সেকেন্ডের মধ্যে।

হাজরুল্লাহু 3:46 এ 24-গজের মাঠের গোলটি দিয়ে স্কোরিংটি খুললেন। তবে লায়ন্স রউরকের 10-ইয়ার্ডের টিডি স্ট্রাইকটি কটয়কে 5:40 টায় কটয়ের কাছে পাল্টে দিয়েছিল বাটলার 10:39 এ 16-গজ টিডি রান দিয়ে বিসি-র দ্বিতীয় শেষ করার আগে তাদের প্রথম দখলটি অর্জন করতে।

