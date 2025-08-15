আরজেডএ একটি $ এপি রকি চায় তার তৃতীয় সন্তানের নাম ‘ডার্টি জারজ’

আরজেডএ একটি $ এপি রকি এবং রিহানা তাদের তৃতীয় সন্তানের নাম দেরী করতে চায়,
পাওয়ার দম্পতি ইতিমধ্যে উ-ট্যাং নেতার নামে তাদের একটি সন্তানের নাম রেখেছে এবং তিনি এখন পরামর্শ দিচ্ছেন যে তারা তাদের পরবর্তী শিশুর প্রবণতা অব্যাহত রেখেছেন।
তিনি বললেন মানুষ: “আপনি কি জানেন? ওবিডি, কারণ আপনি জানেন কিংবদন্তি অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।”
আরজেডএ এর আগে বলেছিলেন যে তিনি অনন্য উপায়ে রকি এবং রিরি দ্বারা সম্মানিত হতে পেরে কতটা খুশি হয়েছিল।
তিনি সিএনএনকে বলেছিলেন: “(এটি) জেনে রাখা একটি বড় সম্মানের যে এমন আরও একটি প্রজন্ম রয়েছে যা আমার নিজের পরিবারেরও নয় যা সেই নামের শক্তি এবং অনুপ্রেরণা অনুভব করে।
“আরজেডএ কেবল একটি নাম নয়, এটি একটি শিরোনাম So সুতরাং এটি একটি সম্মানের এবং আমি তাকে এবং একটি $ এপি এবং তাদের পরিবারকে সালাম জানাই। আমার কাছ থেকে বিশ্বের সমস্ত আশীর্বাদ।”
একজন $ এপি রকি সম্প্রতি তিনি এবং রিহানা তাদের তৃতীয় সন্তানের নাম কী রাখতে পারেন সে সম্পর্কে একটি বড় ইঙ্গিত ফেলেছে।
আন্না উইনটোরের পাশাপাশি শেঠ মায়ার্সের সাথে লেট নাইটে উপস্থিত হয়ে টক শো হোস্ট দ্য র্যাপ স্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি এবং রিরি তাদের প্রথম দুটি সন্তান, দাঙ্গা এবং আরজেডএ দিয়ে শুরু করা একটি প্রবণতা চালিয়ে যেতে চলেছেন কিনা।
মায়ার্স বলেছিলেন: “আপনার প্রথম দুটি বাচ্চাদের ‘আর’ নাম রয়েছে, স্পষ্টতই আপনার এবং রিহানার ‘আর’ নাম রয়েছে। এটি কি তৃতীয়টির একটি ‘আর’ নাম থাকবে, আপনি কি ভাবেন?”
রকি কেবল জবাব দিল: “অবশ্যই।”
যদি রকি এবং রিরি এই পরিকল্পনাটি নিয়ে এগিয়ে যান তবে তাদের পরবর্তী সন্তানের নাম রাখার জন্য তাদের র্যাপারের আইনজীবী জো টাকোপিনাকে একটি প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
কথা বলছি অতিরিক্ত রকি তার শ্যুটিংয়ের বিচারে দোষী না হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই। টাকোপিনা বলেছিলেন: “তারা আমাকে ধরেছিল এবং তারা বলেছিল, ‘শোনো, আমাদের পরবর্তী শিশুটি একজন $ এপি জো।”
টাকোপিনা বলেছিলেন যে তিনি রকি এবং রিরিকে বলে জবাব দিয়েছিলেন: “আমি আপনাকে এটি ধরে রাখছি।”
রিহানা মে মাসে মেট গালায় তার গর্ভাবস্থা উন্মোচন করেছিলেন যেখানে রকি সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
৩ 37 বছর বয়সী বার্বাডিয়ান সুপারস্টার বছরের ফ্যাশন ইভেন্টে দেরিতে ফ্যাশনেবলভাবে হাজির হয়েছিলেন এবং এটি একটি উচ্চারিত বেবি বাম্প খেলাধুলা করতে দেখা যেতে পারে যা তিনি অপেক্ষা করা মিডিয়ার সামনে জড়িয়ে পড়েছিলেন।