আরপি ২.৮ বিলিয়ন ট্যাক্স বিল পাওয়ার পরে সেলাই কর্মীরা নিজেকে তালাবদ্ধ করে রেখেছিল: ট্যাক্স অফিসারও অবাক হয়েছিলেন

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – সেন্ট্রাল জাভা, পেকালঙ্গান রিজেন্সি, বুয়ারান জেলা, কোপ্রায়ান ভিলেজে সেলাই কর্মী ইসমেন্টো (৩২) আরপি ২.৮ বিলিয়ন ট্যাক্স বিল পাওয়ার পরে জোর দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (6/8/2025) প্রায় 14.00 ডব্লিউআইবি -তে এই বিলটি সরাসরি ট্যাক্স অফিসার কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়েছিল।

কোটি কোটি রুপিয়াহ বিল পাওয়ার পরে, ইসমেন্টো প্রায়শই নিজেকে ঘরে আটকে রেখেছিলেন কারণ তিনি বিভ্রান্ত ও চাপে ছিলেন।

ইসমেন্টো শুক্রবার (৮/৮/২০২৫) বলেছেন, “ট্যাক্স অফিসার বোধগম্য, তারাও অবাক। ট্রাইব্যুনজাটেং ডটকম

ইসমেন্টো হলেন একজন আলগা দৈনিক শ্রমিক যিনি সহজ জীবনযাপন করেন।

কাঠের মেরু এবং প্লাস্টার মেঝে সহ একটি প্রাচীরযুক্ত তার বাড়িটি একটি মিটারের মতো প্রশস্ত গর্তের শেষে অবস্থিত, বাঁশের বাগানের পাশাপাশি পাশাপাশি এবং বিলাসবহুল থেকে অনেক দূরে।

তাঁর সাধারণ জীবন নিয়ে ইসমেন্টো এবং তাঁর স্ত্রী উলফা (২ 27) ট্যাক্স বিল পাওয়ার সময় অবাক হয়েছিলেন।

“আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, কারণ আমি কেবল একজন সেলাই কর্মী ছিলাম। আমার কখনও বড় ব্যবসা হয়নি, বিশেষত লেনদেন যতক্ষণ না প্রচুর পরিমাণে কাপড় কেনার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।

ট্যাক্স অফিসার যখন তার বাড়িতে এসেছিলেন, তখনই তিনি আপত্তি জানালেন এবং বিলটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা তিনি বলেছিলেন যে কোনও অর্থ নেই।

তিনি সন্দেহ করেন যে দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরা তার ডেটা নির্যাতন করেছে।

“আমি ইতিমধ্যে বলেছি, আমি কখনও কাপড় ক্রয়ের লেনদেন, অনলাইন loans ণ বা অন্য কোনও loans ণ তৈরি করি নি। আমার নামটি স্পষ্টভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

খুব পড়ুন: পেকালঙ্গানে 8 টি ভাইরাল তথ্য সেলাই কর্মীদের পরিদর্শন করা হয়

এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, ইসমেন্টো শুক্রবার (8/8/2025) স্পষ্ট করার জন্য ট্যাক্স অফিস পরিদর্শন করেছেন।

“আমি আশা করি তার পরিচয় আর অপব্যবহার করা হবে না, এবং অযৌক্তিক বিল বাতিল করা যেতে পারে।”

“আলহামদুলিল্লাহ, আমি ট্যাক্স অফিসে স্পষ্ট করে দিয়েছি এবং আমার নামের অপব্যবহার করা হয়েছিল,” তিনি যোগ করেছেন।

https://www.youtube.com/watch?v=2d-snyxfxng

বিলিং নয়, তবে স্পষ্টতা

এদিকে, পেকালঙ্গান ট্যাক্স সার্ভিস অফিসের (কেপিপি) প্রধান, সুবান্ডি ইসমেন্টোকে লক্ষ্য করে আরপি ২.৮ বিলিয়ন বিলিয়ন বিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।



