আরবাইনের মুদ্রার মূল্য আজ ঘোষণা করেছে – তাবনাক

টাবনাকের মতে, রবিবার, August আগস্ট, ২ ইরাকি দিনার দাম ১.৫ টি রিয়াল বিনিময় কেন্দ্রে ঘোষণা করা হয়েছিল। আরবায়েন তীর্থযাত্রীদের $ 6,000 এর কোটা পেতে প্রায় 2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে হয়। এখানে আরবাইন মুদ্রা পাওয়ার শর্তাদি এবং শর্তাদি পড়ুন।
আরবাইন তীর্থযাত্রীদের জন্য ইরাকি দিনার দিবসের দাম
আজ, রবিবার, August আগস্ট, ইরানি মুদ্রা এবং গোল্ড এক্সচেঞ্জ সেন্টার রেট অনুসারে, প্রতিটি ইরাকি দিনারগুলির দাম 1.5 রিয়াল ঘোষণা করা হয়েছিল; অতএব, আরবায়েন তীর্থযাত্রীদের ২ হাজার দিনার কিনতে প্রায় 2 মিলিয়ন এবং 2 হাজার টোম্যান দিতে হবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আরবাইনের অফিসিয়াল বিনিময় হারের ঘোষণা
ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবাইনের ভ্রমণের প্রাক্কালে সরকারী তীর্থযাত্রা বিনিময় হারের ঘোষণা দিয়েছে। এই ঘোষণা অনুসারে, প্রতিটি তীর্থযাত্রীকে, 000,০০০ কোটা পাওয়ার জন্য প্রায় ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে হবে। এটি সামাহ সিস্টেমে নিবন্ধভুক্ত তীর্থযাত্রীদের বিশেষ হার।
আরবাইন মুদ্রা গ্রহণের শর্তাদি
সেন্ট্রাল ব্যাংকের মতে, আরবাইন মুদ্রা সামাহ সিস্টেমে নিবন্ধকরণের সাপেক্ষে এবং কেবল একবার 5 বছরের বেশি বয়সী প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।
আরবিন মুদ্রা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি:
সামাহ সিস্টেম ট্র্যাকিং কোড
5 বছরের বেশি বয়সের লোকদের জন্য জাতীয় কার্ডের নীতি
5 বছরের কম বয়সী লোকদের জন্য আইডি
বৈধ পাসপোর্ট বা বর্ডার ক্রসিং শীট
আবেদনকারীর নামে সিম কার্ড (5 বছরেরও বেশি)
আরবায়েন মুদ্রা বিক্রয় ব্যাংক
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুসারে, কেবল নির্বাচিত ব্যাংকগুলির মাধ্যমে আরবাইন মুদ্রা বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত:
ন্যাশনাল ব্যাংক, সাদরাত ব্যাংক, ব্যাংক অফ কমার্স, সেপাহ ব্যাংক এবং পোস্ট ব্যাংক পরিচালিত হয়েছে।
ব্যয়, নোট বা পরিষেবাদির শিরোনামের অধীনে কোনও অতিরিক্ত ফি দ্বারা ব্যাংকগুলি নিষিদ্ধ ও অবৈধ করা হয়েছে।
আরবায়েন মুদ্রা ক্রয় পদ্ধতি
সামাহে নিবন্ধনের পরে তীর্থযাত্রীরা, ক্যান:
“হ্যাঁ” (জাতীয় ব্যাংক) এর মতো ব্যাংক অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে
বা ব্যাংকগুলির নির্বাচিত শাখাগুলি উল্লেখ করে
মুদ্রা ক্রয় আদেশ নিবন্ধন করতে। অর্থ প্রদানের পরে, সরকারী রসিদ ইরাকি দিনারকে যথাযথ সময়ে জারি করা এবং বিতরণ করা হবে।
অ -ব্যবহৃত মুদ্রা পুনরুদ্ধার করুন
যে তীর্থযাত্রীরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে ব্যর্থ হয়েছে বা তাদের মুদ্রার কিছু অংশ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের অবশ্যই 6 আগস্টের মধ্যে মুদ্রা ইস্যুকারী ব্যাংকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যথায়, তারা আগামী বছরগুলিতে মুদ্রার বিধিনিষেধের মুখোমুখি হবে।
এই মুদ্রা বার্ষিক ভ্রমণ মুদ্রা কোটা থেকে পৃথক এবং মূল কোটায় কোনও প্রভাব নেই।
পরিবারের তত্ত্বাবধায়কদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
পরিবারের প্রধান পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন ছাড়াই এবং কেবল পরিচয়ের নথি সরবরাহ করে আরবাইনের মুদ্রা গ্রহণ করতে পারেন।