মস্কো কর্তৃপক্ষ নিউ আরবাতের বিখ্যাত হাউস-হাউসটির পুনর্গঠনের জন্য তিনটি স্থাপত্য বিকল্পের “সক্রিয় নাগরিক” প্রকল্পে ভোটের জন্য প্রস্তাব করেছিল, যেখানে সিএমইভির সদর দফতর সোভিয়েত সময়ে অবস্থিত ছিল। নাগরিকরা নতুন সুইট বিল্ডিংয়ের মধ্যে বেছে নেয়, যা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ, আকাশচুম্বীগুলির 355-মিটার কমপ্লেক্স, স্টার ওয়ার্স থেকে একটি জাহাজের অনুরূপ এবং একটি পালের অনুরূপ একটি ছোট জটিল হবে। প্রস্তাবিত বিকল্পগুলির মধ্যে একটিতে, বাড়ির বইটি ভেঙে ফেলা হবে বলে মনে করা হয় এবং অন্য দুটিতে এটি সংস্কার। মস্কো সিটি হল “আর্থসংস্কৃতিক ক্লাস্টার” এর বিন্যাসে একটি নতুন কমপ্লেক্স তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
“অ্যাক্টিভ সিটিজেন” (এএইচ) এর ওয়েবসাইটটি জানিয়েছে যে প্রাক্তন কাউন্সিল অফ ইকোনমিক মিউচুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্সের (১৯ 1970০ সালে নতুন আরবত-এ নির্মিত) বিল্ডিং “নতুন অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করছে”-এটি “শিক্ষামূলক, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক ও বিনোদন সুবিধাসহ আর্থসংস্কৃতিক ক্লাস্টার” হিসাবে পরিণত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
মস্কো সরকার ১৫ ই আগস্ট জানিয়েছে, “প্রযুক্তিগত অবস্থার কারণে এর আপডেটটি একটি প্রয়োজনীয়তা।
“নতুন আরবতের প্রভাবশালী” এর জন্য নতুন উপস্থিতি তিনটি প্রকল্প থেকে বেছে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাড়ির প্রথম বাম এবং পিছনে পিছনে, একটি স্ক্রুতে মোড়ানো একটি আকাশচুম্বী চিত্রিত করা হয়েছে, “একটি স্ক্রোলের স্মরণ করিয়ে দেয়”, এজি তুলনা করা হয়। প্রকল্পের বর্ণনায় এর উচ্চতা এবং অন্যান্য পরামিতি দেওয়া হয়নি। রেন্ডারদের দ্বারা বিচার করে, “স্ক্রোল” বিদ্যমান এসইভি বিল্ডিংয়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ উঁচু হবে। দ্বিতীয় সংস্করণটি আরও বড় আকারের তিনটি আকাশচুম্বী একটি জটিল দেখায়। দুটি বিল্ডিং একটি জাম্পার দ্বারা সংযুক্ত; এগুলি প্রথম তৃতীয় এবং সংকীর্ণ উপরের দিকে প্রসারিত হয় (মোসকভিচ ম্যাগ সংস্করণ তাকে “স্টার ওয়ার্স” চলচ্চিত্রের জাহাজের সাথে তুলনা করে)। তৃতীয় প্রকল্পে, সিএমইএ বিল্ডিং “জেলার মূল রচনা কেন্দ্র হিসাবে থাকবে”, তবে এর পিছনে একটি আকাশচুম্বী একটি পালের অনুরূপ প্রায় দেড়গুণ বেশি উঁচু নির্মিত হবে।
যারা এই বিকল্পগুলি ডিজাইন করেছেন তারা কেবলমাত্র এই কথাটি রিপোর্ট করেন না যে “সেরা রাশিয়ান এবং আন্তর্জাতিক স্থপতি, ডিজাইনার এবং নগরবাদীদের দল” কাজ করেছে। বিল্ডিংয়ের পরামিতিগুলিও দেওয়া হয় না।
কেবলমাত্র একটি সংস্করণে, বাড়ির বইটি ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, অন্য দুটিতে এটি সংস্কার করা হয়েছে। এজি ব্যবহারকারী ভবনের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য “বিশেষজ্ঞদের দল” অর্পণ করে চতুর্থ বিকল্পটি চয়ন করতে পারেন।
প্রাক্তন সিএমইএ বিল্ডিংটি পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ভাইস-মেয়র এবং রাজধানী ভ্লাদিমির ইফিমভের নির্মাণ কমপ্লেক্সের প্রধান বিবরণ না দিয়ে জানিয়েছেন। টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং মিডিয়াতে তখন, সংস্কার প্রকল্পগুলির বিকল্পগুলি উপস্থিত হতে শুরু করে, যা স্টার ওয়ার্সের একটি জাহাজের অনুরূপ একটি সহ। টেলিগ্রাম চ্যানেলের অভ্যন্তরের টেলিগ্রাম যা এটি ছড়িয়ে দিয়েছে, দাবি করেছে যে এই 76-তলা কমপ্লেক্সের নকশার উচ্চতা 355 মিটার এবং এর মোট অঞ্চল 696 হাজার বর্গমিটার। মি। নোট করুন যে স্থপতি মিখাইল পোসোকিন, আশোট মন্ডোয়ানস এবং ভ্লাদিমির সভিরস্কি দ্বারা নির্মিত প্রাক্তন সিএমই বিল্ডিংটিতে মোট 56.44 হাজার বর্গমিটার আয়তন সহ তিনটি বিল্ডিং রয়েছে। মি; এর উচ্চতা 106 মি।
যেমনটি কমমারসেন্ট বছরের শুরুতে রিপোর্ট করেছে (৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা দেখুন), সিটি হল কিয়েভকায়া স্কয়ারের সংস্কারে বিনিয়োগকারী হিসাবে কিয়েভ স্কয়ার গ্রুপের সংস্থাগুলির বিনিয়োগকারী হিসাবে নিসানভ এবং জারাখ ইলিয়েভকে আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা করেছে। এটি মস্কোর নগর সম্পত্তি বিভাগে নিশ্চিত করা হয়েছিল, প্রক্রিয়াটির জটিলতা এবং উল্লেখযোগ্য ব্যয় এবং এই জাতীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে “কিয়েভ স্কয়ার”-অভিজ্ঞতার পছন্দ সহ বিনিয়োগকারীদেরকে ঘর-নির্মাণের সংস্কারের জন্য আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা দিয়ে। এই সংস্থাটি বিশেষত, কুটুজোভস্কি প্রসপেক্টে ইউক্রেন হোটেল বিল্ডিং পুনরুদ্ধার করে এবং প্রাক্তন এসইভি বিল্ডিং সংলগ্ন এমআইআর হোটেলটির পুনর্গঠনের জন্য গ্রাহক হিসাবে কাজ করে। কিয়েভস্কায়া স্কোয়ারে, এটি বলা হয়েছিল যে “নতুন আর্থসংস্কৃতিক ক্লাস্টার” এর মোট অঞ্চলটি 600 হাজার বর্গমিটার ছাড়িয়ে যাবে। মি।
মস্কোর স্থপতিদের ইউনিয়নের সহ-রাষ্ট্রপতি মিখাইল খাজানভ প্রাক্তন এসইভি বিল্ডিংটিকে “সংরক্ষণের যোগ্য” বলে বিবেচনা করেছেন।
“এটি সোভিয়েত আধুনিকতাবাদী স্থাপত্যের নতুন তরঙ্গের প্রথম বিষয়। একটি স্থাপত্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি দুর্দান্ত কাজ। তাকে স্পর্শ করা কেবল অস্বস্তিকর,” তিনি বলেছিলেন “কমারসেন্ট”।
15 আগস্ট 19:00 এর মধ্যে, প্রায় 40 হাজার লোক সেভের উপস্থিতি সম্পর্কে এজি সমীক্ষায় ভোট দিয়েছিল। বেশিরভাগ, 45% ভোট, বিল্ডিং-টিউচারের সাথে বিকল্পের জন্য দেওয়া হয়েছিল।