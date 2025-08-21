You are Here
আরবান মায়ার চার্জার বা এনএফএলকে জিম হারবাগকে স্থগিত করার জন্য চাপ দেয়
News

আরবান মায়ার চার্জার বা এনএফএলকে জিম হারবাগকে স্থগিত করার জন্য চাপ দেয়

ওহিও স্টেটের প্রাক্তন প্রধান কোচ আরবান মায়ার মনে করেন যে লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জারস বা এনএফএলকে জিম হারবাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এটি তাদের নিজেরাই নেওয়া উচিত।

১৫ ই আগস্ট, এনসিএএ মিশিগানকে কনার স্ট্যালিয়নস সাইন-স্টিলিং কেলেঙ্কারির সাথে সংযুক্ত লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিয়েছে। হারবাহ একটি 10 ​​বছরের শো-কারণ আদেশ পেয়েছিল।

বুধবারের সময় পর্ব “দ্য ট্রিপল অপশন” পডকাস্টের, মায়ার হারবৌর পরিস্থিতির সাথে তুলনা করেছেন ২০১১ সালে জিম ট্রেসেল। মায়ার যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস ট্রেসেলকে যেমন করেছিলেন, তেমন লীগ বা চার্জারদের হারবাকে স্থগিত করা উচিত।

মায়ার বলেছিলেন, “এখানে ঘরে একটি হাতি আছে, ছেলেরা, যদিও কারও কথা নেই,” মায়ার বলেছিলেন। “যখন জিম ট্রেসেলকে ওহিও স্টেটে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন জাতীয় ফুটবল লীগের কমিশনার রজার গুডেল বেরিয়ে এসে বলেছিলেন যে, ‘আমরা সেই স্থগিতাদেশকে সম্মান জানাতে যাচ্ছি।’ এবং আপনার মনে আছে, তিনি রিপ্লে রুমে বা অন্য কিছুতে কাজ করতে ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টসে গিয়েছিলেন।

“কল্টস, এনসিএএ এবং স্থগিতাদেশের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কারণে, আপনি জিম ট্রেসেলকে স্থগিত করেছেন? সুতরাং তিনি ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টসের জন্য বছরের প্রথম ছয়টি গেমের জন্য তার দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম ছিলেন। আমি মনে করি আমরা উত্তরটি জানি। অবশ্যই রজার গুডেল এবং এনএফএল, আমি জানি না।”

একটি বিশ্বাস রয়েছে যে ২০২৩ সালে জাতীয় খেতাব জয়ের পরে হারবৌ চার্জারদের কাছে বোল্ড করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে এনসিএএ ওয়ালভারাইনদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

একটি ছয়-গেমের স্থগিতাদেশ 10 বছরের শো-কারণের আদেশের সাথে তুলনীয় নয় এবং হার্বাকে এত হালকাভাবে শাস্তি দেওয়া যথেষ্ট পরিমাণে প্রতীকী হবে।

সত্যি বলতে গেলে, লীগের পক্ষে হারবাকে স্থগিত করা এবং স্পষ্টবাদী প্রধান কোচকে কলেজে সংঘটিত একটি তুচ্ছ কেলেঙ্কারির সাথে সংযুক্ত করা খারাপ ব্যবসা। হারবাকে শাস্তি দেওয়া চার্জার এবং লিগের প্রতি অযাচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যারা জানতেন যে ২০২৪ মৌসুমের আগে এনএফএল -এ ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে কী ঘটেছিল।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts