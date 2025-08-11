You are Here
আরব দলগুলির সভাগুলি যৌথ তালিকা ব্লকে পুনরায় মিলিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে
News

আরব দলগুলির সভাগুলি যৌথ তালিকা ব্লকে পুনরায় মিলিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে

যৌথ ইহুদি-আরব পার্টি হাদশের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রে বলা হয়েছে, চারটি আরব দল-হাদাশ, রাআম, তায়াল এবং বালাদ-সোমবার পরবর্তী নির্বাচনের আগে যৌথ তালিকার ব্লককে পুনরুত্থিত করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সোমবার বৈঠক করবে।

হাদাশ জোর দিয়েছিলেন যে প্রাক্তন এমকে ইউসেফ জাবারিন, যিনি দলের অক্টোবর প্রাথমিক জিতবেন বলে আশা করা হচ্ছে, টিকিটের প্রধান। জাবারিন 2015 থেকে 2021 পর্যন্ত নেসেটে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পার্টির অভ্যন্তরীণ রোটেশন সিস্টেমের অধীনে হাদাশ তালিকায় খুব কম রাখার পরে তিনি ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে সংসদ ত্যাগ করেছিলেন।

তিনি আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত এবং তিনি বিদায়ী হাদাশ নেতা আয়মান ওদেহের একটি নতুন, “রাষ্ট্রনায়ক মত” বিকল্প হিসাবে দেখা হয়, যিনি সম্প্রতি নেসেট থেকে প্রায় বহিষ্কার হয়েছিলেন, যদিও তিনি ইহুদি ভোটারদের মধ্যে ওদেহের চেয়ে কম পরিচিত।

হাদাশকে কেন্দ্র করে, পরবর্তী নির্বাচনের জন্য আরব ভোটকে একীভূত করার বিষয়ে সূত্রটি বলেছে, “এবং তারপরে ইহুদি সম্প্রদায়ের ভোটের দিকে তাকিয়ে।”

যৌথ তালিকা পুনরুদ্ধার করার বিষয়ে দলের প্রধানদের মধ্যে এটি প্রথম বৈঠক নয় – আরব দলগুলির একটি ইউনিফাইড স্লেট যা তাদের তীব্রভাবে মতাদর্শগত মতামত সত্ত্বেও আরব ভোটারদের উত্সাহিত করার এবং সম্প্রদায়কে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে আসার ট্র্যাক রেকর্ড ছিল।

জাফায় রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে আরব দলগুলির নেতারা প্রাক্তন হাদাশ এমকে ইউসেফ জাবরিন (বাম), হাদাশ-তাআল এম কে আহমদ তিবি (বাম দিক থেকে ২ য়), রাআম এমকে মনসুর আব্বাস (ডান থেকে ২ য়) এবং বালাদ নেতা সামি আবু শেহাদেহ (ডান), জুলাই), জুলাই 27, জুলাই)

গত মাসে, হাদাশ পার্টি ঘোষণা করেছিল যে এটি অন্যান্য আরব দলগুলির সাথে যৌথ তালিকার পুনরুজ্জীবন অন্বেষণ করতে সরাসরি কথোপকথনের প্রচার করবে, যা ২০১৫ এবং ২০২০ সালে শীর্ষে নেসেটের তৃতীয় বৃহত্তম ব্লক হয়ে উঠেছে এবং সংক্ষেপে কিংমেকার প্রভাব ফেলেছিল।

হাদশ সূত্রটি বলেছে যে এর পর থেকে বেশ কয়েকটি আলোচনা হয়েছে তবে সোমবারের প্রথম প্রচারিত হয়েছিল, “গতিবেগ” এর ইঙ্গিত দেয়।

২০২১ সালে যখন মনসুর আব্বাসের ইসলামপন্থী ইউনাইটেড আরব তালিকা (আরএএএম) ভেঙে যায় এবং ২০২২ সালের নির্বাচনের আগে এটি পরের বছর ভেঙে যায়।

সূত্রটি জানিয়েছে, এবার আশেপাশে, আব্বাস এবং তায়ালের আহমদ টিবি, যারা উভয়ই একীভূত দলের নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, জোটকে অক্ষত রাখতে আপস করতে ইচ্ছুক, সূত্রটি জানিয়েছে। টিবি এবং আব্বাস উভয়ই চায় যে যৌথ তালিকাটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত জোট হিসাবে থাকবে যাতে তাদের নির্বাচনের পরে বিভক্ত হওয়ার বিকল্পটি অনুমতি দেয় এবং আলাদাভাবে একটি পরিচালনা জোটে যোগদান করে।

ফলস্বরূপ, আব্বাস, যিনি তাঁর দলের নেতৃত্ব থেকেও পদত্যাগ করতে পারেন, তিনি রা’ম এর রাজনৈতিক প্রভাব এবং জোটের সম্ভাবনা রক্ষার জন্য সম্মিলিত টিকিটে কমপক্ষে পাঁচটি আসনে জোর দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

এটি আরব ইস্রায়েলিদের মধ্যে একটি আরব দলকে শাসনকর্তা জোটের অংশ হওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান সমর্থনকে প্রতিফলিত করে, যেমনটি রা’এএম-এর ক্ষেত্রে ছিল, যা ২০২১ সালের নির্বাচনের পরে একটি বড় তাঁবু জোটে যোগদান করেছিল। তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোশে দয়ান সেন্টার কর্তৃক জুনে প্রকাশিত একটি সমীক্ষার তথ্যে দেখা গেছে যে আরব উত্তরদাতাদের .3৩.৩% পরবর্তী গভর্নিং কোয়ালিশনে একটি আরব দলকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে সমর্থন করে এবং ৪১.৮% বলেছেন যে তারা যে কোনও সরকারকে যোগদানের পক্ষে সমর্থন করবেন, কেবল একটি কেন্দ্র-বাম নয়।

বালাদ পার্টির প্রধান এমকে সামি আবু শাহাদেহ এবং দলের সদস্যরা সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির জন্য এসেছেন আসন্ন নেসেট নির্বাচনে, October ই অক্টোবর, ২০২২ সালে তাদের দলকে অযোগ্য ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। (যোনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

সূত্রটি বলেছে যে সোমবার বৈঠকটি “আদর্শিক” শর্তাদি সত্ত্বেও যৌথ তালিকায় পুনরায় যোগদানের জন্য বালাদের সাম্প্রতিক চুক্তিটি অনুসরণ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ-জাতীয়তাবাদী দল যে কোনও ইস্রায়েলি সরকারে, এমনকি একটি ডানপন্থী জোটকে অবরুদ্ধ করার জন্য অংশগ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জানা গেছে যে ব্লকের প্ল্যাটফর্মটি গাজা, বর্তমান সরকার এবং ভবিষ্যতের যে কোনও জোটের চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে পরিষ্কার লাল রেখাগুলি সংজ্ঞায়িত করেছে।

তবে, বালাদের অবস্থান মূলত প্রতীকী, সূত্রটি বলেছে, যেহেতু গত নির্বাচনে নেসেটে প্রবেশের জন্য পর্যাপ্ত ভোট জিততে ব্যর্থ হয়ে দলের পক্ষে লিভারেজের অভাব রয়েছে এবং জানে যে এটি স্বাধীনভাবে চলতে পারে না।

অধিকন্তু, সূত্রটি বলেছে যে বালাদ আশঙ্কা করছেন যে এটিকে দৌড়াদৌড়ি থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার আইনী প্রচেষ্টা এবার সফল প্রমাণিত হবে এবং ২০২২ সালে যেমনটি হয়েছিল তেমন অযোগ্যতা প্রত্যাহার করতে এটি হাইকোর্টের উপর নির্ভর করতে সক্ষম হবে না।

বাস্তবিকভাবে, বালাদ স্লেটের মধ্যে দুটি আসন খুঁজছেন।

বালাদের এক মুখপাত্র টাইমস অফ ইস্রায়েলকে বলেছিলেন যে তারা “ইতিবাচক বোধ করে এবং চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন”, তবে জোর দিয়েছিলেন যে এটি “একটি প্রাথমিক সভা”।

সোমবার বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা তাও হাদশের একজন মুখপাত্রও বলতে পারেননি যে “হাডাশ তার চারটি উপাদান দলের সাথে যৌথ তালিকা পুনঃস্থাপনকে সমর্থন করে।”

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts