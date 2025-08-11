আরলিন্ডো ক্রুজের পরিবার সাম্বিস্তার উত্তরাধিকারকে ‘সংগ্রাম, কাজ এবং ভালবাসার প্রতিশব্দ’ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে

সাম্বা আইকনকে এই রবিবার, 10, রিও ডি জেনিরোতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল
রিও ডি জেনিরোতে গত শুক্রবার (৮) মারা যাওয়া সাম্বিস্তার আরলিন্ডো ক্রুজের পরিবার শিল্পীর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার শব্দে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। “একজন মানুষ বক্ররেখার উপরে”, “বিশ্বের সেরা পিতা” এবং “কাজের, সংগ্রাম এবং প্রেমের প্রতিশব্দ” যথাক্রমে বাবি, ফ্লোরা এবং আরলিন্ডিনহো ক্রুজ দ্বারা নির্মিত কিছু সম্মান ছিল। প্রকাশগুলি একটি প্রতিবেদনের সময় প্রদর্শিত হয়েছিল চমত্কারটিভি গ্লোবো থেকে, এই রবিবার, 10।
তিনি সাদা এবং হাতে হাতে পোশাক পরেছিলেন, বাবি এবং তাদের বাচ্চাদের ফ্লোরা এবং আরলিন্ডিনহো এই প্রতিবেদনের সাথে কথা বলেছেন। সাম্বিস্তার সহযোগী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে কীভাবে তিনি শিল্পীর সাথে দেখা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। বাবি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “একজন মানুষ বক্ররেখার above র্ধ্বে।
আরলিন্ডিনহোর পক্ষে, পিতার উত্তরাধিকার শিক্ষায় এবং লড়াইয়ে রয়েছে। “প্রতিদিন একটি শিক্ষণ। কাজ, সংগ্রাম, ভালবাসা, সাম্বার প্রতি ভালবাসা, বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা, জীবনের প্রতি ভালবাসা, সর্বদা অনেক কিছু ভালবাসে,” তিনি শুরু করেছিলেন।
“তিনি বিশ্বের সেরা পিতা এবং সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন, খুব আমার বন্ধু। তিনি আমাদেরকে বিশ্বের মুখোমুখি করার জন্য অনেক কিছু প্রস্তুত করেছিলেন, বিশ্বের পরিস্থিতি, প্রতিকূলতা। আমাদের সেরা কোলে। আজ আমরা বিশ্বের সেরা কোলে হারিয়েছি,” ফ্লোরা বলেছেন।
বিদায়
সংগীতশিল্পী আরলিন্ডো ক্রুজের মরদেহ শোভাযাত্রা ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি ট্রাকে একটি ট্রাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল রিওর পশ্চিম জোনের সুলাকাপের জারদিম দা সৌদাদে কবরস্থানে, যেখানে এটি রবিবার, ১০ এ সমাধিস্থ করা হয়েছিল।
গুরিম ফর্ম্যাটে বিদায় থাকা সাম্বিস্তার বিশেষ সাম্বা হুইল সহ, আবেগ, পার্টি এবং শ্রদ্ধায় পূর্ণ, তিনি ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন – ভক্ত এবং শিল্পীরা 16 ঘন্টা স্থায়ী একটি জানাজায় ভক্ত এবং শিল্পীদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি পরিবার, প্রশংসক এবং বন্ধুবান্ধবদের যেমন ডিওগো নোগুয়েরা এবং হালিও দে লা পেরিয়া একত্রিত করেছিল।
রেকর্ডগুলি দেখায় যে, খুব উত্তেজিত, গায়কের স্ত্রী বাবি ক্রুজ বন্ধুরা সমর্থন করেছিলেন। আরলিন্ডিনহোও তার বাবার কাছে সর্বশেষ সম্মান জানাতে কবরস্থানে পৌঁছেছিলেন এবং প্রেসকে বলেছিলেন যে “ফুল কোর্ট, লিবারেটেড বিয়ার এবং বারবিকিউ” দিয়ে গায়িকা যেভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিদায় অনুষ্ঠানটি ছিল।
“সংগ্রাম, কাজ, সাম্বাকে ভালবাসার উত্তরাধিকার। আমার বাবা সর্বদা খুব যোদ্ধা, কর্মী এবং পরিবার ছিলেন। তিনি এই উত্তরাধিকারী ছিলেন।