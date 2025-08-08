You are Here
আরলিন্ডো ক্রুজ মারা যান, 66 বছর বয়সে, ব্রাজিলিয়ান সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্বিস্তাসদের একজন | দুঃখ
News

আরলিন্ডো ক্রুজ মারা যান, 66 বছর বয়সে, ব্রাজিলিয়ান সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্বিস্তাসদের একজন | দুঃখ

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।

বিনামূল্যে অ্যাক্সেস: পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন ব্রাজিল ইন স্রাব অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস

সহকর্মীদের দ্বারা সম্মানিত এবং জনসাধারণের দ্বারা প্রশংসিত, সাম্বিস্টা আরলিন্ডো ক্রুজ তার ক্যারিয়ারের অন্যতম প্রধান বিষয় বেঁচে ছিলেন যখন, মার্চ 17, 2017 এ স্ট্রোকের শিকার হয়েছিল। এটি বেঁচে গিয়েছিল, তবে গুরুতর সিকোলেট সহ। কখনও হাঁটেনি, বললেন, খুব কম রচনা ও গেয়েছেন। তাঁর যাত্রা এই শুক্রবার (08/08) 66 বছর বয়সে শেষ হয়েছে।

তথ্যটি তাঁর স্ত্রী বাবি ক্রুজ ফোলহাকে নিশ্চিত করেছিলেন। নিউমোনিয়া নির্ণয়ের পরে আর্লিন্ডো 25 মার্চ থেকে রিওর পশ্চিম জোনে বারা ডি’অর হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। জুনে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, তবে আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং হাসপাতালে অব্যাহত ছিল।

আরলিন্ডো ডোমিংগোস দা ক্রুজ ফিলহো জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ সালে, রিও ডি জেনিরোতে এবং সংগীত দ্বারা বেষ্টিত বেড়ে ওঠেন। সাত বছর বয়সে, তিনি তার বাবা খনন করেছিলেন, যিনি তাকে কীভাবে খেলতে শিখিয়েছিলেন। কৈশোরে, তিনি গিটার এবং বাদ্যযন্ত্র তত্ত্ব শিখেছিলেন। তিনি এয়ার ফোর্সের ক্যাডেটস প্রিপারেটরি স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন, তবে তাঁর পথ ছিল সাম্বা। 17 এ, তিনি অ্যালবামে কাভাকুইনহো খেলেন সাম্বা হুইলক্যান্ডিয়া, তার পিতা এবং তার প্রতিমা বন্ধু।

১৯ 1970০ এর দশকের শেষের দিকে, তিনি রিওর উত্তর জোনের ব্লক ক্যাসিক ডি রামোসের চাকাগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। বেথ কারভালহো, আলকিয়োন এবং অন্যান্য খ্যাতিমান দোভাষী দ্বারা রেকর্ড করা গান রয়েছে, তিনি শীঘ্রই একজন উপকরণ এবং সুরকার হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এটি সেই প্রজন্মের একটি প্রকাশক ছিল যা সাম্বাকে পুনরায় প্রাণবন্ত করেছিল – এবং এটি “প্যাগোডা” লেবেলে বাক্সযুক্ত ছিল।

পিছনের উঠোন

তিনি ১৯৮১ সালে বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি ব্যানজো ধরে নিয়েছিলেন যা একবার আলমির গিনেটোর কাছে পড়েছিল, যন্ত্রে তাঁর মাস্টার এবং উচ্চ দলের ইম্প্রোভাইজেশন। এটি সামগ্রিকভাবে 12 বছর ছিল, যখন এটি একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠল, একজন অনুরোধ করা সংগীতশিল্পী অন্যান্য গোষ্ঠীর সিডিতে খেলতে খেলতে – খুব কম লোক তাঁর মতো ব্যাঞ্জোকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল – এবং একজন লোভনীয় সুরকার। তিনি একটি ছাতা দিয়ে জুটি তৈরি করেছিলেন, তিনি ব্যাকইয়ার্ড ফান্ডের প্রাক্তন সদস্যও, যার সাথে তিনি 1996 থেকে 2002 পর্যন্ত পাঁচটি অ্যালবাম রেকর্ড করেছিলেন।


আরলিন্ডো ক্রুজ জেকা প্যাগোডিনহোর সাথে তাঁর কয়েকটি দুর্দান্ত হিট রচনা করেছিলেন
প্রকাশ

তবে কোকেনের আসক্তি আরলিন্ডোর অভিনয় ব্যাহত করতে শুরু করে। 2003 সালে, তিনি ক্ষয়ের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠ খুব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, এবং সিডি আরলিন্ডো প্যাগোডাসেই বছর চালু করা, প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনিশ্চিত হিসাবে বিবেচিত হত।

তবে শিল্পী কখনই বাধ্যতামূলকভাবে রচনা করা বন্ধ করেনি – তার নিজের অ্যাকাউন্ট অনুসারে, 550 টিরও বেশি রেকর্ড করা গান রয়েছে। এটি ছিল তাঁর কাজ করার ক্ষমতা এবং তার প্রতিভা যা তাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেয়। মার্কো দা বীরদা ছিল অ্যালবাম পারফেক্ট সাম্বিস্টা,, 2007। উদ্বোধনী পরিসর, আমার জায়গামাউরো দীনিজের সাথে অংশীদারিত্ব একটি জাতীয় জ্বর হয়ে যায়। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে রিওর উত্তর অঞ্চলে মাদুরিরা পাড়া – তার নিজের গ্রাম সম্পর্কে কথা বলা – যোগাযোগের সবচেয়ে বিশ্বব্যাপী রূপ হতে পারে।

তারপরে টিভি গ্লোবোতে ঘন ঘন উপস্থিতি এসেছিল – প্রোগ্রামে উষ্ণ!রেজিনা ক্যাস দ্বারা, এবং প্রতি অর্ডার গান রচনা – ক এমটিভি লাইভ ডাবল, একটি ডিভিডি এপোথোসিস স্কোয়ারে রেকর্ড করা হয়েছে এবং একটি রাষ্ট্র -শিল্প শিল্পী হিসাবে একীকরণ।

এই সমস্ত হার্টথ্রব চিত্র ছাড়াই এবং সমস্ত বোহেমিয়ান এবং ড্রাগগুলি শুরু না করে। তাঁর ভক্তদের মধ্যে অংশীদার এবং দোভাষীরা হলেন কেতানো ভেলোসো, মারিয়া রিতা, মার্সেলো ডি 2 এবং এসইউ জর্জি, পাশাপাশি প্যাগোডা এবং শিল্পীদের যে কোনও দল যারা লিয়ানড্রো সাপুকাহি, রোজ এবং অন্যান্যদের মতো মৌলিক সমর্থন দিয়েছেন তাদের জন্য শিল্পী।

চর্বি এবং পাতলা

তার বন্ধুদের মধ্যে, জেকা প্যাগোডিনহো সর্বদা ভাই হিসাবে বিবেচিত হত। এই জুটিকে যৌবনে “ফ্যাট এবং চর্মসার” বলা হত, কারণ তারা সর্বদা একসাথে ছিল। রচিত, কখনও কখনও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে, যেমন সাফল্য চিংড়ি যে তরঙ্গ ঘুমায়, কমলা ব্যাগেস, এসপিসিলম্বা

আরলিন্ডোর স্বাক্ষর আরও উদযাপিত সাম্বাসে রয়েছে – নির্লজ্জ দম্পতি, শুধু বিরোধিতা করতে, সাম্বা হোল্ডারও হন, শো চালিয়ে যেতে হবেএটা ক্ষমা করা হয়েছে

সাম্বা স্কুলগুলিও কখনও ছাড়েনি। এটি তার সেরানো সাম্রাজ্যের জন্য প্রায় প্রতি বছর তৈরি হয়েছিল – যা এর সাম্বাস এবং 12 কার্নিভালগুলিতে অংশীদারদের সাথে প্যারেড করেছিল – এবং গ্রেটার রিও এবং ইউনিডোস ডি ভিলা ইসাবেলের শিক্ষাবিদদের মতো অন্যান্য সংস্থাগুলির বিরোধে অংশ নিয়েছিল।

আরলিন্ডোর কাজের অংশটি ইতিমধ্যে সম্মিলিত অচেতন অবস্থায় রয়েছে। তিনি যখন আরও বাণিজ্যিক গান তৈরি করেছিলেন তখন তিনি সর্বদা জনপ্রিয় সংগীত তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাকে ঘটনাস্থল থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, নিজেকে “নিখুঁত সাম্বিস্তা” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সময় ছিল।

যে বছরগুলিতে তাদের স্ট্রোকের সফল হয়েছিল, তাদের ছোট সাফল্যগুলি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে, বিশেষত তাঁর স্ত্রী বারবারা, বাবি দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ভর্তি এবং এক ডজনেরও বেশি শল্যচিকিত্সার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বেবির মতে তিনি যখন সংগীত শোনেন এবং এমনকি কয়েকটি শব্দও বকবক করেছিলেন তখন তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

তিনি তাঁর সন্তানদের আরলিন্ডো নেটো নামে একজন গায়ক এবং আরলিন্ডিনহো নামে পরিচিত, বিয়ের সাথে বিয়ের বিয়ের পাশাপাশি কাউয়ান ফিলিপকে অন্য সম্পর্ক থেকে রেখে গেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts