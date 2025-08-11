আরিয়ানা সাবালেনকা বনাম এমা রাদুকানু পূর্বাভাস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূলতা, মাথা থেকে মাথা, পূর্বরূপ: সিনসিনাটি ওপেন 2025

রাজত্বকারী চ্যাম্পিয়নদের জন্য একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পথ এগিয়ে রয়েছে।
মন্ট্রিল ওপেন মিস করার পরে আরিয়ানা সাবালেনকা ভাল এবং সত্যই ফিরে এসেছেন। সিনসিনাটিতে, তিনি তার শিরোপা প্রতিরক্ষার একটি সফল সূচনা করেছিলেন, সোজা সেটে প্রাক্তন উইম্বলডন বিজয়ী মার্কেটার ভন্ড্রোসোভা পরাজিত করেছিলেন। আমন্ডা আনিসিমোভার কাছে তিন-সেট হেরে তার উইম্বলডন স্বপ্নগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে এটি তার প্রথম উপস্থিতি ছিল।
২০২৫ সালের সিনসিনাটি ওপেন শীর্ষস্থানীয় বীজকে কঠোর ড্র দিয়ে উপস্থাপন করেছে, কারণ তিনি আসন্ন রাউন্ডে আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী – এমমা রাদুকানু -এর বিপক্ষে আসতে চলেছেন। যাইহোক, সাবালেনকার নৃশংস শক্তি এবং নির্মম খেলা তাকে যে কোনও হার্ড-কোর্ট ইভেন্টে প্রিয় করে তোলে।
ম্যাচের বিশদ
- টুর্নামেন্ট: সিনসিনাটি খুলুন 2025
- রাউন্ড: তৃতীয় রাউন্ড
- তারিখ: আগস্ট 11
- ভেন্যু: লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টার ম্যাসন, ওহিও, সিনসিনাটিতে
- পৃষ্ঠ: হার্ড কোর্ট
পূর্বরূপ
দীর্ঘ সময়ের পরে একটি মূল ইভেন্টের জন্য বীজ বপন করা সত্ত্বেও, রাদুকানু একটি সহজ অঙ্কনের সুযোগটি উপভোগ করবেন না, কারণ তিনি আবার তৃতীয় রাউন্ডে সাবালেনকার সাথে দেখা করেছেন, উইম্বলডন 2025 এর পুনরায় ম্যাচ। ব্রিট তার মিয়ামি আউটিংয়ের পর থেকেই খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে, যা মনে হয় তার পারফরম্যান্সকে একটি স্পার্ক দিয়েছে।
রাদুকানু তার অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ওলগা ড্যানিলোভিয়ের বিপক্ষে এক কৌতুকপূর্ণ ম্যাচ খেলেন এবং এখন বিশ্ব নং -১ এর বিপক্ষে এক বিশাল বিপর্যয় তৈরির অপেক্ষায় রয়েছেন, এবং এই প্রতিযোগিতার জন্য তার জন্য উত্সাহিত হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।
লন্ডনে এর আগে বেলারুশের কাছে হেরে থাকা সত্ত্বেও, সাবালেনকা অবশ্যই বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তে রাদুকানু দ্বারা চাপে পড়েছিলেন।
2022 ইউএস ওপেন বিজয়ীর উদ্বোধনী সেটটি নেওয়ার বেশ কয়েকটি সুযোগ ছিল, তবে শীর্ষ-বীজগুলি টাইব্রেকটিতে অবশেষে ক্লাচ বেরিয়ে এসেছিল। এমনকি দ্বিতীয় সেটে, রাদুকানু প্রায় দ্বিগুণ বিরতি ছিল, তবে সাবালেনকা আবারও শর্তাবলী স্তরের একটি উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তারপরে প্রতিযোগিতাটি সিল করেছিলেন।
এটি কেবল তাদের তৃতীয় সভা হবে, সাবালেনকার সাথে এখনও পর্যন্ত রাদুকানুর বিপক্ষে অপরাজিত। তাদের ইন্ডিয়ান ওয়েলস 2024 ডুয়েল 3 বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন 6-3, 7-5 এবং উইম্বলডনে স্কোরলাইনটি 7-6 (6) 6-4 রিডে পড়েছিল।
ফর্ম
- আর্যনা সাবালেনকা: Wlwww
- এমা রাদুকানু: Wlwwl
মাথা থেকে মাথা রেকর্ড
- ম্যাচ: 2
- সাবালেনকা: 2
- রেডান: 0
পরিসংখ্যান
আরিয়ানা সাবালেনকা
- 2025 মৌসুমে সাবালেনকার 49-9 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- সিনসিনাটিতে সাবালেনকার 19-7 জয়ের রেকর্ড রয়েছে
- সাবালেনকা হার্ড কোর্টে খেলা 73% ম্যাচ জিতেছে
এমা রাদুকানু
- রাদুকানুর 2025 মরসুমে 24-16 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- রাদুকানের সিনসিনাটিতে 3-1 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে
- রাদুকানু হার্ড কোর্টে খেলা 68% ম্যাচ জিতেছে
আরিয়ানা সাবালেনকা বনাম এমা রাদুকানু: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- মানিলাইন: সাবালহ্যাঙ্ক -375, রেডান +315
- ছড়িয়ে পড়া: সাবালহঙ্কা -4.5 (-120), রেডিয়ানক +4.5 (-103)
- মোট গেমস: 20.5 (-110) এরও বেশি, 21.5 (-125) এর নিচে
- 1 ম সেট বিজয়ী: সাবালহ্যাঙ্ক -260, রেডান +225
- 1 ম সেট মোট গেমস: 8.5 (-250) এরও বেশি, 9.5 (-148) এর অধীনে
ম্যাচের পূর্বাভাস
সাবালেনকা তার উদ্বোধনী রাউন্ডে সোজা সেটগুলিতে ভন্ড্রোওভোকে হামার করে ফেলতে পারে। তবে তার খেলাটি নিখুঁত থেকে অনেক দূরে ছিল। শীর্ষস্থানীয় বীজ তার প্রথম পরিবেশনার মাত্র 60% কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছিল, প্রথম এবং দ্বিতীয়টিতে সাফল্যের হার মাত্র 64% এবং 65% এর সাফল্যের হার রয়েছে।
যদিও চেক এই ত্রুটিগুলি পুঁজি করতে ব্যর্থ হয়েছিল, রাদুকানু শীর্ষ ফর্মে রয়েছে এবং অবশ্যই সাবালেনকা একটি জয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে। যাইহোক, ব্রিট ক্লান্তির লক্ষণ দেখিয়েছে এবং তার প্রতিপক্ষের বিপরীতে, কম তাজা হবে এবং তীব্র তিন-সেটারের জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্যামিনার অভাব হতে পারে।
বিগত দুটি অনুষ্ঠানের বিপরীতে যখন তারা মিলিত হয়েছিল, এই সময় রাদুকানু এর আশেপাশে কমপক্ষে একটি সেট সিল করবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবে সাবালেনকার অভিজ্ঞতা এবং চাপ পরিচালনার ক্ষমতা তাকে তার সিনসিনাটি শিরোনাম প্রতিরক্ষা বাঁচিয়ে রেখে দেখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ফলাফল: তিনটি সেটে জিততে আরিয়ানা সাবালেনকা।
সিনসিনাটি ওপেন ওপেন 2025-এ রাউন্ড-থ্রি ম্যাচটি আরিয়ানা সাবালেনকা বনাম এমা রাদুকানুর লাইভ টেলিকাস্ট এবং লাইভ স্ট্রিমিং কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ভারতীয় দর্শকরা সাবস্ক্রিপশন কেনার পরে ডাব্লুটিএ টিভিতে আরিয়ানা সাবালেনকা বনাম এমা রাদুকানুর মধ্যে 2025 সিনসিনাটি ওপেন তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি দেখতে পারেন।
স্কাই স্পোর্টস যুক্তরাজ্যে লাইভ প্রতিযোগিতাটি সম্প্রচার করবে। টেনিস চ্যানেলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সম্প্রচারক।
সম্পূর্ণ সম্প্রচারের বিশদ এখানে
কোথায় এবং কখন আরিয়ানা সাবালেনকা বনাম এমা রাদুকানু ম্যাচ হবে?
তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি 11 আগস্ট (সোমবার) পিএন্ডজি সেন্টার কোর্টে খেলা হবে এবং এটি স্থানীয় সময় 12:00 অপরাহ্ন (9:30 অপরাহ্ন আইএসটি) এর একটি অস্থায়ী শুরুর সময় রয়েছে।
আরিয়ানা সাবালেনকা এবং এমা রাদুকানুর মধ্যে মাথা থেকে মাথা (এইচ 2 এইচ) রেকর্ড কী?
উভয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন ট্যুরে দু’বার সংঘর্ষ করেছে এবং সাবালেনকা একটি পরিষ্কার ২-০ ব্যবধানে জয়ের সাথে এইচ 2 এইচ রেকর্ডে নেতৃত্ব দিয়েছে।
আরিয়ানা সাবালেনকা এবং এমা রাদুকানু কখন সফরে শেষ সাক্ষাত হয়েছিল?
তারা সর্বশেষ উইম্বলডন ২০২৫-এর তৃতীয় রাউন্ডে সংঘর্ষ করেছিল, সাবালেনকা সেই ম্যাচটি সোজা সেটে জিতেছিল (-6–6 ()), -4-৪)।
সিনসিনাটি ওপেন 2025-এ আজকের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি জিততে প্রিয় কে?
ডাব্লুটিএ ওয়ার্ল্ড নং 1 এবং একটি উচ্চতর মাথা থেকে মাথা রেকর্ড হিসাবে, সাবালেনকা সম্পূর্ণ প্রিয়। তবে রাদুকানু গণনা করা যায় না। তিনি উইম্বলডনে তাদের সভায় বেলারুশিয়ানকে সমস্যায় ফেলেছিলেন এবং একই পুনরাবৃত্তি করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হবেন।
ভক্তরা কোথায় আরিয়ানা সাবালেনকা বনাম এমা রাদুকানু তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি সরাসরি দেখতে পারবেন?
ভারতে, ভক্তরা সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে ডাব্লুটিএ টিভিতে ম্যাচটি সরাসরি দেখতে পারেন। স্কাই স্পোর্টস যুক্তরাজ্যে লাইভ প্রতিযোগিতাটি সম্প্রচার করবে। টেনিস চ্যানেলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সম্প্রচারক।
