আরেক বিবাহিত মহিলা সম্মানের নামে খুন করেছেন
আরেক বিবাহিত মহিলা সম্মানের নামে খুন করেছেন

'জিও নিউজ' দরিদ্র
‘জিও নিউজ’ দরিদ্র

অ -ট্যালেন্টেড নামে আরেক বিবাহিত মহিলা মারা গিয়েছিলেন।

বাহাওয়ালপুরের তালহার এলাকায় তার স্বামী, বাবা -ইন -গল এবং দেওয়র তাকে হত্যা করেছিলেন।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্দেহভাজনদের দাফন করা হয়েছিল।

পুলিশ মামলায় তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, আসামিরা সন্দেহের ভিত্তিতে মহিলাকে হত্যা করেছিল এবং মৃতদেহটিকে হত্যা করেছিল, লাশটি পোস্ট -মোর্টেমের জন্য তেহসিল সদর দফতর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে রাওয়ালপিন্ডিতে, 17 জুলাই, জির্গার নির্দেশে একজন বিবাহিত মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল।



