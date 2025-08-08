‘আরে ডিক, নিজেকে রক্ষা করুন! আপনি নির্দোষ ‘দেখান

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন যে পূর্বসূরীর ‘একজন মানুষ’ হওয়া উচিত এবং ‘লজ্জা তৈরি করুন’
ব্রাসিলিয়া এবং সাও পাওলো-প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা (পিটি) শুক্রবার, ৮ তারিখে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারো (পিএল) এর সমালোচনা করেছিলেন। পেটিস্টা বলেছে যে পূর্বসূরি যে প্রক্রিয়াটিতে তাকে অভ্যুত্থানের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটির সমাপ্তির আগে তিনি যে প্রক্রিয়াটির সিদ্ধান্তের আগে অস্তিত্বের প্রতিরক্ষাকে উপহাস করেছেন: “
এই বিবৃতিগুলি পোর্তো ভেলহো (আরও) -তে করা হয়েছিল, যেখানে লুলা রাজ্যে ফেডারেল সরকারের বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। টডস প্রোগ্রামের জন্য লুজের নতুন পর্যায়টি প্যাকেজের একটি অংশ, গুজার-মিরিম এবং বলিভিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সেতুর প্রবর্তন এবং জমির শিরোনাম সরবরাহ এবং কৃষি সংস্কার নিষ্পত্তি তৈরির অংশ। বলিসিয়ার সভাপতি লুয়েস আরসেও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।
পেটিস্টা তার বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বলসনারো নির্দোষতার অনুমান করছেন যা তিনি দাবি করেছেন যে লাভা জাটোতে তাঁর প্রক্রিয়াগুলিতে না থাকবেন। “যে নাগরিক বিচার করা হচ্ছে এবং যারা সুপ্রিম কোর্টের দৈত্যের অভিশংসন করছেন তারা কারণ তিনি তাকে বিচার করছেন। তিনি দ্বিতীয়টি শিখতে হবে: আমার কাছে যা ছিল না তার সাথে রয়েছে।”
লুলা প্রক্রিয়াটির প্রতি বলসনারোর মনোভাবকেও উপহাস করেছিলেন। লুলা বলেছিলেন, “কোণার চারপাশে কান্নার পরিবর্তে: ‘ওহ, আমি অসুস্থ …’ (…), এখানে বাচ্চারা, সে কাঁদছে, সে নার্ভাস।
লুলা আবারও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন যে সার্বভৌমত্ব একটি পবিত্র অধিকার। “আমরা তাদের আদালতে প্রবেশ করি না,” তিনি বলেছিলেন।