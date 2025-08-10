You are Here
আরোহণও! ইভান, রাকেল এবং হেলেনিনহা ভ্যাল টুডোতে মুখোমুখি হয়েছেন
আরোহণও! ইভান, রাকেল এবং হেলেনিনহা ভ্যাল টুডোতে মুখোমুখি হয়েছেন

ইভান এবং রাকেলের ট্রিপ, পুনর্মিলনের মুহুর্ত হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অবশেষে ভ্যাল টুডোতে উত্তেজনা এবং বিব্রতকর দ্বারা চিহ্নিত একটি পর্বে পরিণত হয়েছিল। এই দম্পতি শান্ত দিনগুলি উপভোগ করার জন্য সিসিলিয়া এবং লেইস দ্বারা পরিচালিত প্যারাটিতে একটি হোস্টেল বেছে নিয়েছিলেন, তবে তাদের ভাগ্য একটি অপ্রীতিকর চমক সংরক্ষণ করেছে।




একই সময়ে, সেলিনা তার ভাগ্নী হেলেনিনাকে বাড়ি থেকে এক সপ্তাহান্তে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অজান্তে, তিনি তার প্রাক্তন প্রেমিককে দেখতে পাবেন, যুবতী মহিলা ইভান এবং রাকেল দ্বারা নির্বাচিত একই জায়গার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। কাকতালীয়ভাবে অনিবার্যভাবে হোস্টেল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একটি অপ্রত্যাশিত বৈঠক হয়েছিল।

প্রথম মুহূর্ত থেকে মুডটি চার্জ করা হয়েছে। ইভান, অবাক হয়ে ধরা পড়েছিল, একটি ব্যাখ্যা শুরু করার চেষ্টা করেছিল: “হেলেনিনহা, আমরা কখনই তা কল্পনাও করতে পারি না …”। রাহেল, পরিবর্তে, স্বীকার করে নিয়েছিল যে যোগাযোগের অনুপস্থিতি একটি ভুল ছিল: “মধু, আমাদের সতর্ক করা উচিত ছিল। অবাক হয়ে আসা খারাপ ধারণা ছিল।”

হেলেনিনহা তার অসন্তুষ্টি আড়াল করেনি এবং বিদ্রূপের সাথে উত্তর দিলেন: “অবশ্যই। আমার ঘরটি ছেড়ে চলে যাওয়া আমার ভুল। আসুন আমরা যাই, খালা সেলিনা।” দৃশ্যটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে অতীতের সম্পর্কগুলি এখনও চরিত্রগুলিকে দৃ strongly ়ভাবে প্রভাবিত করে, পুরানো অনুভূতি এবং অমীমাংসিত অস্বস্তি প্রকাশ করে।

পূর্বে, ইভান এই মুহুর্তের জন্য উত্সাহ দেখিয়েছিল, বলেছিল, “আমার কাছে আমাদের ঘরও ছেড়ে যেতে হবে না। প্যারাটি দেখা যায়।” রাহেল এই ট্রিপটিও উদযাপন করে বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমরা ভ্রমণ করব, ইভান!” তবে উভয়ই হেলেনিনহের আগমন যে প্রভাব ফেলবে তার উপর নির্ভর করে না।

সিসিলিয়া এবং লাউস এমনকি সেলিনাকে দম্পতির উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সতর্কতাটি খুব দেরিতে এসেছিল। বিব্রতকরতা অনিবার্য ছিল যখন প্রত্যেকে নিজেরাই মুখোমুখি হয়েছিল। চেহারার বিনিময় এবং নিম্নলিখিত নীরবতা পরিস্থিতির অস্বস্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

পর্বটি প্লটটিতে উত্তেজনার আরও একটি অধ্যায় যুক্ত করেছে, যা সম্পর্কের গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম কাকতালীয়দের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। রোম্যান্স এবং হাস্যরসের মুহুর্তের মধ্যে, সবকিছু যায়, গল্পটি সরিয়ে এবং জনসাধারণের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এমন মোচড় সরবরাহ করে।

