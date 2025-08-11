You are Here
আর্কটিক রেকর্ড ব্রেকিং গ্রীষ্মের উত্তাপ দ্বারা আঘাত-গবেষকরা-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
আর্কটিক রেকর্ড ব্রেকিং গ্রীষ্মের উত্তাপ দ্বারা আঘাত-গবেষকরা-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

আইসিই একটি ত্বরণ গতিতে গলে যাচ্ছে, জলবায়ু ব্যত্যয়কে তীব্র করে তুলছে, বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন

আর্টিক নিউজ ব্লগে প্রকাশিত নতুন গবেষণা অনুসারে, আর্টিক অঞ্চলটি তার সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মের রেকর্ডে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাপমাত্রা গড়ের উপরে এবং সমুদ্রের বরফটি কমে যায় বিপজ্জনকভাবে নিম্ন স্তরে নেমেছে। চরম উত্তাপ জলবায়ু বিঘ্ন আরও খারাপ করেছে, সমীক্ষা সতর্ক করেছে।

ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটা সেন্টার (এনএসআইডিসি) থেকে নতুন অনুসন্ধানগুলি এই অঞ্চলে তাপমাত্রা প্রকাশ করে 2025 সালের জুলাই মাসে মৌসুমী গড়ের তুলনায় 3 সি বেশি ছিল, যার ফলে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সমুদ্রের বরফের পরিমাণ রেকর্ড করা হয়েছিল। দ্রুত বরফের ক্ষতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করেছে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডাব্লুএমও) বলেছে যে আর্টিক আঞ্চলিক জলবায়ু গতিবেগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে অবদান রেখে বিশ্বব্যাপী গড়ের দ্বিগুণেরও বেশি দ্রুত উষ্ণ করছে। উষ্ণায়নের প্রবণতা সমুদ্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রাকেও প্রভাবিত করছে, বিশেষত উত্তর আটলান্টিকে।

আগস্ট 5, 2025 -এ, উত্তর আটলান্টিকের সমুদ্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 32.8 সি পৌঁছেছিল, উপসাগরীয় প্রবাহটি এই উত্তাপটি উত্তর দিকে পরিবহন করে, আর্কটিকের আরও তীব্র বরফের ক্ষয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে। “এই জমে থাকা তাপটি সমুদ্রের বরফ এবং পারমাফ্রস্টের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে,” বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছিলেন।


শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে রাশিয়ান উপদ্বীপ স্থানান্তরিত হয় (ভিডিও)

বেরিং স্ট্রেইটে, একই সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা 20.3 সি পৌঁছেছিল। হিটওয়েভ এবং বজ্রপাতের মতো চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলি থেকে তাপ বর্ধিত তাপ নদীর তাপমাত্রাকে আরও বেশি চাপ দিচ্ছে এবং বরফ গলে ত্বরান্বিত করছে। সমুদ্রের বরফের উপর বৃষ্টি সহ এই শর্তগুলি এর পতনকে আরও অবদান রাখছে।

বরফের ক্ষতিটি আলবেডো এফেক্টের মতো প্রতিক্রিয়া লুপগুলি দ্বারা চালিত হচ্ছে, যেখানে হ্রাস বরফের আচ্ছাদন আরও সমুদ্রের জল প্রকাশ করে, তাপ শোষণ করে এবং তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে তোলে। এটি পারমাফ্রস্টকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলিকে তীব্র করে তোলে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে এই প্রক্রিয়াগুলি আগামী বছরগুলিতে আরও বাড়বে।

গলে যাওয়া বরফ এবং নদীগুলি থেকে মিঠা পানির আগমন সাময়িকভাবে গলানোকে ধীর করে দিয়েছে, তবে এই প্রভাবটি স্বল্পস্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বরফ সংরক্ষণে মিঠা পানির প্রভাব আরও দ্রুত বরফের ক্ষতি রোধ করার সম্ভাবনা কম।

