আর্জেন্টিনা দূষিত ফেন্টানিলের সাথে জড়িত বন্ধ করতে বলে

বুয়েনস আইরেস, আর্জেন্টিনা.- আর্জেন্টিনার একজন প্রসিকিউটর বুধবার মালিকের গ্রেপ্তার এবং দুটি পরীক্ষাগারগুলির অন্যান্য পরিচালকদেরকে দেশের হাসপাতালে কয়েক ডজন মৃত্যুর সাথে জড়িত medic ষধি ফেন্টানেল লট তৈরিতে “সম্ভাব্য মানের বিচ্যুতি” জন্য দুটি পরীক্ষাগারের নির্দেশ দিয়েছেন।
ফেডারেল প্রসিকিউটর মারিয়া লরা রোটেটা একটি মতামতে বলেছিলেন, “আমরা জটিল অপরাধের একটি মামলার মুখোমুখি হচ্ছি যার মধ্যে একটি উচ্চ সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্থ এবং একটি সংগঠিত ব্যবসায়িক সংঘের সাথে জড়িত রয়েছে,”
গত সপ্তাহে, রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মাইলি সরকার মে মাসের পর থেকে ব্যাকটেরিয়াগুলির সাথে দূষিত medic ষধি ফেন্টানিলের সাথে যুক্ত 100 জন মৃত্যুর অনুমান করেছিলেন, যদিও প্রসিকিউশন বিবৃতিটি কোনও সংখ্যা প্রতিষ্ঠা করেনি। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন আরিয়েল গার্সিয়া ফারফারো, রামালো এবং এইচএলবি ফার্মা ল্যাবরেটরিজের মালিক, যথাক্রমে উত্পাদন ও বিপণনের জন্য দায়ী হিসাবে ইঙ্গিত করেছেন, যে প্রচুর পরিমাণে ক্লেবিসেলা নিউমোনিয়া এবং রালস্টোনিয়া পিকেট্টিই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষিত বাজারে এসেছিল।
এইচএলবি ফার্মা গত সপ্তাহে একটি বিবৃতিতে আশ্বাস দিয়েছিল যে “কিছু মিডিয়া দ্বারা প্রকাশিত দূষণ – একই লটে একটি হাসপাতালের পরিবেশের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক বা এমনকি একাধিক -রিজিস্ট্যান্ট ব্যাকটিরিয়ামের চেয়েও বেশি – এটি কোনও পরীক্ষাগারের পরিবেশে কেবল সম্ভব নয়।”
গ্রেপ্তারি পরোয়ানা উভয় সংস্থার অন্যান্য প্রযুক্তিগত পরিচালক এবং পরিচালকদের কাছেও পৌঁছেছিল। সংবাদপত্র লা ন্যাসিয়েন প্রথম দুই ভাই এবং ব্যবসায়ীের মায়ের মধ্যে সনাক্ত করেছিলেন।
তদন্ত
বুয়েনস আইরেসের km০ কিলোমিটার দক্ষিণে লা প্লাটায় ইতালীয় হাসপাতালের পরে 12 ই মে তদন্ত শুরু হয়েছিল, এএনএমএটি মেডিসিন কর্তৃপক্ষকে অস্বাভাবিক আন্তঃ -হোসপিটাল সংক্রমণের প্রাদুর্ভাবের কথা জানিয়েছে।
পরবর্তী গবেষণাগুলি নিশ্চিত করেছে যে সংক্রামিত রোগীদের জন্য নেওয়া নমুনাগুলিতে বিচ্ছিন্ন ব্যাকটিরিয়া জিনোমিকভাবে মিলিত হয়েছিল যেগুলি জড়িত সংস্থাগুলির সদর দফতরে জব্দ করা ফেন্টানেল অ্যাম্পুলগুলিতে সনাক্ত করা হয়েছে, প্রসিকিউটর অফিস জানিয়েছে। তদন্তের শুরু থেকেই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করেনি। প্রসিকিউটর অফিস বলেছেন, “প্রাদুর্ভাবের আসল মাত্রা এখনও পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি।” বিচারপতি “ড্রাগের উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলিতে” সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ছিল এমন একাধিক ত্রুটিগুলি যাচাই করেছিলেন যাতে প্রশ্নে থাকা প্রচুর পরিমাণে সারা দেশে দূষিত এবং বিতরণ করা হয়েছিল। তদুপরি, তিনি স্বীকৃত “সংক্রমণ এবং একাধিক ক্ষতিগ্রস্থদের মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা বিবেচনা করে” বিবেচনা করেছিলেন। বুয়েনস আইরেস এবং হুমন নামকরণে হাসপাতালে এবং সান্তা ফে (সেন্ট্রো), ফর্মোসা (উত্তর -পূর্ব) এবং কর্ডোবা (সেন্টার) প্রদেশগুলিতে এই মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছিল, শেষ সপ্তাহে বুধবার লেপন্পেপার লিপ্পেপারকে তদন্তকারী বিচারক বলেছেন। আর্জেন্টিনার এপিডেমিওলজিকাল বুলেটিনও রিও নেগ্রো (দক্ষিণ) প্রদেশে তদন্তাধীন মামলাগুলিও জানিয়েছে।
‘ফেন্টানেল ক্ষতিগ্রস্থ’
এই মামলাটি আর্জেন্টিনার মিডিয়া দ্বারা গত 100 বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ট্র্যাজেডি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এটি কেবল কোভিড -19 মহামারীকে ছাড়িয়ে গেছে।
জুলাইয়ের শেষে, দূষিত ফেন্টানেল পাওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তিদের প্রায় বিশ জন আত্মীয় লা প্লাটার ইতালীয় হাসপাতালের দিকে নীরব পদযাত্রা করেছিলেন। অশ্রুতে তারা পোস্টারগুলি ধরেছিল যেগুলি “ফেন্টানিলের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ন্যায়বিচার” প্রার্থনা করেছিল। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুসারে ওপিওয়েড মরফিনের চেয়ে 50 থেকে 100 গুণ বেশি শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এই ঘটনাটি প্রকাশ করেছে: অনুমান করা হয় যে ২০২৪ সালে সেই দেশে ওভারডোজ থেকে ৮০ হাজারেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল, যার মধ্যে ফেন্টানিল প্রতি ৪৮ হাজার ৪২২ ছিল।