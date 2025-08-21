You are Here
আর্টেটা সম্ভাব্য নতুন আর্সেনাল পেনাল্টি গ্রহণকারী হিসাবে গাইকারেসকে ব্যাক করে
আর্টেটা সম্ভাব্য নতুন আর্সেনাল পেনাল্টি গ্রহণকারী হিসাবে গাইকারেসকে ব্যাক করে

আর্সেনালের ম্যানেজার মিকেল আর্টেটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ভিক্টর গাইকারেস এই মৌসুমে দলের মনোনীত পেনাল্টি গ্রহণকারী হয়ে উঠতে পারেন।

বুকায়ো সাকা tradition তিহ্যগতভাবে গানার্সের জন্য ঘটনাস্থল থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন।

কিছু অনুষ্ঠানে সাকা ক্যাপ্টেন মার্টিন -ডেগার্ডকে পরিবর্তে পদক্ষেপ নিতে দিয়েছেন।

যাইহোক, এই গ্রীষ্মে স্পোর্টিং সিপি থেকে গাইকারের আগমনের পরে সেই আদেশটি পরিবর্তন হতে পারে।

ইএসপিএন ব্রাজিলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, আর্টেটাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর স্কোয়াডের সেরা টেকার কে।

“গ্যোক্রেস,” তিনি এক মুহুর্তের দ্বিধা ছাড়াই জবাব দিলেন।

গত মৌসুমে, গাইকারেস একটি দুর্দান্ত 19 টি স্পট কিক রূপান্তর করেছিলেন।

পেনাল্টি শ্যুটআউটগুলি বাদ দিয়ে সাকা ক্লাব ফুটবলে যে 14 টি জরিমানা নিয়েছেন তার মধ্যে কেবল দুটি মিস করেছেন।



