আর্থাবাস্কায় -নির্বাচন | কুইবেকের হৃদয় থেকে একটি বার্তা

পাস্কাল বারুবে চিৎকার করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা তাকে শুনিনি। অন্য কর্মীরা ব্রাসেরি এল’হরমাইট ডি ভিক্টোরিয়াভিলে তাকে সমাহিত করেছিলেন। এবং যাইহোক, অ্যালেক্স বোইসোনাল্টের জয়ের নিশ্চয়তার কিছু আগে, তিনি ইতিমধ্যে তার কণ্ঠস্বর হারাতে শুরু করেছিলেন।
জনাকীর্ণ ঘরে এবং একটি দৃ righ ় উত্তাপে, পল সেন্ট-পিয়ের প্লামন্ডন তার নিজের উত্সাহকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন: “আপনাকে বিনয়ী থাকতে হবে”। তাঁর প্রার্থী অ্যালেক্স বোইসননাল্ট, তিনি বিশেষত অশ্রু ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন।
এত দিন আগে, এমএম এর মতো অপ্রতিরোধ্য pquistes। বারুবে এবং সেন্ট-পিয়েরে প্লামন্ডন মরুভূমিতে চিৎকার করতে ব্যবহৃত হত। প্রাক্তন সহকর্মীরা জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বা এমনকি অন্যান্য পার্টিতে সমাবেশ করেছিলেন। তাদের দলের মৃত্যুর কথা শোনা গেল, এটি কেবল শেষকৃত্যের তারিখটি নিশ্চিত করার জন্য ছিল।
সময় হিসাবে দ্রুত কেটে যায় …
ভূমিকাগুলি বিপরীত হয়েছিল। আর্থাবাস্কায়, সিএকিউ ভেঙে পড়ে এবং পিকিউ তার আরোহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে।
জিন-টালন এবং টেরেবোনির পরে, পিকিউ টানা তৃতীয় স্থান জিতেছে। এবং এই সময়, বিপরীতটি দর্শনীয়।
2022 সালে, পিকিউ 10 % ভোট নিয়ে আর্থাবাস্কায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল। ঠিক কুইবেক সলিডায়ারের সামনে। এবং খুব, সিএকিউর পিছনে, যা সমর্থনগুলির 51.7 % পেয়েছিল।
প্রার্থী অ্যালেক্স বোইসোনাল্ট প্রায় 47 % ভোট পেয়েছিলেন। এবং এটি, 62 %এরও বেশি আংশিক জন্য একটি চিত্তাকর্ষক অংশগ্রহণের হার সহ।
এই রিটার্ন, পিকিউ কঠোর পরিশ্রম করেছে। তাঁর পাঁচজন ডেপুটি আর্থাবাস্কায় একটি চালেট ভাড়া নিয়েছিলেন। সমস্ত গ্রীষ্মে, তারা তাদের শোলগুলি জুতা এবং টায়ার দিয়ে ব্যবহার করেছিল এবং যতটা সম্ভব দরজায় আঘাত করেছিল। আগের পক্ষগুলির চেয়েও বেশি। এমনকি আর্থাবাস্কার সর্বশেষ পিকিউ ডেপুটি, জ্যাক বারিল, একজন প্রাক্তন কৃষক এখন তাদের সমর্থন করেছিলেন।
পিকিউ পোলগুলিতে তার আরোহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং কাকুইস্টদের প্রতিস্থাপনের জন্য প্রধান দল হিসাবে অবস্থিত। নিয়োগ আরও সহজ হবে। এই পুণ্যবান বৃত্তটি এস্ট্রিতে উদার ডাক্তার মেলিসার মতো প্রতিপত্তি অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে আকর্ষণ করতে সহায়তা করবে।
ক্যাপিটালে-জাতি (জিন-টালন) -তে এটি সিএকিউর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভোট ছিল, যা তৃতীয় লিঙ্কে বিরোধী ছিল। 450 (টেরেবোনে) এ, এটি কোনও পুরানো দুর্গ দুর্গের এত আশ্চর্যজনক পুনঃসংযোগ ছিল না। এবার আরও একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। একটি গভীর আন্দোলন, যা দেখতে পটভূমি তরঙ্গের মতো। এটি 2026 সালের অক্টোবর পর্যন্ত নিজেকে বজায় রাখবে কিনা তা দেখার বাকি রয়েছে।
মিঃ বোইসননাল্ট একটি স্বাগত শক্তিবৃদ্ধি প্রদান করবেন। ছোট পিকিউ টিম জাতীয় সংসদে অতিরিক্ত কাজ করা হয়। সৈন্যরা সমস্ত ফাইলের বিষয়ে মন্তব্য করতে অনুপস্থিত, যেমন একটি ভানকারী দলকে পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
তার বিজয়ও একটি অতিরিক্ত খাঁজ যা গিয়ারে পরিণত হয়। যখন তিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন, মিঃ সেন্ট-পিয়েরে প্লামন্ডন প্রথম আদেশে গণভোটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কেউ কেউ পিকিউ নেতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, বিশ্বাস না করেই যে তিনি সত্যই কুইবেসারদের তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে পরামর্শ করবেন। এটি এখন আর হয় না। এর আরোহণ এই প্রকল্পটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে, এটি বোঝায় এমন স্বাভাবিক ঝুঁকিগুলির সাথে।
আংশিক চলাকালীন সন্দেহের একটি সন্দেহের ঘটনা ঘটেছে যখন মিঃ বোইসননাল্ট বলেছিলেন যে গণভোটের পদ্ধতির বিষয়ে একটি “আলোচনা” হবে। আপনি প্রতিশ্রুতির প্রাসঙ্গিকতা পুনর্নির্মাণের জন্য একটি উদ্বোধন দেখতে পারেন। তবে এটি পরামর্শের তারিখে একটি সাধারণ কৌশলগত প্রতিচ্ছবি হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে। এবং আংশিক সময় খুব বেশি কথা না বলার ইচ্ছা হিসাবে, কারণ এটি একটি সাধারণ নির্বাচনে এই জাতীয় বিতর্কটি করা হবে।
পিকিউ এই আংশিককে মেরুকরণকারী চরিত্রের একটি গণভোটে রূপান্তরিত করতে পছন্দ করে। তিনি অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও রিলে করেছিলেন, কুইবেকের কনজারভেটিভ পার্টির প্রাক্তন পরিচালক (পিসিকিউ) এর একটি ঘোষণাপত্র, যিনি মে মাসে বলেছিলেন যে মিঃ ডুহাইম “মৌলিকভাবে অসাধু” হবেন। সংহতি, কাকুইস বা উদারপন্থীদের ভোট ফেডারেট করার কৌশল যারা রক্ষণশীল প্রধানকে পছন্দ করেন না।
ভিক্টোরিয়াভিল এস্কেপ কমপ্লেক্সে, ফলাফলগুলি উন্মোচন করার অল্প আগে, রক্ষণশীল কর্মীরা এটি বিশ্বাস করে বলে মনে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন তার বন্ধুকে ছেঁড়া বিজয় দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইয়ং পার্টির পিকিউর চেয়ে আরও বেশি পরিমিত সংগঠন রয়েছে, যার অভ্যন্তরীণ স্কোরিংটি অন্য ফলাফলের প্রত্যাশা করা সম্ভব করেছে।
মিঃ ডুহাইম এই পরাজয়ে কিছু সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারেন। তিনি আর্থাবাস্কায় নিজেকে উপস্থাপনের “গণনা করা ঝুঁকি” সম্পর্কে কথা বলেছেন। এমনকি যদি আসনটি তার পক্ষে বেশ অনুকূল ছিল তবে এটি সেরা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, বিউস-নর্ড এবং বিউস-সুদ-এ, কনজারভেটিভরা যথাক্রমে কেবল 202 এবং 408 বিজয় ভোট শেষ করেনি।
রক্ষণশীল প্রধান পুরোপুরি হেরে যায় না। বিপরীতে, তিনি তার প্রশিক্ষণে আরও দৃশ্যমানতা দিয়েছিলেন। এবং তিনি তার বিরোধীদের প্রভাবিত করেছিলেন। তাকে ছাড়া পিকিউ পেট্রোলের দাম সম্পর্কে এত বেশি কথা বলত না।
এর পরিচালনার অধীনে, পিসিকিউর আরোহণটি চিত্তাকর্ষক ছিল: 2018 সালে 1.5 % ভোট থেকে 2022 সালে 12.9 % থেকে 12.9 % এ বা 2 শতাংশেরও কম পয়েন্ট রয়েছে যে লিবারালরা, যারা আমাদের ব্যালট দ্বারা তৈরি বিকৃতিগুলির কারণে সরকারী বিরোধিতা সত্ত্বেও।
পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারের আগে রাস্তাটি কঠিন হবে, তবে মিঃ ডুহাইম দীর্ঘমেয়াদে নিযুক্ত আছেন। এটি একটি নতুন অধিকারকে মূর্ত করে তোলে, সর্বোপরি অর্থনৈতিক, নৈতিক বা পরিচয় সম্পর্কিত বিষয়ে খুব আগ্রহী। এবং তিনি জাতীয় পরিষদের কাছাকাছি যেতে অবিরত।
হাস্যকরভাবে, সিএকিউ কারা কমপ্লেক্সে তার সমাবেশটি ধরেছিল, এমন একটি ভল্টে যা লিটারজিকাল অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। তবে খনিগুলি খুব বেশি গলানো হয়নি। “আমরা তাকে কিছু সময়ের জন্য আসতে দেখেছি,” ফ্রান্সোইস লেগল্ট বলেছিলেন। তিনি অবশ্যই হতাশ হয়েছিলেন, গুলি চালানো না হয়ে।
সে কোনও অজুহাত খুঁজেনি। তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে আর্থাবাস্কার ফলাফলটি তাঁর প্রতি সমস্ত কুইবেসারের হতাশার লক্ষণীয়, বিশেষত নর্থভোল্ট, সাকক্লিক এবং জনসেবাগুলিতে ঘাটতি অ্যাক্সেসের কারণে।
তাঁর প্রার্থী কেভেন ব্রাসিউর একটি স্বচ্ছল এবং ঠিক যেমন উপযুক্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই একটি অযৌক্তিক গোপনীয় গোপনীয়তা ভাগ করেছিলেন: সেপ্টেম্বরের শুরুতে মন্ত্রিপরিষদ পুনর্বিবেচনা, জনসংখ্যা দেখানোর জন্য যে কাকুইস্ট সরকার বার্তাটি বুঝতে পেরেছিল। সাসপেন্স বেশি দিন স্থায়ী হবে না।
প্রবণতাটি উৎখাত করার জন্য এটি শীঘ্রই মিঃ লেগল্টে রয়ে গেছে। কারণ প্রতিটি উত্তীর্ণ দিন, এটি ভারী হয়ে যায়।