আর্থাবাস্কা-এল’আরেবল নির্বাচন | একটি খুব জনপ্রিয় প্রত্যাশা ভোট

(কুইবেক) গ্রীষ্মের মরসুম সত্ত্বেও, আর্থাবাস্কা-এল’রেবলের উপ-নির্বাচনের জন্য প্রত্যাশা ভোটদান খুব জনপ্রিয় ছিল। অংশগ্রহণের হার প্রায় 26 %, টেরেবোনে -এর শেষের মাধ্যমে শেষের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। রবিবার ও সোমবার প্রত্যাশার দুই দিনের মধ্যে প্রায় ১৫,০০০ ভোটার নির্বাচনে চলে এসেছেন।
“এটি একটি উচ্চ হার,” মুখপাত্র কুইবেক জুলি সেন্ট-অঙ্গনড-ড্রোলেটকে নিশ্চিত করেছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে আর্থাবাস্কা ভোটাররা ভোট দেওয়ার জন্য বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। “২০২২ সালের ৩ অক্টোবর প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনের সময় আর্থাবাস্কা জেলায় অংশগ্রহণের হার % ৪ % ছিল; কুইবেক স্তরে এটি ছিল % 66 %,” মুখপাত্র বলেছেন।
তবে, বিশেষত রবিবার নির্দিষ্ট কিছু ভোটকেন্দ্রে অপেক্ষা করা হয়েছিল, নির্বাচন কুইবেক বলেছেন।
“প্রত্যাশায় ভোট দেওয়া আরও দ্রুত এই ভুল ধারণাটি নির্বাচন থেকে নির্বাচনের অবশিষ্ট রয়েছে। তবে, নির্বাচনী আইনটি কী সরবরাহ করে তার উপর নির্ভর করে নির্বাচনের ঠিক সেই দিনটি যখন আমরা সর্বাধিক সংখ্যক ভোটারকে স্বাগত জানাতে সক্ষম হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, এই উপনির্বাচনের উপলক্ষে, আগাম সাতটি ভোটের জায়গাগুলি খোলা থাকবে এবং নির্বাচনের দিনে ২৮ ভোটদানের স্থান থাকবে,”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রত্যাশা ভোটদান জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং নির্বাচনী আইন সেই অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়া উচিত।
আর্থাবাস্কা-এল’এরেবলের উপনির্বাচনটি কাকিস্টের ডেপুটি এরিক লেফেব্রের প্রস্থানের প্রেক্ষিতে চালু করা হয়েছিল, যিনি পিয়েরে লশীভির রক্ষণশীলদের সাথে ফেডারেলভাবে লাফিয়ে উঠেছিলেন।
প্রধান প্রার্থীরা হলেন কেভেন ব্রাসিউর (সিএকিউ), চ্যান্টেল মার্চাঁদ (পিএলকিউ), পাস্কেল ফোর্টিন (কিউএস), অ্যালেক্স বোইসননাল্ট (পিকিউ), এবং ইরিক ডুহাইমে (পিসিকিউ)।
কিউসি 125 জরিপের সমষ্টির মতে, এই আংশিক পার্টির কুইকোইস এবং কনজারভেটিভদের মধ্যে একটি উত্তপ্ত লড়াই হবে। জেলার নতুন ডেপুটি সোমবার, 11 আগস্ট পরিচিত হবে।