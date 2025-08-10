You are Here
আর্থারের সিট ফায়ার: আইকনিক স্কটিশ ল্যান্ডমার্কে ব্লেজের সাথে লড়াই করা ক্রুরা যখন সাক্ষীরা ‘পায়ে হামে পালিয়ে যাওয়া দর্শনার্থীদের’ বলে জানায়
আর্থারের সিট ফায়ার: আইকনিক স্কটিশ ল্যান্ডমার্কে ব্লেজের সাথে লড়াই করা ক্রুরা যখন সাক্ষীরা ‘পায়ে হামে পালিয়ে যাওয়া দর্শনার্থীদের’ বলে জানায়

টম লরেন্স, নিউজ রিপোর্টার লিখেছেন

আজ বিকেলে এডিনবার্গের আর্থারের সিটে একটি বিশাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে ধোঁয়ার মেঘ প্রেরণ করছে।

বিউটি স্পটে শিখাগুলি স্কটিশ রাজধানী জুড়ে কয়েক মাইল ধরে দেখা যায়।

পুলিশ স্কটল্যান্ড গাড়িচালক এবং পথচারীদের এই অঞ্চলটি এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে।

স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘এডিনবার্গের হোলিরুড পার্কের আর্থারের সিটে ওপেনের আগুনে ক্রুরা উপস্থিত রয়েছেন।

‘জনসাধারণের সদস্যদের আর এই আগুন সম্পর্কে আমাদের অপারেশন কন্ট্রোল রুমকে সতর্ক করার দরকার নেই, কারণ আমরা এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি কল পাচ্ছি।’

পরে পরিষেবাটি আরও যোগ করেছে: ‘রবিবার, 10 আগস্ট রবিবার সন্ধ্যা 4.০৫ টায় এডিনবার্গের আর্থারের সিটে ওপেনের আগুনের খবর নিয়ে আমাদের সতর্ক করা হয়েছিল।

‘অপারেশনস কন্ট্রোল চারটি ফায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস এবং বিশেষজ্ঞের সংস্থানকে একত্রিত করেছে যেখানে দমকলকর্মীরা গর্সের একটি বৃহত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে আগুন নিভিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে।

‘এই সময়ে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং ক্রুরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।’

একজন সাক্ষী এডিনবার্গ লাইভকে বলেছিলেন যে তারা দেখেছিল লোকেরা ‘ধোঁয়া থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের নিচে ছুটে চলেছে।’

হলিরুড পার্কে অবস্থিত, আর্থারের আসনটি একটি প্রাচীন আগ্নেয়গিরি যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে 251 উপরে বসে আছে, যা নীচের শহরের উপরে উপরে।

এটি পার্কের সর্বোচ্চ পয়েন্ট এবং এডিনবার্গের দর্শন দেয়। এটি তার অনন্য ভূতত্ত্বের কারণে বিশেষ বৈজ্ঞানিক আগ্রহের একটি সাইট।

পার্কটিতে চারটি পাহাড়ের দুর্গ রয়েছে যা ২ হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি 15 তম শতাব্দীর মধ্যযুগীয় চ্যাপেল এবং ডডিংস্টন লচ, যা বিভিন্ন স্থানীয় পাখিদের আকর্ষণ করে।

এডিনবার্গ ফ্রঞ্জ ফেস্টিভাল পুরোদমে শুরু করে শহরের বছরের সবচেয়ে ব্যস্ততম সপ্তাহান্তে আগুনটি আসে।

মঙ্গলবার রাতে মারেফিল্ডে তাদের তৃতীয় গিগের জন্য ব্যান্ডটি ফিরে আসার সাথে শুক্রবার ও শনিবার রাতে ওসিস থেকে দুটি গিগের আয়োজনও শহরটিও এই শহরটি।

হাইবারনিয়ান ভক্তরা তাদের ম্যাচ বনাম কিলমার্নক চলাকালীন স্টেডিয়াম থেকে ধোঁয়া দেখতে সক্ষম হয়েছিল। ইস্টার রোড স্টেডিয়ামটি ছাড়ার সময় ভক্তদের উইলোব্রে, ডডিংস্টন এবং হলিরুড অঞ্চলগুলি এড়াতে বলা হয়েছিল।

আগুন মাইল মাইলের জন্য দেখা যেতে পারে, যতক্ষণ না পূর্ব ফিফ জ্বলন্ত চিত্র পোস্ট করে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী মেইলকে বলেছিল যে তারা পেন্টল্যান্ডসের অন্যতম পাহাড়, তারা যখন ধোঁয়া দেখেছিল তখন তারা কেরকেটটন থেকে হাঁটছিল।

তিনি বলেছিলেন: ‘বন্যজীবনটি জানতে পেরে কত দুঃখজনক, তা কীভাবে শুরু হয়েছিল তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অবশ্যই উদ্বিগ্ন হতে হবে।

‘আমি আশা করি তারা কোনও আহত না করে দ্রুত আগুন কাটাতে সক্ষম হবে।’

হাইল্যান্ডস সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাবানল দেখেছে।

এপ্রিল মাসে দেশে এক নাটকীয় ব্লেজের স্ট্রিংয়ে আঘাতের পরে দেশটিকে লাল সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল।

জরুরী পরিষেবাগুলি গ্রামীণ ও শহুরে উভয় অঞ্চলে বিশাল জমি আঘাতকারী আগুনের যুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল।

ফায়ার চিফস গতকাল পুরো স্কটল্যান্ডের জন্য চরম সতর্কতা জারি করার পরে লোকদের দায়িত্বের সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিল।

এটি প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এসেছিল যেখানে স্কটল্যান্ডে মাত্র 0.2 মিমি বৃষ্টিপাত পড়েছিল, তাপমাত্রা 4 সি স্বাভাবিকের চেয়ে উষ্ণতর ছিল।

