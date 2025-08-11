আর্থারের সিট ফায়ার লাইভ: এডিনবার্গ ট্যুরিস্ট স্পট ফ্লেমস উইথ সিটি জুড়ে ধোঁয়ায় দেখা যায়

রিপোর্ট অনুসারে লোকেরা ‘পাহাড়ের মুখের নিচে দৌড়াদৌড়ি’ দেখেছিল
প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আর্থারের আসনে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে লোকেরা এই অঞ্চল থেকে পালাতে দেখা গেছে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী এডিনবার্গ লাইভকে বলেছেন: “আর্থারের আসনে একটি বড় দাবানল রয়েছে যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
“লোকেরা এ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের মুখের নিচে ছুটে চলেছে এবং ধোঁয়া সত্যিই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।”
তারা কোভাম11 আগস্ট 2025 05:00
আর্থারের আসন কী?
কিং আর্থারের নামে নামকরণ করা আর্থারের আসনটি হলিরুড পার্কে অবস্থিত, যা স্কটিশ সংসদকে উপেক্ষা করে।
এটি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গের সিটি সেন্টারের দক্ষিণ পূর্বের একটি বিলুপ্ত আগ্নেয়গিরি এবং সৌন্দর্য স্পট।
তারা কোভাম11 আগস্ট 2025 04:00
স্কটিশ ফায়ার সার্ভিস সম্পূর্ণ বিবৃতি
স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের (এসএফআরএস) মুখপাত্র বলেছেন: “এডিনবার্গের আর্থারের সিটে ওপেনের আগুনের খবর নিয়ে রবিবার, ১০ আগস্ট রবিবার বিকেল ৪.০ মিনিটে আমাদের সতর্ক করা হয়েছিল।
“অপারেশনস কন্ট্রোল চারটি ফায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস এবং বিশেষজ্ঞের সংস্থানকে সেই অঞ্চলে একত্রিত করেছে যেখানে দমকলকর্মীরা গর্সের একটি বৃহত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে আগুন নিভিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে।
“এই সময়ে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং ক্রুরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।”
তারা কোভাম11 আগস্ট 2025 02:00
ভীতু প্রত্যক্ষদর্শী হিল নেমে যাওয়ার সাথে সাথে শিখা ছড়িয়ে পড়ার কথা বলে
একজন ভীত প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে আর্থারের আসনে নামার সময় তিনি শিখা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দেখেছেন।
ব্রাইটন থেকে আসা নিক ব্রাইস বিবিসি স্কটল্যান্ড নিউজকে বলেছেন: “আমরা এই ছোট্ট ধোঁয়াটি দেখতে পেলাম দূরের পাশের রিজে এবং এটি আরও বড় এবং আরও বড় হয়েছে।
“হঠাৎ করেই আমরা দেখতে পেলাম যে এই শিখাগুলি আসতে শুরু করেছে এবং লোকেরা এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে তা লক্ষ্য করে।
“ধোঁয়াটি সত্যিই তৈরি হতে শুরু করে এবং তারপরে এই শিখাগুলি রিজটি cover াকতে শুরু করে এবং আমরা বুঝতে পারি যে বাতাসটি আমাদের দিকে ডানদিকে উড়িয়ে দিচ্ছে।
“আমাদের দ্রুত রাস্তায় নামতে হয়েছিল কারণ এটি পুরো অঞ্চল জুড়ে আসতে চলেছে।”
মিঃ ব্রাইস বলেছিলেন যে তিনি যে লোকদের পাশ কাটিয়েছেন তারা এখনও পাহাড়ের উপরে ঘুরে বেড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এখন পুরো পাহাড়ের পাশের শিখায় covered াকা রয়েছে এবং আমরা যে পথে চলেছি সেদিকে ধোঁয়া নেমে আসছে।”
তারা কোভাম11 আগস্ট 2025 01:00
সম্পূর্ণ গল্প: ফায়ার ফাইটাররা এডিনবার্গের আইকনিক আর্থারের আসনে দাবানলকে মোকাবেলা করতে থাকে
ফায়ার ক্রুরা এডিনবার্গের একটি ল্যান্ডমার্ক পাহাড়ে জ্বলজ্বলে উপস্থিত রয়েছে।
স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস (এসএফআরএস) অনুসারে রবিবার রাত সাড়ে ৪ টায় আগুনের খবর পাওয়া গেছে।
পুরো গল্পটি এখানে পড়ুন:
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 23:00
ছয় বছর আগে আর্থারের আসনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসতে আট ঘন্টা সময় লেগেছিল
আর্থারের আসনে একই রকম আগুন লাগল 2019 সালে।
ফায়ার সার্ভিস প্রায় 800 বর্গমিটার আক্রান্ত অঞ্চলে লড়াই করে আট ঘন্টা ব্যয় করেছে।
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 21:53
এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, ফায়ার সার্ভিস বলে
স্কটিশ ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস অনুসারে এখনও পর্যন্ত কোনও কেসুলেটিসের খবর পাওয়া যায়নি।
তারা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: “এই সময়ে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং ক্রুরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।”
তারা কোভাম10 আগস্ট 2025 21:00