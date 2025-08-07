You are Here
আর্থ এবং প্রিডেটর ক্রসওভার সম্ভাবনাগুলি শোরনার এবং কাস্ট দ্বারা অনুসন্ধান করা
News

আর্থ এবং প্রিডেটর ক্রসওভার সম্ভাবনাগুলি শোরনার এবং কাস্ট দ্বারা অনুসন্ধান করা

এলিয়েন: পৃথিবীএর শোরনার এবং অভিনেতারা এর সাথে একটি নতুন ক্রসওভারের সম্ভাবনা সম্বোধন করে শিকারী ফ্র্যাঞ্চাইজি এফএক্স -এ 12 আগস্ট প্রিমিয়ারিং, এলিয়েন: পৃথিবী রিডলি স্কটের উদ্বোধনের আগে নতুন গল্পের সেটে প্রথমবারের মতো লাইভ-অ্যাকশন টেলিভিশনে হরর সাই-ফাই ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে আসে এলিয়েন ফিল্ম। এদিকে, দ্য শিকারী অ্যানিমেটেড সহ পরিচালক ড্যান ট্র্যাচেনবার্গের অধীনে ফ্র্যাঞ্চাইজিও পুনরুত্থিত শিকারী: কিলার অফ কিলার হুলুতে, এবং শিকারী: ব্যাডল্যান্ডস নভেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে প্রিমিয়ারিং।

সময় স্ক্রিনরেন্টএর জন্য সাক্ষাত্কার এলিয়েন: পৃথিবী, যা ইতিমধ্যে গর্বিত এলিয়েন 1986 সাল থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজির সর্বোচ্চ পচা টমেটো স্কোর, স্রষ্টা এবং শোরনার নোহ হাওলি, পাশাপাশি অভিনেতা স্যামুয়েল ব্লেনকিন এবং বাবু কেসে লিয়াম ক্রোলির সাথে একটি নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে কথা বলেছেন এলিয়েন বনাম শিকারী ক্রসওভার

যখন হাওলি এই ধারণাটি সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন, উল্লেখ করে এলিয়েন ফ্র্যাঞ্চাইজি করতে হবে “টেলিভিশনে নিজেকে প্রমাণ করুন” প্রথম এবং একটি ক্রসওভার সম্পর্কে তার উদ্বেগ লক্ষ্য করা যেতে পারে “ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে কিছু শক্তি চুরি করুন,” ব্লেনকিন এবং সেসাউও এই ধারণার জন্য তাদের উত্তেজনা ভাগ করে নিয়েছিলেন। নীচে তাদের উদ্ধৃতি পড়ুন।

নোয়া হাওলি: হ্যাঁ, আমি বোঝাতে চাইছি যে আপনি মার্ভেল যা করেছেন এবং বাস্তবতা যে একজন ব্যক্তি আছেন, কেভিন ফেইগ, যিনি পুরো গল্পটিকে একটি বড় গল্প হিসাবে তদারকি করছেন তার কারণেই আপনি এক ধরণের মাস্টার প্ল্যান প্রজেক্ট করছেন। ড্যান ট্র্যাচেনবার্গ, তিনি নিজের মিশনে রয়েছেন এবং বৈশিষ্ট্য দিক এবং টিভি পক্ষের মধ্যে কিছুটা ফায়ারওয়াল রয়েছে। সাফল্য হতে পারে। আমাদের টেলিভিশনে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। সম্ভবত আরও বড় কথোপকথনটি বেশিরভাগ সমন্বয় করতে শুরু করবে না, তবে সম্ভবত আমরা নকল করব না তা নিশ্চিত করার জন্য কারণ এটি ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে কিছু শক্তি চুরি করতে শুরু করে। তবে আমি সেই ছবিটি দেখে উত্তেজিত।

স্যামুয়েল ব্লেনকিন: এটি একটি নোহ হাওলি প্রশ্ন। আমাদের শুধু দেখতে হবে। আপনাকে মরসুমটি উদ্ঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে থাকতে হবে, তবে হ্যাঁ, আমি এটি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। আমি এটি দেখে সত্যিই উচ্ছ্বসিত এবং আমি ভালবাসি যে মহাবিশ্বগুলিতে সেখানে একটি সামান্য ক্রসওভার রয়েছে, তবে এটি একটি নোহ প্রশ্ন।

বাবু সিজে: এই উভয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি এতটাই আইকনিক, ফিরে আসা, ফিরে আসা এবং এত শক্তিশালী ফিরে আসার পাশাপাশি এটি দুর্দান্ত। আমরা কমিক-কন এ ছিলাম এবং তারা সেখানেও ছিল। এটি কেবল পরিবেশ, গুঞ্জন, এবং তাদের আগে একটি ক্রসওভার ছিল, তাই কিছু সম্ভব, তাই না?

এলিয়েন এ জেনোমর্ফ: আর্থ

নোয়া হাওলি, বোধগম্যভাবে আরও বেশি মনোনিবেশিত এলিয়েন: পৃথিবী এফএক্স -এ সাফল্য হয়ে ওঠে এবং জেনোমর্ফ ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রমাণ করা টেলিভিশনে সাফল্য অর্জন করতে পারে। হাওলি মার্ভেল স্টুডিওস ‘কেভিন ফেইগকে এড়িয়ে চলাচল করে যে এলিয়েন এবং প্রিডেটর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছে এমন কোনও মাস্টার পরিকল্পনাকারী নেই এবং ড্যান ট্র্যাচেনবার্গ তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তদারকি করছেন শিকারী হুলুর সাফল্যের পরে শিকার 2022 সালে।

নাট্য এলিয়েন পরিচালক ফেড আলভারেজের সাথে ভক্ত এবং সমালোচকদের সাথেও ফ্র্যাঞ্চাইজি একটি হিট হয়েছিল এলিয়েন: রোমুলাসযার বিকাশের সিক্যুয়াল রয়েছে। এটা সম্ভব যদি একটি নতুন এলিয়েন বনাম শিকারী ক্রসওভার ঘটবে, এটি চলচ্চিত্রের পাশে থাকবে এবং এর টেলিভিশন দিক নয় এলিয়েন নোহ হাওলির অধীনে।

ভবিষ্যতের এলিয়েন বনাম আমাদের গ্রহণ শিকারী ক্রসওভার

প্রিডেটরে ডেক গর্জন: ব্যাডল্যান্ডস

একটি সফল গঠনে মনোনিবেশ করার জন্য নোহ হাওলির প্রবৃত্তি এলিয়েন টেলিভিশন ফ্র্যাঞ্চাইজি হ’ল সঠিক পদক্ষেপ, বরং একটি ক্রসওভারের ধারণাটি নিয়ে শাখা করার চেয়ে নয় শিকারী যাইহোক, স্যামুয়েল ব্লেনকিন এবং বাবু কেসে যেমন নতুন উচ্চতা উভয়ই ফ্র্যাঞ্চাইজি পৌঁছে যাচ্ছে, তেমনি আবারও এলিয়েন এবং প্রিডেটর বৈঠকের চিন্তায় কেউ উত্তেজিত হতে সহায়তা করতে পারে না।

পরিচালনা করেছেন পল ডাব্লুএস অ্যান্ডারসন, এলিয়েন বনাম শিকারী 2004 সালে থিয়েটারগুলি হিট করুন, সিক্যুয়াল সহ, দ্য গ্রেগ এবং কলিন স্ট্রস-নির্দেশিত এলিয়েন বনাম প্রিডেটর: রিকোয়েম, 2007 সালে অনুসরণ। দ্য এলিয়েন বনাম শিকারী সিনেমাগুলি ক্লাসিক হিসাবে মূল হিসাবে বিবেচিত হয় না এলিয়েন বা শিকারী ফিল্মগুলি অবশ্য হয়। দুটি আইকনিক চলচ্চিত্রের প্রাণীর মধ্যে একটি দুর্দান্ত ক্রসওভার তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে, এমনকি যদি এটি নোহ হাওলির তত্ত্বাবধানে নাও থাকতে পারে এলিয়েন: পৃথিবী টিভি সিরিজ।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts