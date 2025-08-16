আর্থ “এমন একটি সিরিজ যার ঘটনাগুলি মূল” অপরিচিত “রিডলি স্কটের দু’বছর আগে ঘটে, তবে এটি আরও” ব্লেড ধরে চলমান “এর মতো – মেদুজা

You are Here
“এলিয়েন: আর্থ” (এলিয়েন: আর্থ) সিরিজের প্রথম পর্বগুলি শোরনার নোরাননার হাওলি, এমি এবং গোল্ডেন গ্লোবের বিজয়ী, যিনি “ফার্গো” এবং “লেজিয়ান” সিরিজে কাজ করেছিলেন, হুলু সার্ভিসে প্রকাশিত হয়েছিল। “এলিয়েন” রিডলি স্কট ফিল্মের ঘটনার দু’বছর আগে পৃথিবীতে এই ক্রিয়াটি ঘটেছিল, তবে লেখক ইতিমধ্যে সুপরিচিত অংশগুলি সংযোগ না করা পছন্দ করেন, তবে তাঁর গল্পটি বলতে পছন্দ করেন – যাদের চেতনা প্রাপ্তবয়স্কদের দেহে স্থানান্তরিত হয় তাদের সম্পর্কে। আমরা আপনাকে বলি যে এই সিরিজটি কীভাবে পরিণত হয়েছিল।

2120। পৃথিবীর সরকারগুলিকে পাঁচটি দৈত্য কর্পোরেশন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল: “লিঞ্চ”, “ডেইনেমিক”, “ট্র্যাশহোল্ড”, “প্রোডিজি” এবং “ওয়েল্যান্ড-ইউতান”, যা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, মঙ্গল এবং শনি শাসন করে। অমরত্বের জন্য দৌড়ের ফলে তিনটি কৃত্রিম রূপের জীবনের প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত হয়েছিল: সাইবার্গস, সিনথেটিকস এবং হাইব্রিডস। প্রথমটি হ’ল সাইবারনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত; দ্বিতীয় – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে রোবট; তৃতীয় – মানব চেতনা সহ সিন্থেটিক জীব। এটি বিশ্বাস করা হয় যে কর্পোরেশন মহাবিশ্বকে শাসন করবে যাদের চিরন্তন জীবনের প্রযুক্তি সর্বোত্তমভাবে গ্রহণ করবে।

একটি জনহীন দ্বীপের নেভারল্যান্ড ল্যাবরেটরিতে হাইব্রিডগুলি প্রোডিজি ক্যাভালিয়ারের প্রতিষ্ঠাতা (লচ-জেনারির স্যামুয়েল ব্লেনকিন, দ্য ব্ল্যাক মিররের নৃবিজ্ঞানের একটি পর্ব) দ্বারা তৈরি করেছেন। এটি করার জন্য, একজন উদাস-ট্রিলিয়নেয়ার নিজের চেয়ে কোনও প্রাণীকে আরও স্মার্ট উত্থাপনের আশায় সিনথেটিক্সে অসম্পূর্ণ অসুস্থ শিশুদের চেতনা লোড করছে। ওয়েন্ডি (শুগার থেকে সিডনি চ্যান্ডলার) নামে একটি পরীক্ষার উদাহরণে, একটি মারা যাওয়া 11 বছর বয়সী মেয়ে মারসি হার্মিটকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা হচ্ছে। তারপরে ক্যাভালিয়ার তার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের এবং আল্ট্রা -স্ট্রং সিন্থেটিক সংস্থাগুলিতে পুরো শিশুদের জন্য সংগ্রহ করে।

এদিকে, ম্যাগিনো মহাকাশযান, যা গভীর জায়গাতে একটি এলিয়েন প্রাণীজগতের নমুনা সংগ্রহ করেছিল, ক্যাভালিয়ারের মহানগরীর ক্রল সহ্য করে, এটি একটি ক্যাভালিয়ারের মহানগরও, এটি একটি অশ্বারোহী অঞ্চলও ক্রলিং করছে। পাওয়া প্রাণীগুলির মধ্যে, অপরিচিতদের ডিমও আটকে ছিল, যা থেকে ফ্লাইটের সময় মুখটি “হ্যাচ” গ্লাইড করে।

বোর্ডে জেনোমর্ফের কারণে “ম্যাগিনো” একটি আবাসিক আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। স্থানীয় পিএমসিকে দুর্ঘটনার ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়েছে, যেখানে সামরিক চিকিত্সক জো হার্মিট (অ্যালেক্স লটার, “দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড” এর তারকা) তিনি মার্সি/ওয়েন্ডির ভাই, যিনি মৃতদের ছোট বোনকে বিবেচনা করেন। ক্যাভালিয়ার হিরোকে উপার্জনের জন্য ওয়েন্ডি এবং অন্যান্য সুপারসেসগুলি প্রেরণে সম্মত হন, কির্চের (টিমোথি অলিফ্যান্ট) মেন্টর-সিন্থেটিক্সের বিচ্ছিন্নতার প্রধানকে নিয়োগ করেছিলেন। অবশ্যই, একজন ব্যবসায়ীদের পক্ষে হার্মিট এবং আকাশচুম্বী বাসিন্দাদের সংরক্ষণ না করা, বরং হাইব্রিডগুলি পরীক্ষা করা এবং প্রতিযোগীদের গোপন জৈবিক সন্ধানগুলি ক্যাপচার করা গুরুত্বপূর্ণ।

“অপরিচিত” জগতের সিরিজটি পাঁচ বছরের জন্য দর্শকদের কাছে উড়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, উরুগুয়ানের পরিচালক ফেড আলভারেজ পুরো -দৈর্ঘ্যের হরর “এলিয়েন: রোমুলাস” – ফ্র্যাঞ্চাইজির মূল আকর্ষণগুলির একটি মরিচ কিন্তু সাধারণ রিমিক্স ঘোষণা, অপসারণ এবং প্রকাশ করতে সক্ষম হন। শোরনার নোহ হাওলির অংশগ্রহণ, যিনি এর আগে অপরিচিতদের ভিত্তিতে তৈরি করেছিলেন, অসাধারণ সিরিজ “ফার্গো” এবং “লেজিয়ান”, এই দর্শনীয় স্থানটিকে আরও পরিশোধিত এবং সাহসী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ডেভিড (মাইকেল ফ্যাসবেন্ডার) এর দূষিত সিনথেটিক্সের 16 বছর পরে “পৃথিবী” এর ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় “টেস্টামেন্টে” স্লিপ কলোনিস্টদের সাথে একটি জাহাজ চুরি করেছিল এবং এলেন রিপলে (সিগার্নি ওয়েভার) প্রথম প্রথম “এলিয়েন” তে নস্ট্রোমা জাহাজে জেনোমর্ফের সাথে দেখা হয়েছিল। যাইহোক, হাওলি রিডলি স্কটের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি ঝরঝরে সেতু তৈরি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (তিনি একজন প্রযোজক হিসাবে মাটিতে কাজ করেন), বরং নিজের গল্পটি বলার জন্য।

প্লটের কেন্দ্রে রয়েছে “চিরন্তন শিশু”, প্রাপ্তবয়স্কদের দেহে লক। হাওলি পিটার প্যানের সাথে সামনের দিকে অতিরিক্ত ইচ্ছাকৃত রোল কল সহ্য করে। খালি পায়ে যোদ্ধা হলেন একই ছেলে যিনি বড় হতে চান না, পিটার প্যানের নিজেই একটি বিকৃত সংস্করণ। ভেন্ডি হলেন ওয়্যান্ডি ডার্লিং, এমন একটি মেয়ে, যার বাড়াতে হবে। অন্যান্য হাইব্রিডগুলি, মেঝে নির্বিশেষে, জেমস ব্যারি: বেবি, বাঙ্কার, গর্বিত, বেশ্যা, আলাপচারীর কাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া ছেলেদের নাম পরিধান করুন। এবং চেতনা স্থানান্তরের সময়, মারা যাওয়া শিশুরা স্ক্রিন-আপেলে রূপকথার গল্পের ক্লাসিকাল ডিজনি ফিল্ম অভিযোজন থেকে দৃশ্যটি পর্যবেক্ষণ করে।

শব্দার্থক পরিকল্পনায়, হাওলি সিরিজটি আরেকটি সাই-ফাই রিডলি স্কট- “ব্লেড ধরে চলছে” এর কাছাকাছি। ইতিমধ্যে প্রথম দুটি পর্বে (আটটি মোট পরিকল্পনা করা হয়েছে) এটি স্পষ্ট যে শোরনার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তির সমালোচনা এবং মানুষ এবং এআইয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আগ্রহী। স্কট – এমনকি প্রমিথিউস এবং “এলিয়েন: টেস্টামেন্ট” এর দার্শনিক প্রিকোয়ালেও – সৃজনবাদ এবং নিটস্কিয়ানিজমে আগ্রহী ছিল। ভেন্ডি কিউরেটররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে বয়ঃসন্ধিকালের অনুকরণ করার জন্য এটি হরমোন থেরাপি নির্ধারণের উপযুক্ত কিনা, তবে তাকে স্ব -নির্ধারিততার অধিকার দিন। সিনথেটিকস কির্চ প্রশংসা করেছেন যে কীভাবে মানবতা প্রাণীদের রাজ্যে খাদ্য ও অগ্রগতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্যাভালিয়ারের অহঙ্কারী যুদ্ধ মনে করিয়ে দেয় যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জীবনযাত্রার মান উন্নত করা উচিত, এবং অমর গ্রাহক তৈরি করা উচিত নয়।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে হাওলি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভক্তদের বিবেচনা করে না। বিশ্বের নকশাটি মূল “অপরিচিত” এর রেট্রো -ফিউচারিজম দ্বারা অনুপ্রাণিত।

প্রতিবার এবং পরে সাউন্ডট্র্যাকটিতে জেরি গোল্ডস্মিতের সংগীতের পরিচিত নোট রয়েছে। জেনোমর্ফ এমন যেন আবার কম্পিউটার গ্রাফিক্স নয়, স্যুটটিতে কোনও স্টান্টম্যানকে চিত্রিত করে। ওয়েল্যান্ড-ইউতানির অবিশ্বাস্য সিনথেটিক্সের স্থান, যাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, তিনি কম সন্দেহজনক সাইবার্গের (বাবা সুসিজ) কম নিয়েছিলেন। মেশিনগান সহ সৈন্যরা ডার্ক করিডোরগুলিতে ভুলভাবে ঘোরাঘুরি করে (জেমস ক্যামেরনের “অপরিচিত” কে হ্যালো)। দানবগুলি পাইপ এবং কেবলগুলির মধ্যে অন্ধকার কোণে লুকিয়ে রয়েছে। অদম্য অ্যাকশন-হিরোয়েন একটি ম্যাচেটের সাথে চলে, তবে আপনার টি-শার্ট এবং রিপলির চেতনায় অস্বাভাবিক অভিব্যক্তিগুলিতে তার কাছ থেকে প্যাসেজগুলির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়।

এখনও অবধি, ওয়েন্ডিকে “আইস এজ” দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যিনি শৈশবকালে তার ভাইয়ের সাথে দেখেছিলেন, এবং তার ধর্মীয় পূর্বসূরি নয় (বা, ফ্র্যাঞ্চাইজির কালানুক্রমিক অনুসারে, একজন উত্তরসূরি)। সম্ভবত, এইভাবে, ডিজনি, যিনি তৃতীয় “ডেডপুল” কে নতুন দর্শকদের সন্ধানে অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি একটি “অপরিচিত” কে পরিবার দেখার জন্য একটি সিরিজে পরিণত করেন?

হাওলি ছিঁড়ে যাওয়া মুখগুলি এবং অর্ধেক কেটে যাওয়া দেহগুলি সম্পর্কেও ভুলে যায়নি: ফ্র্যাঞ্চাইজি চিড়িয়াখানাটি শিকারী গাছপালা দিয়ে তাঁবুগুলি, একটি এজেন্ট-স্লেড এবং ক্রস-লিঙ্কযুক্ত শুঁয়োপোকা দিয়ে পুনরায় পূরণ করা হয়েছিল। তবে, কেবল দেহ-করণকারীই নয়, অন্তহীন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং অবকাশের অভাব বিরোধী পুঁজিবাদী সিরিজে ভয়াবহতার মূল উত্স হিসাবে রয়ে গেছে, এমনকি যখন এটি ডিজনি কর্পোরেশন দ্বারা শোষিত হয়েছিল। একটি দৃশ্যে, ক্লান্ত জো হার্মিট ছাড়ার চেষ্টা করবে, এবং এইচআর রোবট অনুমতি দেবে না। কর্মী বিভাগে, কেউ আপনার চিৎকার শুনতে পাবে না।

