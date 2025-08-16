আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার তার পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনাগুলি নিয়ে গ্যাভিন নিউজমকে ট্রল করতে এক্সপ্লেটিভ-বোঝা শার্ট পরেন

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাক্তন গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার রাজ্যের জেলাগুলি পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে আগত গ্যাভিন নিউজমকে ট্রল করার জন্য একটি এক্সপ্লেটিভ-বোঝা শার্ট দান করেছিলেন।
অভিনেতা, 78, ক্যাপশন সহ একটি ওজন মেশিন ব্যবহার করে নিজের একটি ছবি ভাগ করেছেন: ‘আমি জেরিম্যান্ডারিং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি’।
টার্মিনেটর তারকা, যিনি একজন রিপাবলিকান, তিনি এই শব্দগুলির সাথে একটি কালো টি শার্ট পরেছিলেন: ‘চ *** রাজনীতিবিদরা। এটি জুড়ে একটি লাল এবং নীল মুষ্টি দিয়ে গেরিম্যান্ডারিং ‘সমাপ্ত করুন।
জেরিম্যান্ডারিং শব্দটি হ’ল কোনও পক্ষের পক্ষে নির্বাচনী সীমানার হেরফের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।
গভর্নর নিউজম ডেমোক্র্যাটদের আরও পাঁচটি মার্কিন হাউস আসন দেওয়ার জন্য জেলাগুলিকে পুনর্নির্মাণের অনুমোদনের জন্য রাজ্যে একটি বিশেষ নির্বাচন করার চেষ্টা করছেন।
এই পরিকল্পনায় বর্তমান নন -পার্টিসান পুনর্নির্মাণ কমিশন প্রতিস্থাপনের সাথে জড়িত থাকবে, যা সীমানা আঁকার জন্য দায়ী এবং ২০০৮ সালে শোয়ার্জনেগারের সহায়তায় গঠিত হয়েছিল।
নিউজমের পরিকল্পনাগুলি ট্রাম্পের সমর্থিত টেক্সাসে অনুরূপ রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন গতির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া, কারণ তাঁর দল আসন্ন মিডটার্মগুলিতে তাদের পাতলা বাড়ির সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে আঁকড়ে থাকতে দেখছে।
নিউজম – ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি ভোকাল বিরোধী – এই সপ্তাহের শুরুর দিকে একটি প্রচারের স্টাইল ইভেন্টে গোল্ডেন স্টেটের ভোটারদের কাছে তাঁর ‘নির্বাচন রিগিং রেসপন্স অ্যাক্ট আইন’ প্রবর্তন করেছিলেন।
এই আইনটি, যা নভেম্বরে ভোটারদের সামনে যাবে, এর অর্থ হ’ল ক্যালিফোর্নিয়া 2030 সালের মধ্যে সাময়িকভাবে নতুন কংগ্রেসনাল জেলাগুলি গ্রহণ করবে যদি অন্য রাজ্যগুলি – যেমন টেক্সাস – একই কাজ করে।
নিউজম বলেছিলেন, ‘আমরা এই রাজ্যের জনগণকে কেবল ক্যালিফোর্নিয়ায় নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর ক্ষমতা দিচ্ছি।’
2026 নির্বাচনের জন্য চেম্বারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে ডেমোক্র্যাটদের কেবল তিনটি হাউস আসন ফ্লিপ করতে হবে।
নিউজম ক্যালিফোর্নিয়ান এবং অন্যান্য নীল রাজ্যের বাসিন্দাদের টেক্সাসের নেতৃত্বাধীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ‘দাঁড়াতে’ উত্সাহিত করেছিল, তবে এটি অন্যান্য রাজ্যেও বিবেচনা করা হচ্ছে।
নিউজম বলেছিলেন, ‘তিনি মিডটার্মগুলি হারাতে চলেছেন, তিনি জানেন যে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদটি 17 মাসের মধ্যে শেষ হয়,’ নিউজম বলেছিলেন। ‘কেন সে সিস্টেমটিকে রিগ করার চেষ্টা করবে?’
সোমবার ট্রাম্পকে লিখিত একটি চিঠিতে নিউজম বলেছিলেন: আপনি যদি দাঁড়াবেন না, তবে আমি লাল রাজ্যে মানচিত্রের কারচুপি অফসেট করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করতে বাধ্য হব। ‘
জিওপি-নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যদি একই কাজ করে তবে নিউজম ক্যালিফোর্নিয়ায় পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রাম্পকে একটি সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
‘তবে অন্য রাজ্যগুলি যদি তাদের পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয় তবে আমরা আনন্দের সাথে একই কাজ করব। এবং আমেরিকান গণতন্ত্র এর জন্য আরও ভাল হবে। ‘
যদি ট্রাম্প-সমর্থিত প্লটটি সফল হয় তবে জিওপি হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভে কমপক্ষে পাঁচটি অতিরিক্ত আসন অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘টেক্সাসে আমাদের পাঁচটি আসন তোলার সুযোগ রয়েছে সিএনবিসি মঙ্গলবার ‘আমাদের সত্যিই একজন ভাল গভর্নর রয়েছে এবং টেক্সাসে আমাদের ভাল লোক রয়েছে। এবং আমি টেক্সাস জিতেছি। ‘
‘টেক্সাসের ইতিহাসে আমি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছি, যেমন আপনি সম্ভবত জানেন, এবং আমরা আরও পাঁচটি আসনের অধিকারী।’
অনুমোদিত হলে, একটি নতুন ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্র কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি কোনও রিপাবলিকান রাষ্ট্র তার নিজস্ব পুনর্নির্মাণ করে। এটি ২০৩০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে থাকবে।
এর পরে, ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, তারা ২০০৮ সালে অনুমোদিত স্বাধীন কমিশনের ভোটারদের কাছে মানচিত্র তৈরির ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে।
ট্রাম্প অন্যান্য রিপাবলিকান পরিচালিত রাজ্যগুলিকে মানচিত্রের পুনর্নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন, এমনকি সেখানে কর্মকর্তাদের চাপ দেওয়ার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানসকে ইন্ডিয়ায় প্রেরণ করেছেন।
মিসৌরিতে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রাপ্ত একটি নথি অনুসারে, রাজ্য সিনেট ছয়টি পুনরায় বিতরণকারী সফ্টওয়্যার লাইসেন্স সক্রিয় করতে এবং 10 জন কর্মী সদস্যের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি 46,000 ডলার চালান পেয়েছিল।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা টেক্সাস থেকে পালিয়ে এসেছিলেন রাজ্যের রাজধানীতে আইন বিষয়ে ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোরামকে অস্বীকার করতে।
জবাবে, অ্যাবট গত সপ্তাহে ইলিনয় এবং নিউইয়র্কে যাওয়া কয়েক ডজন রাজ্য ডেমোক্র্যাটদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
টেক্সাসের গভর্নরও টেক্সাস সুপ্রিম কোর্টে জরুরি আবেদন করেছিলেন, বিচারপতিদের ডেমোক্র্যাটিক সংখ্যালঘু নেতা জিন উ এর আসন শূন্য ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।