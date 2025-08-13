আর্নি ক্লিমেন্ট তাকে মরসুমে নয়টি দেওয়ার জন্য তিন রানের হোমারকে বেল্ট করে

নিবন্ধ সামগ্রী
ব্রেন্ডন লিটল সপ্তম শীর্ষে একটি ইনিং-এন্ডিং স্ট্রাইকআউটের পরে লোড করা ঘাঁটিগুলি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যখন লুই ভারল্যান্ড একটি দোলের ঝাঁকুনির উপর দলে অবসর নেওয়ার আগে তৃতীয় ধর্মঘটের সাথে অষ্টম শুরু করেছিলেন।
কিছু মূল মুহূর্ত ছিল যখন জেগুলি বড় আউটগুলি উত্পাদন করতে তাদের গ্লাভগুলি ফ্ল্যাশ করেছিল।
রজার্স সেন্টারে লুনি ডগস নাইটে, মঙ্গলবারের মতো রাতগুলি অবশ্যই স্বস্তি দিতে হবে, খারাপ পাংকে ক্ষমা করতে হবে।
এমএলবির অন্যতম লিগ্যাসি ফ্র্যাঞ্চাইজি শহরে শিকাগো কিউবস-এর সাথে, জয়েস দ্রুত ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় এবং তাদের ৫-১ ব্যবধানে জয়ের পথে আর ফিরে তাকাতে পারেনি।
লিটল এবং ভারল্যান্ড টরন্টোর বুলপেনের হয়ে দেরী-গেমের সুরটি সেট করে, জেফ হফম্যানের খেলা শেষ করার জন্য মঞ্চ তৈরি করে।
হফম্যান প্রথম দুটি ব্যাটার অবসর নেওয়ার পরে ভক্তরা একযোগে উঠেছিলেন।
গেমটি স্ট্রাইকআউটে শেষ হয়ে গেলে ভক্তরা ফেটে গেল।
রাতে দুটি হোম রান হিট করা, যখন হোমার-ভারী কিউবসকে চারটি হিট সীমাবদ্ধ করা অবশ্যই জেদের 4-2 রোড ট্রিপের পরে প্রথম হোম গেমটি খেলেছিল বলে সহায়তা করেছিল।
এটি ব্লু জয়েসের জন্য ছয়-গেমের হোমস্ট্যান্ডের প্রথমও ছিল, যারা বাড়িতে ভোজ দিয়েছেন।
নীচে একটি রাতে তিনটি টেকওয়ে রয়েছে যা জেস 43,003 এর একটি মৌসুমের উচ্চ ভিড়কে আকর্ষণ করেছিল, এমন একটি রাত যখন বিভাগ-নেতৃত্বাধীন জেস তাদের season তুটির 70 তম খেলা জিতেছিল, যখন একটি বিবেচনা করে ক্লাবটি পুরো 2024 মৌসুমের জন্য মোট 74 টি গেম জিতেছিল যখন টরন্টো আল ইস্টে সর্বশেষ মারা গিয়েছিল।
ক্লিমেন্ট বিজয়ী
এটি আর্নি ক্লিমেন্টের পক্ষে বেশ যাত্রা হয়ে গেছে, যিনি জেসের দু: খজনক রকিজকে মারধর করার দুটি খেলায় 0-for-5 গিয়ে পাঁচ-হিট গেমটি অনুসরণ করেছিলেন।
এলএ -তে, তিনি ডডজার্সের বিপক্ষে সিরিজ ফাইনালে জয়ের জন্য একটি জয়কে উদ্ধার করতে মরসুমের অন্যতম ফলস্বরূপ হোমারকে আঘাত করেছিলেন, যারা জয়েসকে একটি সুইপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।
ক্লিমেন্টের জন্য কোনও পর্যায় খুব বেশি বড় নয়, ক্লিমেন্টের পক্ষে কোনও ইনফিল্ড পজিশন পরিচালনা করা খুব কঠিন নয়।
লোকটি এমন একজন গেমার যিনি খুব টেকসই হতে দেখিয়েছেন।
মঙ্গলবার যখন একটি বড় হিট প্রয়োজন হয়েছিল, তখন ক্লিমেন্ট তিন রানের বিস্ফোরণে জেসকে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য গভীরভাবে চলে যায়।
এটি ক্লিমেন্টের তৃতীয় হোম রান ছিল যতগুলি গেম এবং গত পাঁচটি খেলায় তার চতুর্থ।
মঙ্গলবার আদেশে তিনি অষ্টম স্থানে এসেছিলেন যখন তিনি মৌসুমের নবম ডাইনারটি স্ট্রোক করেছিলেন।
তার ঠিক পিছনে ছিলেন আন্দ্রেস গিমনেজ, যিনি দীর্ঘ আঘাতের অনুপস্থিতির পরে তার ফিরে আসছিলেন।
দ্বিতীয় বেসে তার গ্লোভ কখনও কোনও বীট মিস করেনি, যখন তার সন্দেহভাজন ব্যাট তার প্রথম প্লেটের উপস্থিতিতে এককটিতে বেসে পৌঁছানোর কৌশলটি করেছিল।
তিনি পরে হাঁটাচলা করতেন।
দ্য রোস্টারে গিমনেজের জন্য জায়গা তৈরি করতে, জেস অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ইনফিল্ডার বাডি কেনেডি মনোনীত করেছিলেন।
তিনবারের সোনার গ্লোভ অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী, গিমনেজ একটি বাম গোড়ালি স্প্রেনের সাথে পাঁচ সপ্তাহ মিস করেছেন।
বেরিওস একটি দুর্দান্ত লাইন হাঁটা
যখন কোনও স্টার্টার প্রতিপক্ষকে 5.1 ইনিংস জুড়ে দুটি হিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, তখন প্রলোভনটি পাসিং গ্রেড হস্তান্তর করা হবে।
হুডের নীচে চেক করুন এবং জোসে বেরিওস দ্বারা জারি করা চারটি হাঁটা দেখতে পাবেন।
কমপক্ষে তিনি কয়েক মুঠো দীর্ঘ আউট হওয়া সত্ত্বেও বলটি ইয়ার্ডে রেখেছিলেন।
তার আগের পাঁচটি শুরুতে, বেরিওস প্রতিটি আউটিংয়ে কমপক্ষে একটি সহ একটি সম্মিলিত সাতটি লংবোলস সমর্পণ করেছিলেন।
প্রথমদিকে শাবকগুলি অবসর নেওয়ার জন্য তার সাতটি পিচ দরকার ছিল।
তাঁর রাত শেষ হওয়ার পরে, ম্যাসন ফ্লুহার্টির দ্বারা বেরিওসকে স্বস্তি দেওয়ার আগে তার পিচ গণনাটি ৯১ এ পৌঁছেছিল, রবিবার যখন তিনি শোহেই ওহতানিকে আঘাত করেছিলেন এবং মুকি বেটসকে প্রথম ক্যারিয়ার সেভ রেকর্ড করেছিলেন বলে মুকি বেটসকে একটি গেম-এন্ডিং গ্রাউন্ডআউট প্ররোচিত করেছিলেন।
বাক এখানে থামে
প্রথম ইনিংসের শীর্ষের পরে বাক মার্টিনেজকে একটি আসল এবং ভাল প্রাপ্য মুহূর্তটি দেওয়া হয়েছিল।
ক্যান্সারের চিকিত্সার জন্য তার সম্প্রচারের দায়িত্ব থেকে বেসবলের কণ্ঠস্বর সরে গেছে।
তিনি হোস্ট লা ডডজার্সের বিপক্ষে শ্যাভেজ রাভাইনের জেসের থ্রি-গেম সিরিজের জন্য বুথে ফিরে এসেছিলেন।
মঙ্গলবার রজার্স সেন্টারে ফিরে আসেন।
ভক্তরা মার্টিনেজকে দলের হয়ে খেলেছেন, দলটি পরিচালনা করেছেন এবং সম্ভবত ক্লাবের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে যোগ দিতে পারেন তার নাম রাখবেন তার জন্য মার্টিনেজকে হৃদয়-অনুভূত স্থায়ী ওভেশন দিয়ে তাদের সমর্থন এবং প্রশংসা দেখিয়েছিলেন।
গেমটিতে তাঁর বিশিষ্ট সময়টি মার্টিনেজকে প্রকৃত গল্পগুলি ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি দেয়, কেবল সংখ্যা এবং পরিসংখ্যানগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার বিপরীতে যা দেখার অভিজ্ঞতায় কিছুই যুক্ত করে না।
মার্টিনেজ সর্বশেষ ফুসফুসের ক্যান্সারের চিকিত্সা করার আগে মে মাসে একটি খেলা ডেকেছিলেন।
পরবর্তী
জেস কিউবসের বিপক্ষে তাদের সিরিজ অব্যাহত রাখার সময়, বাফেলো আলেক মনোয়ায় ট্রিপল-এ বিসনদের হয়ে উঠার কথা রয়েছে কারণ জয়েসের কর্মীদের প্রাক্তন টেক্কা বিগ-লিগ ক্লাবে ফিরে তার রাস্তা অব্যাহত রেখেছে; মনোহ ফিলাডেলফিয়া ফিলিসের শীর্ষ ফার্ম ক্লাবের বিপক্ষে 70-75 পিচ নিক্ষেপ করার কথা রয়েছে; বৃহস্পতিবার, শীর্ষস্থানীয় ট্রে ইয়েসাভেজ তার পদোন্নতির পরে ট্রিপল-এ-তে তার পিচিংয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, যখন শুক্রবার এটি শেন বিবার হবে সংগঠনের সাথে তার তৃতীয় পুনর্বাসন শুরু করবে।
