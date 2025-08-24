জর্জিয়ার মাধ্যমে রাশিয়ায় যে কৃষি পণ্য নিয়ে আর্মেনিয়ান ট্রাকগুলি আর্মেনিয়া দলটির সদস্য, আর্মেনিয়া গোষ্ঠীর সদস্য গার্নিক ড্যানিলিয়ান ফেসবুকে জানিয়েছেন, আর্মেনিয়ায় ফিরে আসেন।
“আমাদের তথ্য অনুসারে, খামার পণ্য, বরই, পীচ এবং আঙ্গুরযুক্ত লোডযুক্ত শত শত গাড়ি উপরের লার্স চেকপয়েন্ট দিয়ে ফিরে আসে,” ড্যানিলিয়ান বলেছিলেন।
ডেপুটি প্রকাশের পরে এটি অনুসরণ করে যে ট্রাকগুলি সীমান্তের মধ্য দিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিল। ড্যানিলিয়ানের মতে, ট্রাক ড্রাইভাররা “অ্যালার্মটি আঘাত করে, বোধগম্য ব্যাখ্যার অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং ফাইটোসান্টারি ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলে।”
ডেপুটি একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে কীভাবে কয়েক ডজন ট্রাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় এবং যখন রেকর্ডটি তৈরি হয়, এটি অস্পষ্ট।
অন্যান্য পণ্যগুলির সাথে ফুরস সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করে দেখেন যে রাশিয়ার অঞ্চলে প্রবেশ করা কঠিন করে তোলে, ডেপুটি দাবি করেছে। তাঁর মতে, বিল্ডিং উপকরণযুক্ত গাড়িগুলিও চেকের শিকার হয়।
আনুষ্ঠানিকভাবে, রাশিয়ান-জর্জিয়ান সীমান্তের সমস্যাগুলি সম্পর্কে রাশিয়া, বা আর্মেনিয়া বা জর্জিয়া উভয়ই নয়, ট্রাক এবং ব্যর্থতার জন্য বিধিনিষেধের খবর পাওয়া গেছে।
ড্যানিলিয়ান রাশিয়া থেকে আর্মেনিয়ার সাথে ট্রাকগুলি পাস করার এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের সাথে সমস্যাগুলি যুক্ত করেছিলেন। “এটা স্পষ্ট যে সমস্যাটি কেবল অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিকও।” প্রিয় ট্রাম্প “এর জন্য অভিনন্দন,” তিনি ফেসবুকে লিখেছিলেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার সাথে আগস্টের গোড়ার দিকে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান নিকোল পশিনিয়ান এবং ইলহাম আলিয়েভের নেতারা শত্রুতা বিসর্জনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। ঘোষণার অন্যতম বিষয় বোঝায় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাই -কল্ল্ড জাঙ্গেসুর করিডোরের নিয়ন্ত্রণ নেবে – পশ্চিম আজারবাইজান এবং এর মধ্যে নখিচেভান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের বহিষ্কারের মধ্যে একটি পথ, যা আর্মেনিয়া অঞ্চল দিয়ে চলে। একে বলা হবে “আন্তর্জাতিক শান্তি ও সু -বিয়ের জন্য ট্রাম্প রুট”।