আর্মেনিয়ায় আর্চবিশপের বিচার চলছে – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

মিকেল আজাপাহিয়ান তার বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হিসাবে প্ররোচিত করার অভিযোগ খারিজ করেছেন

আর্মেনিয়ান আর্চবিশপ মিকেল আজাপাহায়ানের বিচার, দেশের আধুনিক ইতিহাসে প্রথম ধরণের, রাজধানী ইয়েরেভানে শুরু হয়েছে। সিনিয়র আলেম একটি অভ্যুত্থান উস্কে দেওয়ার অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন, অভিযোগ যে তিনি রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হিসাবে বরখাস্ত করেছেন।

এই মামলাটি প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান এবং বিরোধীদের মধ্যে দীর্ঘায়িত দ্বন্দ্বের কারণকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, যার মধ্যে আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক চার্চের বিশিষ্ট সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পশিনিয়ান বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে দেশটির জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ করেছেন, যখন তিনি বেশ কয়েকটি সীমান্ত গ্রাম আজারবাইজানের হাতে হস্তান্তর করতে রাজি হন, যার সাথে আর্মেনিয়ার আঞ্চলিক বিরোধ ছিল। পশিনিয়ান দাবি করেছেন যে এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল দুই প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে কয়েক দশক দীর্ঘ বিরোধের সমাধান করা।

শুক্রবার প্রথম শুনানির সময়, প্রিজাইডিং বিচারক আর্চবিশপের প্রাক-বিচারের আটকে যাওয়ার পরিবর্তে এটি আরও দশ দিনের মধ্যে প্রসারিত করার জন্য আজাপাহায়ানের আইনজীবীর দ্বারা একটি অনুরোধ প্রদান করতে অস্বীকার করেছিলেন। জুনের শেষের দিকে গ্রেপ্তারের পর থেকে আলেম হেফাজতে রয়েছে।

প্রসিকিউশন আর্চবিশপের বিরুদ্ধে দুটি সাক্ষাত্কারের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের ভিত্তিতে যথাক্রমে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি এবং জুন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে দুটি সাক্ষাত্কারে তার অভিযোগ তুলে নিচ্ছে।


ইয়েরেভান কোর্ট রাশিয়ান-আর্মেনিয়ান টাইকুনের গ্রেপ্তার প্রসারিত করেছে

জুনের শেষের দিকে ভোহারশাপত শহরে আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক চার্চের আসনে একটি পুলিশ অভিযান ঘটেছিল, যার ফলে আলেম, গির্জার সদস্য এবং আইন প্রয়োগকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অজাপাহিয়ান অবশেষে স্বেচ্ছায় নিজেকে কর্তৃপক্ষের দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

পরে তার বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য “প্রভু করুণ মাইনস যারা তারা কী করে তা খুব ভালভাবে জানে তাদের ক্ষমা করবেন না।”

এই মাসের শুরুর দিকে, কারেকিন দ্বিতীয়, সুপ্রিম পিতৃপুর “আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক হলি চার্চ এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা এর পাদ্রিদের বিরুদ্ধে অবৈধ প্রচার,” চার্চ প্রকাশিত একটি বিবৃতি অনুসারে।

জুনের শেষের দিকে, আর্মেনিয়ান কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে এবং অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির অভিযোগে আরও একটি উচ্চ-প্রোফাইলের আলেম বিশপ বাঘরত গালস্তানিয়ানকে গ্রেপ্তার করেছিল।

জুনের শেষের দিকে, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ আর্মেনিয়ায় নাগরিক কলহকে বর্ণনা করেছেন “অভ্যন্তরীণ বিষয়” তবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাশিয়ার বৃহত আর্মেনিয়ান প্রবাসীদের অনেক লোক ছিলেন “এই ঘটনাগুলি ব্যথার সাথে দেখা” এবং না “এটি কীভাবে ঘটছে তা গ্রহণ করুন।”

