আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ইন পিস টকস হিসাবে বন্দী মুক্তির আহ্বানের সাথে জি 7 -এ একা কানাডা

ফেডারেল সরকার আজারবাইজানে আর্মেনিয়ান বন্দী ও যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, কারণ তারা কয়েক দশক দ্বন্দ্বের মধ্যে লক করা দুটি দেশের মধ্যে গত সপ্তাহে একটি হোয়াইট হাউস-দালাল বৈঠক দ্বারা প্রশস্ত শান্তির রাস্তাটির প্রশংসা করেছে।
“শান্তি চুক্তিটি প্রাথমিক করে এবং আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়ে এই দেশগুলি এই অঞ্চলের জনগণের জন্য ন্যায়বিচার ও টেকসই শান্তির দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে,” বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী অনিতা আনন্দ রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছেন।
তবে, তিনি “আর্মেনিয়ান বন্দী ও যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি, আর্মেনিয়ান নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য সংরক্ষণের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অধিকার সহ দীর্ঘকালীন বিষয়গুলিও উল্লেখ করেছিলেন।
আনন্দ নাগর্নো-কারাবাখের ভাগ্য নিয়ে “আলোচিত রাজনৈতিক সমাধানের” প্রতি কানাডার প্রতিশ্রুতিও নিশ্চিত করেছিলেন।
পার্বত্য অঞ্চলটি আন্তর্জাতিকভাবে আজারবাইজান হিসাবে স্বীকৃত তবে দু’বছর আগে পর্যন্ত বেশিরভাগ জাতিগত আর্মেনিয়ানরা বাস করেছিলেন এবং প্রায় তিন দশক ধরে একটি ডি-ফ্যাক্টো নৃতাত্ত্বিক আর্মেনিয়ান সরকার কর্তৃক শাসন করেছিলেন।
আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান 90 এর দশকের গোড়ার দিকে এই অঞ্চলটির উপরে দুটি বড় যুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে একটি সামরিক আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে যে আর্মেনিয়ায় প্রায় ১২০,০০০ নৃতাত্ত্বিক আর্মেনিয়ানদের যাত্রা দেখেছিল, সেই সময় আর্মেনিয়া কর্তৃক “জাতিগত পরিষ্কার” হিসাবে বর্ণিত একটি পদক্ষেপ, পাশাপাশি অন্যদের যেমন জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত বব রায় এবং এনজিও ফ্রিডম হাউসে শেষ বছরের একটি প্রতিবেদনে।
চুক্তিটি বন্দী ইস্যু সাইডস্টেপস
আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান এবং আজারবাইজানের রাষ্ট্রপতি ইলহাম আলিয়েভ শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ওভাল অফিসে বৈঠক করেছেন, যেখানে তারা একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন যা দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলবে এবং তাদের সম্পর্কের সম্পূর্ণ স্বাভাবিককরণের দিকে নিয়ে যাবে, যদি এটি ধরে রাখে।
সোমবার, দুটি দেশ চুক্তির 17 টি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে, যা মূলত একে অপরের আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধার দিকে মনোনিবেশ করে।
আর্মেনিয়ান মিডিয়া আউটলেটগুলি আজারবাইজান ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় আর্মেনিয়ান যুদ্ধবাজদের কারাবাস এবং বিচারের নথিভুক্ত করে চলেছে, যারা ২০২০ সালে নাগর্নো-কারাবাখের বিরুদ্ধে ৪৪ দিনের যুদ্ধে লড়াইয়ে লড়াই করেছিল এবং এনক্লেভের প্রাক্তন ডি-ফ্যাক্টো প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে লড়াই করেছিল।
কানাডার জি 7 মিত্রদের দ্বারা প্রকাশিত বিবৃতিতে আটককৃতদের বা নাগর্নো-কারাবাখের প্রাক্তন বাসিন্দাদের তাদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যদিও জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকে যৌথ বহু-দেশীয় ঘোষণা 2023 সালের অক্টোবরে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার বাড়িয়েছেকানাডা, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ দেশগুলির একটি তালিকা দ্বারা স্বাক্ষরিত
গ্লোবাল সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল সিকিউরিটি থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের নির্বাহী পরিচালক কাইল ম্যাথিউস বলেছেন, “এগুলি এমন সমস্যা যা রাগের নীচে ছড়িয়ে যেতে পারে না। এগুলি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ।”
“আর্মেনিয়ান সরকার এখানে ঝুঁকি নিচ্ছে এবং এটি সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া দরকার যাতে আর্মেনিয়ান জনগোষ্ঠী সমর্থন করবে (চুক্তি)।”
তিনি বলেছিলেন যে দক্ষিণ ককেশাস চুক্তিতে নিবিড় দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের দ্বারা অবশিষ্ট জি 7 দেশগুলি খুব বেশি গ্রাস করেছে। তবে তিনি আশা করেন যে ইউরোপীয় দেশগুলি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়গুলি সামনে আনছে।
ইউরোপ ককেশাস অঞ্চলের লিঙ্ক রয়েছে। আর্মেনিয়ায় একটি বেসামরিক ইইউ মিশন, যার মধ্যে একটি কানাডিয়ান প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলটিতে টহল দিচ্ছে।
এবং তেল সমৃদ্ধ আজারবাইজান ইইউর সরবরাহকারী, ব্রিটিশ গ্যাস জায়ান্ট বিপি একটি প্রধান বিনিয়োগকারী।
ট্রাম্প আর্মেনিয়া প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বন্দীদের ‘গুরুত্বপূর্ণ’
প্যাসিনিয়ান নিজেই সম্প্রতি মার্চের মতো বলেছিলেন যে তিনি আজারবাইজানের সাথে সমস্ত আলোচনায় বন্দীদের দুর্দশাগ্রস্থ করেছেন।
শুক্রবার ওভাল অফিসের সভা থেকে ফুটেজের একটি স্নিপেট সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা দেখিয়েছে যে ট্রাম্প আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে আজারবাইজানে অনুষ্ঠিত “23 খ্রিস্টান” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি তখন বলেছেন যে তিনি আজারবাইজানকে তাদের মুক্তি দিতে বলবেন। “তিনি যদি পারতেন তবে তা গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পশিনিয়ান হু হু করে বললেন।
চুক্তিটি আর্মেনিয়ার অঞ্চলগুলিতে কৌশলগত ট্রানজিট করিডোরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া উন্নয়নের অধিকারকে মঞ্জুর করে।
এটি আজারবাইজানকে নাখচিভানের স্বায়ত্তশাসিত ডাবলিংয়ের সাথে সংযুক্ত করবে যা তুরস্কের সীমানাও, একটি traditional তিহ্যবাহী আজারবাইজান মিত্র।
আজারবাইজান বছরের পর বছর ধরে করিডোরকে দাবি করেছে, সর্বশেষতম শত্রুতাগুলির পূর্বাভাস দিয়েছে। তবে চুক্তিতে বলা হয়েছে যে এটি আর্মেনিয়ার অংশ থাকবে, জমিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজারা দেওয়া হবে