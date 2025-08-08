You are Here
আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান সাইন ট্রাম্প-দালাল শান্তি ঘোষণা-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান সাইন ট্রাম্প-দালাল শান্তি ঘোষণা-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

দুটি দেশ মার্কিন-সুপারভাইজড ট্রান্সপোর্ট করিডোর তৈরিতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের নেতাদের হোস্ট করেছিলেন যা তিনি বলেছিলেন তার জন্য “Historic তিহাসিক শান্তি সম্মেলন।”

শুক্রবার ইভেন্ট চলাকালীন আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান, আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ এবং ট্রাম্প এই অঞ্চলে একটি মূল পরিবহন রুট খোলার দিকে মনোনিবেশ করে একটি যৌথ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন-তথাকথিত জঙ্গেজুর করিডোর।

রুটটি আজারবাইজানকে দক্ষিণ আর্মেনিয়ায় অবস্থিত একটি সরু জমি দিয়ে নখিচেভানকে একত্রিত করার সাথে সংযুক্ত করেছে, যা ইরানের সাথে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চলে।

এই রুটটি আমেরিকান সংস্থাগুলি দ্বারা বিকাশ ও পরিচালিত হবে এবং এটি ‘আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ট্রাম্প রুট’ হিসাবে পরিচিত হবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তাঁর নাম অনুসারে এই রুটটি ছিল “একটি মহান সম্মান” এবং তিনি দাবি করেছেন “এটি চাইেনি।”

আর্মেনিয়ান এবং আজারবাইজানীয় নেতারা উভয়ই এই ঘোষণাপত্রের প্রশংসা করে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বরখাস্ত করেছিলেন। পশিনিয়ান বলেছিলেন যে চুক্তিটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য ছিল “আমাদের দেশগুলির জন্য এবং আমাদের অঞ্চলের জন্য এবং বিশ্বের জন্য একটি সাফল্য“যা ট্রাম্পের সিমেন্ট”একজন রাষ্ট্রপতি এবং শান্তিকর্মী হিসাবে উত্তরাধিকার।”আলিয়েভ বলেছিলেন যে ট্রাম্প পুরো ককেশাস অঞ্চলে“ শান্তি ”নিয়ে আসছিলেন, লক্ষ্য করে“এবং আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ।

