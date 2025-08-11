আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান একটি শান্তি চুক্তির পাঠ্য প্রকাশ করেছে, তারা একে অপরকে আঞ্চলিক দাবি অস্বীকার করেছে – এখন ভবিষ্যতে

আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান একটি শান্তি চুক্তির পাঠ্য প্রকাশ করেছিলেন। এই দলিলেই দু’দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে ছিলেন প্যারা) প্রজাতন্ত্রের নিকোলা পশিনিয়ান এবং ইলহাম আলিয়েভের পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধানদের উপস্থিতিতে। এর পরে, ট্রাম্প বলেছিলেন: “আমরা বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি,” এবং আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের নেতারা একমত হয়েছিলেন যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নোবেল পুরষ্কারের যোগ্য। শান্তি চুক্তিতে 17 টি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পূর্বে, এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। এখন এই নথিটি সাইটে পোস্ট করা হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রক এবং আজারবাইজান পররাষ্ট্র মন্ত্রক। চুক্তিটি এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি এবং কোনও পক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। আমরা এর অনুবাদ প্রকাশ করি (সম্পাদিত এবং সংক্ষেপে)।
উত্তম সম্পর্ক স্থাপনের পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, দলগুলি নিম্নলিখিত ভিত্তিতে একে অপরের সাথে বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে সম্মত হয়েছিল:
নিবন্ধ i
দলগুলি সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তা এবং একে অপরের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্মান করে।
নিবন্ধ II
দলগুলি নিশ্চিত করে যে তাদের একে অপরের কাছে আঞ্চলিক দাবি নেই এবং ভবিষ্যতে সেগুলি উপস্থাপন করবেন না। তারা একে অপরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘনের লক্ষ্যে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।
নিবন্ধ III
দলগুলি জোর করে হুমকি থেকে বিরত থাকবে। তারা তৃতীয় পক্ষের দ্বারা তাদের অঞ্চলটি একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহার করতে ব্যবহার করার অনুমতি দেবে না।
নিবন্ধ IV
দলগুলি একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে।
নিবন্ধ v
শান্তি চুক্তির অনুমোদনের বিনিময়ের পরে, দলগুলি ____ দিনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে (প্রকাশিত নথির বিচারের সঠিক মেয়াদটি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি – প্রায় “মেডুসা”)।
নিবন্ধ ষষ্ঠ
রাষ্ট্রীয় সীমান্তের সীমানা ও সীমাবদ্ধকরণ সম্পর্কিত একটি চুক্তি শেষ করার জন্য দলগুলি সীমান্ত কমিশনের অংশগ্রহণের সাথে ভাল বিশ্বাসের আলোচনায় থাকবে।
নিবন্ধ Vii
দলগুলি তৃতীয় দেশগুলির সশস্ত্র বাহিনীকে সাধারণ সীমান্তে রাখবে না। সীমানা ও পরবর্তী সীমাবদ্ধতার আগে, সীমান্ত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সামরিক খাতে সহ পারস্পরিক সম্মত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং আস্থার প্রতি আস্থা নিয়ে আস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিবন্ধ অষ্টম
দলগুলি তাদের সমস্ত প্রকাশে অসহিষ্ণুতা, জাতিগত বিদ্বেষ এবং বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতাবাদ, হিংস্র চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলি পর্যবেক্ষণ করার উদ্যোগ নেবে।
নিবন্ধ Ix
সশস্ত্র সংঘাতের সময় নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রশ্নগুলি উভয় পক্ষের অংশগ্রহণের সাথে সমাধান করা হবে। তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে সরাসরি বা সহযোগিতায় সমস্ত তথ্য বিনিময় করার উদ্যোগ নিয়েছে। পক্ষগুলি স্বীকার করে যে নিখোঁজ মানুষের ভাগ্য খুঁজে বের করা এবং বিশ্বাসকে পুনর্মিলন এবং জোরদার করার একটি মাধ্যম হিসাবে ন্যায়বিচার প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ।
নিবন্ধ এক্স
দলগুলি অর্থনৈতিক, পরিবহন, পরিবেশগত, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিগুলি শেষ করতে পারে।
নিবন্ধ একাদশ
চুক্তিটি জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সমাপ্ত চুক্তির অধীনে পক্ষগুলির অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা সীমাবদ্ধ করে না। তবে, বর্তমান আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি একটি শান্তি চুক্তির প্রতিটি অংশের বাধ্যবাধকতাগুলিকে ক্ষুন্ন করা উচিত নয়।
নিবন্ধ দ্বাদশ
সম্পর্কের পক্ষগুলি আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম এবং এই চুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। অজুহাত হিসাবে তাদের অভ্যন্তরীণ আইনগুলির বিধানগুলি উল্লেখ করার কারও অধিকার নেই। দলগুলি কার্যকর হওয়ার আগে এই চুক্তির লক্ষ্য এবং বিষয়টিকে ব্যাহত করতে পারে এমন ক্রিয়াগুলি থেকে বিরত থাকার উদ্যোগ নিয়েছে।
নিবন্ধ Xiii
দলগুলি একটি শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ করতে একটি দ্বিপক্ষীয় কমিশন তৈরি করে। এটি উভয় দেশের সম্মত আদেশের ভিত্তিতে কাজ করবে।
নিবন্ধ Xiv
দলগুলি সরাসরি পরামর্শের মাধ্যমে শান্তি চুক্তি সম্পর্কিত যে কোনও বিরোধ সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি তারা ছয় মাসের মধ্যে কোনও গ্রহণযোগ্য ফলাফলের দিকে পরিচালিত না করে তবে দলগুলি বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের অন্যান্য পদ্ধতির সন্ধান করবে।
নিবন্ধ এক্সভি
শান্তি চুক্তির বল প্রয়োগে প্রবেশের এক মাসের মধ্যে, পক্ষগুলি যে কোনও আইনী কর্তৃপক্ষের একে অপরের কাছে সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় দাবি প্রত্যাহার এবং সমাধান করা উচিত। তাদের ভবিষ্যতে এ জাতীয় দাবি শুরু করা উচিত নয় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের প্রক্রিয়াগুলিতে অংশ নেওয়া উচিত নয়, পাশাপাশি যে কোনও ক্ষেত্রে প্রতিকূল কর্মকে উত্সাহিত করা উচিত।
নিবন্ধ Xvi
জাতীয় আইন দ্বারা প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগুলির সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তিগুলি বিনিময় করার মুহুর্ত থেকে শান্তি চুক্তিটি কার্যকর হয়।
নিবন্ধ Xvii
চুক্তিটি আর্মেনিয়ান, আজারবাইজান এবং ইংরেজিতে সমাপ্ত হয়েছে। তিনটি পাঠ্যই একই শক্তি রয়েছে, তবে যে কোনও পাঠ্যের যে কোনও অবস্থানের অর্থ সম্পর্কিত কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে, ইংরেজি সংস্করণে প্রধান শক্তি রয়েছে।