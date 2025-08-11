আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান ইউএস-ব্রোকার্ড পিস চুক্তি প্রকাশ করুন (সম্পূর্ণ পাঠ্য)-আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

এই দুই প্রতিবেশী একে অপরের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ ত্যাগ করতে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সম্মত হয়েছেন
আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে এক বৈঠকের সময় দুই জাতির নেতার পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বারা শুরু করা শান্তি চুক্তির সম্পূর্ণ পাঠ্য প্রকাশ করেছেন। দলিল অনুসারে, দুই প্রতিবেশী একে অপরের বিরুদ্ধে সমস্ত আঞ্চলিক দাবি ত্যাগ করে, বল প্রয়োগ এড়াতে এবং তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিকাশ শুরু করবে।
সোভিয়েত-পরবর্তী দুটি রাজ্য 1980 এর দশকের শেষের দিকে নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চল জুড়ে একটি আঞ্চলিক বিরোধে আবদ্ধ ছিল। ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে একটি যুদ্ধের পরে মূলত জাতিগত-আর্মেনিয়ান জনবহুল অঞ্চল বাকু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২০২৩ সালে সামরিক অভিযানে বাকু বিতর্কিত অঞ্চলটির উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে না করা পর্যন্ত এই বিরোধের কয়েক দশক ধরে বিরতিহীন লড়াইয়ের দিকে পরিচালিত করে।
নীচে আর্মেনিয়ান এবং আজারবাইজানি বিদেশী মন্ত্রনালয় দ্বারা প্রকাশিত শান্তি ঘোষণার সম্পূর্ণ পাঠ্য রয়েছে।
শান্তি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে চুক্তি আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্র এবং আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে
আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্র এবং আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র (এরপরে, দলগুলি),
উপলব্ধি এই অঞ্চলে ন্যায়বিচার, ব্যাপক এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জরুরি প্রয়োজনীয়তা;
আকাঙ্ক্ষা আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই প্রান্তে অবদান রাখতে;
পরিচালিত হচ্ছে জাতিসংঘের সনদ, জাতিসংঘের সনদ (১৯ 1970০) অনুসারে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সহযোগিতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের নীতিগুলির উপর ঘোষণাপত্র, ইউরোপে সুরক্ষা ও সহযোগিতা সম্পর্কিত হেলসিঙ্কি সম্মেলনের চূড়ান্ত আইন (১৯ 197৫) এবং ২১ ডিসেম্বর ১৯৯১ এর আলম্যাটি ঘোষণা এবং লক্ষ্য সেখানে অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী এবং নীতিগুলির ভিত্তিতে সম্পর্ক বিকাশ;
প্রকাশ তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে ভাল-প্রতিবন্ধকতা প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক ইচ্ছা;
নিম্নলিখিতগুলির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে শান্তি ও আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয়েছে:
নিবন্ধ i
প্রাক্তন ইউএসএসআর -এর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সীমানাগুলি স্ব স্ব স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক সীমানায় পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে তা নিশ্চিত করে দলগুলি স্বীকৃতি দেয় এবং সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, আন্তর্জাতিক বর্ডারগুলির অদৃশ্যতা এবং একে অপরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্মান করবে;
নিবন্ধ II
প্রথম নিবন্ধের সাথে সম্পূর্ণ সম্মতিতে, দলগুলি নিশ্চিত করে যে তাদের একে অপরের কাছে কোনও আঞ্চলিক দাবি নেই এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় কোনও দাবি উত্থাপন করবে না।
দলগুলি এই জাতীয় কাজগুলি পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, উত্সাহ এবং সমর্থন সহ কোনও আইন গ্রহণ করবে না, যার লক্ষ্য অন্য পক্ষের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক unity ক্যকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ভেঙে দেওয়া বা দুর্বল করা;
নিবন্ধ III
দলগুলি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বা জাতিসংঘের সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনও উপায়ে বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকি থেকে বিরত থাকবে। তারা কোনও তৃতীয় পক্ষকে জাতিসংঘের সনদের সাথে বেমানান অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহারের জন্য তাদের নিজ নিজ অঞ্চলগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেবে না;
নিবন্ধ IV
দলগুলি একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির সাথে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে;
নিবন্ধ v
উভয় পক্ষের এই চুক্তির অনুমোদনের যন্ত্রগুলির বিনিময় করার পরে _____ দিনের মধ্যে, পক্ষগুলি কূটনৈতিক ও কনস্যুলার সম্পর্কের বিষয়ে ভিয়েনা কনভেনশনগুলির বিধান অনুসারে (যথাক্রমে ১৯61১ এবং ১৯63৩);
নিবন্ধ ষষ্ঠ
বর্তমান চুক্তির প্রথম অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পূর্ণ সম্মতি অনুসারে, দলগুলি দলগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় সীমান্তের সীমানা ও সীমাবদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তিটি শেষ করার জন্য কমিশনের বিধিবিধান অনুসারে সম্মত সীমান্ত কমিশনের মধ্যে ভাল বিশ্বাসের আলোচনায় পরিচালনা করবে;
নিবন্ধ সপ্তম
দলগুলি তাদের তৃতীয় পক্ষের পারস্পরিক সীমান্ত বাহিনীর সাথে মোতায়েন করবে না। দলগুলি, তাদের পারস্পরিক সীমান্তের সীমানা এবং পরবর্তীকালে সীমাবদ্ধকরণ মুলতুবি রেখে সীমানা অঞ্চলগুলিতে সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামরিক ক্ষেত্র সহ পারস্পরিক সম্মত সুরক্ষা এবং আত্মবিশ্বাস-বিল্ডিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে;
আর্টিস অষ্টম
দলগুলি তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারের মধ্যে সমস্ত প্রকাশে অসহিষ্ণুতা, জাতিগত বিদ্বেষ এবং বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সহিংস চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও মোকাবেলা করবে এবং তাদের প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলিকে সমর্থন করবে;
নিবন্ধ IX
দলগুলি নিখোঁজ ব্যক্তিদের কেসগুলি সমাধান করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে যা উভয় পক্ষকেই এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমস্ত উপলভ্য তথ্যের বিনিময় সহ সরাসরি বা প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সহযোগিতায় যথাযথভাবে জড়িত ছিল। দলগুলি, এর মাধ্যমে, সেই ব্যক্তিদের ভাগ্য তদন্তের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, যার মধ্যে অবশেষগুলি যথাযথ হিসাবে অনুসন্ধান করা এবং প্রত্যাবর্তন করা এবং নিশ্চিত করা যে এই ব্যক্তিদের সাথে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের সাথে পুনর্মিলনের মাধ্যমে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপায় হিসাবে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিগুলি একটি পৃথক চুক্তিতে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে এবং সম্মত হবে;
নিবন্ধ x
অর্থনৈতিক, ট্রানজিট এবং পরিবহন, পরিবেশগত, মানবিক ও সাংস্কৃতিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য, দলগুলি পারস্পরিক স্বার্থের নিজ নিজ ক্ষেত্রে চুক্তিগুলি শেষ করতে পারে;
নিবন্ধ একাদশ
বর্তমান চুক্তিটি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে পক্ষগুলির অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাগুলির উপর লঙ্ঘন করে না এবং তাদের প্রত্যেকের দ্বারা জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সাথে সমাপ্তি করা চুক্তিগুলি। প্রতিটি পক্ষই নিশ্চিত করবে যে আইটি এবং কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে এখন কার্যকর আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার কোনওটিই এই চুক্তির আওতায় নেওয়া তার বাধ্যবাধকতাগুলিকে ক্ষুন্ন করে না;
নিবন্ধ একাদশ
তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পক্ষগুলি আন্তর্জাতিক আইন এবং এই চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। কোনও পক্ষই বর্তমান চুক্তি সম্পাদন করতে ব্যর্থতার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে তার অভ্যন্তরীণ আইনগুলির বিধানগুলি আহ্বান করতে পারে না।
দলগুলি, আইনের আইন সম্পর্কিত ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে (১৯69৯), এমন আইন থেকে বিরত থাকবে যা এই চুক্তির কার্যকর হওয়ার আগে এই চুক্তির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করবে;
নিবন্ধ দ্বাদশ
দলগুলি এই চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয় এবং বর্তমান চুক্তি বাস্তবায়নের তদারকি করার জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে। কমিশন পক্ষগুলির দ্বারা সম্মত হওয়ার পদ্ধতিগুলির ভিত্তিতে কাজ করবে;
নিবন্ধ দ্বাদশ
আন্তর্জাতিক আইন এবং অন্যান্য চুক্তির অধীনে তাদের অধিকার এবং দায়বদ্ধতার প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে আবদ্ধ করে, দলগুলি দ্বাদশ নিবন্ধে উল্লিখিত কমিশনের মধ্যে সরাসরি পরামর্শের মাধ্যমে এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে কোনও বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি এই জাতীয় পরামর্শগুলি 6 মাসের মধ্যে উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য ফলাফল না দেয় তবে দলগুলি শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির অন্যান্য উপায় চাইবে;
নিবন্ধ XV
চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই, দলগুলি এই চুক্তির মধ্যে প্রবেশের তারিখ থেকে এই জাতীয় কোনও ফোরামে স্বাক্ষর করার আগে যে কোনও আইনী ফোরামে স্বাক্ষর করার আগে পক্ষগুলির মধ্যে বিদ্যমান পক্ষগুলির মধ্যে বিদ্যমান থাকা বিষয়গুলির মধ্যে বিদ্যমান থাকা বিষয়গুলির মধ্যে বিদ্যমান থাকা বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যে কোনও এবং সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় দাবি, অভিযোগ, অভিযোগ, প্রতিবাদ, আপত্তি, কার্যক্রম এবং বিবাদগুলি নিষ্পত্তি করবে, তাদের মধ্যে যে কোনও আইনী ফোরামের মধ্যে রয়েছে, তাদের কোনও আইনী ফোরামে অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, দাবি, অভিযোগ, বিক্ষোভ, আপত্তি, অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে যে কোনও তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।
দলগুলি কূটনৈতিক, তথ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্তমান চুক্তির বিপরীতে একে অপরের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকূল পদক্ষেপে কোনওভাবে গ্রহণ, উত্সাহিত বা জড়িত থাকবে না এবং এ লক্ষ্যে নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ করবে;
নিবন্ধ XVI
দলগুলির জাতীয় আইন অনুসারে অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগুলি সমাপ্ত করার বিষয়ে অবহিত যন্ত্রগুলির বিনিময় করার পরে চুক্তিটি কার্যকর হবে। এই চুক্তিটি জাতিসংঘের সনদের ১০২ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিবন্ধিত হবে;
নিবন্ধ XVII
বর্তমান চুক্তিটি আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানি এবং ইংরেজি ভাষায় সমাপ্ত হয়েছে, তিনটি পাঠ্যই সমানভাবে খাঁটি। খাঁটি পাঠ্যের যে কোনও অধীনে বিধানের অর্থ হিসাবে বিচ্যুতির ক্ষেত্রে, ইংরেজি পাঠ্যটি বিরাজ করবে।