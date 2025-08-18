You are Here
আর্সেনালের ওল্ড গার্ড পরিবর্তনের গ্রীষ্মের পরে বিজয় সরবরাহ করে

আর্টেটাকে এটি বলতে শুনতে, তিনি একচেটিয়া ডেড-বল দল হিসাবে আর্সেনালের খ্যাতি নিয়ে ঠিক শিহরিত নন। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কীভাবে তাঁর স্কোয়াডকে “সেট টুকরো টুকরো টুকরো” হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, আর্টেটা ছিলেন দ্ব্যর্থহীন।

“আচ্ছা আমরা সব কিছুর রাজা হতে চাই,” সে পিছনে গুলি করেইএসপিএন এর মাধ্যমে “সেট টুকরোতে, বিশ্বের সেরা। হাই প্রেস, বিশ্বের সেরা। খোলা জায়গাগুলিতে আক্রমণ করা, বিশ্বের সেরা। আমরা সবকিছুর মধ্যে সেরা হতে চাই।”

আর্সেনালের ব্যস্ত গ্রীষ্মের স্থানান্তর উইন্ডোটি আর্টেটার দাবিটিকে সমর্থন করে। ক্লাবটি ম্যানচেস্টার সিটির পছন্দ থেকে দৃ strong ় প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও বিশ্বের অন্যতম সন্ধানী গোলদাতা সুইডিশ স্ট্রাইকার ভিক্টর গ্যোক্রেসকে স্বাক্ষর করেছে। এটি চেলসির লোক ননি মাদুকে দিয়ে তার পূর্ণ-পিছনের গভীরতা জোরদার করেছে এবং এর মিডফিল্ডকে সত্যিকারের সোসিয়েদাদ হুইজ মার্টিন জুবিমেন্ডির সাথে উত্সাহিত করেছে। যে কোনও আউটফিল্ড পজিশনের নাম দিন এবং আর্সেনাল এই গ্রীষ্মের সময়কালে এটি আপগ্রেড করেছে। ২০০৪ সাল থেকে দলটি তার প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ট্রফির জন্য বন্দুক করছে এমন কোনও প্রশ্ন নেই।

তবে একটি পুনরুত্থিত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে মরসুমের ওপেনারের সময়, এটি পুরানো প্রহরী ছিল, নতুন স্বাক্ষর নয়, যারা সত্যই উন্নত এবং অনুপ্রাণিত দেখেছিল। নরওয়েজিয়ান মিডফিল্ডার মার্টিন ওডেগার্ড 2024-25 মৌসুমের চেয়ে কম-স্টার্লার শেষের পরে দুর্দান্ত (এবং তার ম্যারাডিং সেরা দিকে ফিরে) দেখছিলেন। সেন্টার ব্যাকস গ্যাব্রিয়েল এবং উইলিয়াম সালিবাকে লক্ষ্য হিসাবে ডেভিড রায়ের সামনে আগের মতোই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। এবং গত মৌসুমে আর্সেনালের বেশ কয়েকটি সেরা গোলের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন এমন এক জুটি রাইস এবং কলাফিয়েরি আবারও একটি জয়ের মুহূর্ত তৈরি করেছিলেন।

আর্সেনালের ওল্ড গার্ডকে 2025-26 মরসুমে উষ্ণ করার জন্য কোনও সময় প্রয়োজন ছিল না। রেফারি সাইমন হুপার তার হুইসেলটি উড়িয়ে দেওয়ার মুহুর্তে তারা প্রস্তুত ছিল।

আর্সেনাল নতুনরা, যদিও? তাদের খুঁজে পেতে তাদের এখনও কিছু সময় প্রয়োজন। গ্যোকারেস ম্যাচের বেশিরভাগ অংশ বিচ্ছিন্ন এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যয় করেছিলেন এবং বলটিতে আরও বেশি সময় পাওয়ার জন্য আর্সেনাল লাইনআপে আরও গভীরভাবে ডুবে যাওয়ার তাঁর প্রচেষ্টা নড়বড়ে এবং অকার্যকর ছিল। আর্সেনাল বছরের পর বছর ধরে গোকেরেসের মতো একটি traditional তিহ্যবাহী কেন্দ্রের সাথে খেলেনি এবং এটি পরিষ্কার যে ক্লাবকে তাকে আরও ভাল পরিষেবা দেওয়া দরকার।

জুবিমেন্ডির কথা, আর্টেটার আশ্বাস যে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ইউনাইটেডের কৌতুকপূর্ণ পূর্ণ পিঠের বিরুদ্ধে তার মাঠটি ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার পরে তার “দুর্দান্ত একীকরণ” কিছুটা সমতল হয়েছিল। ডেনিশ ফুল ব্যাক প্যাট্রিক ডরগু বিশেষত বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে জুবিমেন্দির আশেপাশে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল। পার্কের কেন্দ্রে আর্সেনালের ভাগ্য পরিবর্তন করার আশা করা হলে তিনি এখনও ভয়ঙ্কর প্রতিরক্ষামূলক মিডফিল্ড উপস্থিতি হতে হবে না।

আর্সেনাল যদি “সবকিছুর রাজা” হতে চায় তবে এর প্রচুর কাজ করার আছে। তবে আর্সেনালকে এই ম্যাচটি খেলার বিপক্ষে জিততে দেখে – এবং সেট টুকরোগুলির মতো একটি পরিচিত শক্তি থেকে জয়লাভ করেছিল – এটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

আর্সেনাল এখনও সব কিছুর রাজা নাও হতে পারে, তবে এটি এখনও কঠিন পরিস্থিতিতে একটি রাজকীয় পারফরম্যান্স সরবরাহ করেছে।

আর্সেনাল শনিবার সদ্য প্রচারিত লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগ অ্যাকশনে ফিরে আসবে।



