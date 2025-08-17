You are Here
আর্সেনালের কলাফিয়েরি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ১-০ ব্যবধানে জয় অর্জন করে
News

আর্সেনালের কলাফিয়েরি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ১-০ ব্যবধানে জয় অর্জন করে

রোববার প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ১-০ ব্যবধানে জয় অর্জনের জন্য আর্সেনালের রিকার্ডো কলাফিয়েরি একটি প্রাথমিক কোণে বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, রবিবার প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ১-০ ব্যবধানে জয় অর্জনের জন্য, স্বাগতিকদের মরসুমের ওপেনারকে নষ্ট করে।

নতুন মুখের একটি কাস্ট সত্ত্বেও, মিকেল আর্টেটার দর্শনার্থীরা প্রমাণ করেছেন যে তারা 13 তম মিনিটে কলাফিয়েরির জাল দিয়ে সেট টুকরা থেকে এখনও মারাত্মক। আর্সেনালের উইলিয়াম সালিবা তুর্কি রক্ষক বায়িন্দিরকে সমর্থন করেছিলেন, যিনি সহজেই একটি সহজ নিকটবর্তী হেডারের জন্য ইতালীয় কলাফিয়েরির পথে এক হাত দিয়ে বলটি ব্যাট করেছিলেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts