আর্সেনাল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ট্রায়াম্ফ সহ প্রিমিয়ার লিগ 2025-26 এ প্রবেশ করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবল
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রুবেন আমোরিম দ্বারা প্রশিক্ষিত, প্রিমিয়ার লিগে 2025-26-এ হেরে প্রথম রাউন্ডে আর্সেনালের বিপক্ষে (0-1) ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পরাজিত হয়েছিল। একটি গতিশীল খেলায়, যেখানে “রেড ডেভিলস“তাদের ম্যাচ করার জন্য বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান ছিল, সমস্যাটি সমাধান করার জন্য এটি দর্শকদের মধ্যে একটি বল মূল্যবান ছিল।

যে লক্ষ্যটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সভাটি একটি কোণ অনুসরণ করে কলাফিয়েরি (13 ‘) দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল। বিডটি কিছু প্রতিবাদও তৈরি করেছিল, গোলরক্ষক বেনদীরের উপর সলিবার বোঝা দ্বারা, যিনি গোল লাইনে অবস্থান করেছিলেন, তবে সত্যই বৈধ ছিল এবং আর্সেনাল (কৌশলগত স্কিমগুলিতে খুব শক্তিশালী) এগিয়ে ছিল।


প্রথমে ভিক্টর গাইকারেসের সাথে, আর্সেনাল ইউনাইটেডের বৃহত্তম উদ্যোগ নিয়ে মাথা ঘামায় না, যা কেবল প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে আরও সমর্থিত চাপের আউটলেট থেকে দীর্ঘ (ব্যর্থ) বলটি বিনিময় করছিল, ব্রুনো ফার্নান্দেস গাড়ি চালানো এবং ম্যাথিউমস থেকে ম্যাথিউস কুনহা ম্যাচ থেকে ম্যাচে।

দ্বিতীয়ার্ধে, ইউনাইটেডের চাপ এবং হয়রানি আরও তীব্রতর হয়েছিল, বিশেষত ডায়ালো এবং সেসকো প্রবেশদ্বার দিয়ে, তবে লন্ডনের প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীরকে উৎখাত করতে অক্ষম। স্বাগতিকরা 22 টি শট দিয়ে শেষ হয়েছিল – এবং ম্যাথিউস কুনহা আক্রমণে হাইলাইট করেছে – নয়টি “এর বিরুদ্ধে” “বন্দুকধারী“তবে ব্যবহারিক প্রভাব ছাড়াই।

আর্সেনাল, রানার-আপ করা অ্যাকাউন্টগুলি 2025-26 চ্যাম্পিয়নশিপে প্রবেশ করেছে, যেমনটি লিভারপুল (4-2 থেকে বোর্নেমাউথ), ম্যানচেস্টার সিটি (ওলভারহ্যাম্পটনের বাড়িতে 0-4) এবং টটেনহা (বার্নলে 3-0) এর সাথে ঘটেছিল।



