আর্সেনাল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যান ইউনাইটেডকে 1-0 ব্যবধানে পরাস্ত করতে বেঁচে থাকে
রেড ডেভিলদের দ্বারা আউটপ্লে হওয়া সত্ত্বেও গনার্স 3 পয়েন্ট জিতেছে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আর্সেনালের বিপক্ষে 22 টি শট ছিল, তবে একটি গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের কাছে 1-0 হেরেছিল কারণ ম্যাচের একমাত্র গোলটি এক কোণার পরে সংঘর্ষের শুরুতে এসেছিল।

1 এ একমাত্র লক্ষ্যএসটি অর্ধেক একটি কোণার পরে এসেছিল। বলটি তার জালে যাওয়ার পরে আল্টে বেয়িন্দির পৌঁছানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেননি, এবং বলটি তার পথ অব্যাহত রেখেছিল এবং রিকার্ডো কলাফিয়েরি খুঁজে পেয়েছিল, যিনি ১৩ টিতে উদ্বোধনী গোলটি করেছিলেন মিনিট

রেড ডেভিলস পৌঁছেছিল এবং গোলটি স্বীকার করার পরে পিচে আরও ভাল দল ছিল কারণ তারা 1 এর শেষ অবধি সবচেয়ে বড় সুযোগ হিসাবে কয়েকটি বিপজ্জনক আক্রমণ করেছিলএসটি 45 মিনিট 30 এ এসেছিল মিনিট যখন প্যাট্রিক ডরগু দীর্ঘ পরিসীমা থেকে গুলি করা কেবল ডান পোস্টে থামানো হয়েছিল কারণ ডেভিড রায়ের বলটি বাঁচানোর কোনও সুযোগ ছিল না।

2 এএনডি অর্ধেক, ম্যান ইউনাইটেড আধিপত্য বিস্তার করেছিল, কিন্তু স্কোর করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রায়ান এমবেউমোর 4 মিনিটের মধ্যে 2 টি দুর্দান্ত সম্ভাবনা ছিল, তবে ফলাফলটি এমনকি তার উভয় প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছিল। গনার্সরা শেষ অবধি রক্ষা করেছিল এবং নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারে যে তারা 3 পয়েন্ট জিতেছে।



