আর্সেনাল ম্যান ইউনাইটেডকে পরাজিত করার জন্য বায়িন্দির ত্রুটির মূলধনকে পুঁজি করে

রেড ডেভিলদের 22 টি শট ছিল এবং 60 শতাংশের বেশি দখল উপভোগ করেছে।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বস রুবেন আমোরিম বলেছেন, আর্সেনালের কাছে হতাশাব্যঞ্জক ১-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে তাদের মৌসুম শুরু করেও প্রিমিয়ার লিগের যে কাউকে পরাজিত করতে পারে তার দল।
ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রিকার্ডো কলাফিয়েরি একমাত্র গোল করেছিলেন। ইতালীয় ডিফেন্ডার ইউনাইটেডের স্ট্যান্ড-ইন গোলরক্ষক আল্টে বায়িন্দিরের ভুলের দিকে ঝুঁকছেন।
তবে ব্যয়বহুলভাবে একত্রিত নতুন £ 200 মিলিয়ন (271 মিলিয়ন ডলার) ম্যাথিউস কুনহা, ব্রায়ান এমবেউমো এবং বিকল্প বেনজামিন সেসকো গত দুই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের সেরা প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে কোনও উপায় খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল।
গত মৌসুমে 38 প্রিমিয়ার লিগের খেলায় ইউনাইটেডের 44 টি গোলের চেয়ে আরও চারটি দলই কম স্কোর করেছে কারণ ইংলিশ জায়ান্টরা তাদের সবচেয়ে খারাপ প্রচারটি 51 বছর ধরে সহ্য করে, টেবিলে 15 তম স্থান অর্জন করেছিল।
তবে আমোরিম জোর দিয়েছিলেন যে পারফরম্যান্সটি অগ্রগতির স্পষ্ট লক্ষণগুলি দেখিয়েছিল, এমনকি যদি এটি স্কোরলাইনটিতে প্রতিফলিত হয় না।
পর্তুগিজ কোচ বলেছেন, “আমাদের গেমস জিততে হবে তবে এটি গত মরসুমের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।”
“আমরা আরও ভাল দল ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা খেলাটি হারাতে পারি, তবে পারফরম্যান্সের জন্য সত্যিই গর্বিত।
“আমরা আজ প্রমাণ করেছি যে আমরা আর্সেনালের মতো দুর্দান্ত দলের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগে যে কোনও খেলা জিততে পারি।”
– ‘বড় ফলাফল’ –
গত তিন মৌসুমে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের পরে, চাপটি ২০০৪ সালের পর থেকে ক্লাবের প্রথম লিগ শিরোপা দেওয়ার জন্য আর্সেনাল বস মিকেল আর্টেটায় চাপ রয়েছে।
স্পেনিয়ার্ড তার নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষা এবং গোলরক্ষক ডেভিড রায়ের উপর নির্ভর করে একটি বিশাল তিনটি পয়েন্ট সুরক্ষিত করার জন্য রেখে গিয়েছিল কারণ দর্শনার্থীরা কখনই আক্রমণে যেতে পারেনি।
“বড় ফলাফল,” আর্টেটা বলল। “ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে মরসুমের প্রথম খেলা যখন আপনি মনে করেন যে তারা কিছু তৈরি করছে।”
তিনি স্বীকার করেছেন যে তারা যদি শিরোনামের জন্য লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তবে তার পক্ষে আরও ভাল হতে হবে।
“আপনি যখন আপনার (শীর্ষ) মানদণ্ডে না থাকেন তখন এটি অবশ্যই আপনাকে গতি এবং আত্মবিশ্বাস দেয়।
“আজ আমরা ন্যায্য ছিলাম না। দলটিকে মরসুমের নয়, 10 মাসের মধ্যে সেই স্থিতিস্থাপকতা খুঁজে পেতে হবে।
“আমাদের অনেক কিছু উন্নতি করতে হবে এবং এটি খুব শীঘ্রই ঘটবে।”
নতুন আগমনকারীরা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের চারপাশে মেজাজ তুলে নিয়েছে এবং উপস্থিতিতে 75৫,০০০ ভক্তদের বেশিরভাগই কমপক্ষে আমোরিমের পুরুষদের প্রদর্শনের মাধ্যমে উত্সাহিত হতে পারে।
কুনহা এবং এমবিউমো গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালহেস এবং উইলিয়াম সালিবার প্রথম দিকে আর্সেনালের সাধারণত অবিচ্ছিন্ন সেন্টার-ব্যাক জুটি বেঁধে দেয়।
আহত আন্দ্রে ওনানার জন্য ডেপুটিং করে বেয়িন্দিরের একটি ত্রুটি দ্বারা ইউনাইটেড পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছিল।
তুর্কি আন্তর্জাতিক 13 মিনিটে একটি ইনসুইং ডিক্লান রাইস কোণে নম্রভাবে ফ্ল্যাপ হয়ে যায়, কলাফিয়েরিকে একটি অনিচ্ছাকৃত জালে যেতে দেয়।
প্যাট্রিক ডরগু পোস্টটিতে আঘাতের দূরত্ব থেকে একটি শক্তিশালী প্রচেষ্টা নিয়ে হাফ-টাইমের আগে একটি united ক্যবদ্ধ জবাবের নিকটে এসেছিলেন।
এমবেউমো এবং কুনহা সহজেই রায়ের দ্বারা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দেখেছিল, অন্যদিকে স্পেনিয়ার্ড আরও একটি কুনহা শটটি গোলটি পেরিয়ে যাওয়ার জন্য উজ্জ্বলতার সাথে করেছিলেন।
আর্সেনাল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ভিক্টর গ্যোকারেসকে নয় নম্বরে সমাধান হিসাবে অনুসরণ করার আগে এক বছর ধরে সেসকোতে আগ্রহী ছিলেন।
সুইডেনের একটি শান্ত প্রিমিয়ার লিগের আত্মপ্রকাশ ছিল এবং কাই হ্যাভার্টজের সময় আগে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।
20 বারের ইংলিশ চ্যাম্পিয়নদের লোভের জন্য নিউক্যাসলের অগ্রগতি প্রত্যাখ্যান করার পরে সেসকো তার প্রবেশদ্বারগুলি পরে একজন নায়কের স্বাগত জানিয়েছিলেন।
ইউনাইটেড ফিনিসটি না পেয়ে খেলার আরও ভাল উপভোগ করতে থাকে। এমবেউমোর শক্তিশালী শিরোনাম দক্ষতার সাথে রায় দ্বারা নখর ছিল।
আর্সেনাল লিভারপুল এবং সিটির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ফার্মকে ধরেছিলেন, যারা উভয়ই এই প্রচারের উদ্বোধনী উইকএন্ডে জিততে চারটি গোল করেছিলেন।