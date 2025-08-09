আর আবেল? পামিরাস কোচের ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন

ব্রাজিলিয়ান কাপে করিন্থীয়দের নির্মূল করার পরে পাম্মিরাস এক মুহুর্তের সংস্কারের অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন, ফলস্বরূপ যা ভক্তদের কাছ থেকে চার্জকে তীব্র করে তোলে। উত্তেজনাপূর্ণ জলবায়ু সত্ত্বেও, লীলা পেরিরার নেতৃত্বে বোর্ডটি আবেল ফেরেরিরা এবং তার কোচিং কর্মীদের কাজের প্রতি আস্থা পুনরায় নিশ্চিত করেছে, ২০২27 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পুনর্নবীকরণের প্রস্তাবটি বজায় রেখেছিল।
বছরের নবম স্বাক্ষরকারী ডান-ব্যাক খেলভেনের উপস্থাপনের সময় লায়লা ভক্তকে ধৈর্য ধরে বলেছিলেন। রাষ্ট্রপতির মতে, কাস্টের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সময় দাবি করে এবং কোচের সক্ষমতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যায়সঙ্গত হয় না, যা তিনি বিজয়ী এবং সক্ষম বলে মনে করেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বাহ্যিক সমালোচনার প্রভাব ছাড়াই তিনি ফুটবল একাডেমিতে প্রতিদিন যা দেখেন তার ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
লায়লা মূল সংগঠিত অংশের বিপরীত বিক্ষোভগুলিও হ্রাস করেছিলেন, যার সাথে তিনি ঘর্ষণের ইতিহাস বজায় রেখেছেন। তার জন্য, অপরাধগুলি আবেলকে দায়িত্বে রাখার উদ্দেশ্যে অপ্রাসঙ্গিক। “এই ভক্তরা যা আমি সত্যিই মুছে ফেলি, তারা আমার এবং পামিরাস সম্পর্কে ঠিক যা কিছু বলে,” তিনি বলেছিলেন।
এখনও পুনর্নবীকরণে, নেতা বলেছিলেন যে তার ম্যান্ডেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত আবেলের স্থায়ীত্ব একটি অগ্রাধিকার। “আমি আগ্রহী যে আমাদের কোচ 2027 এর শেষ অবধি আমাদের সাথে রয়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করব,” তিনি বলেছিলেন। স্বাক্ষরটি অবশ্য কোচের উপর নির্ভর করে, যিনি জুলাইয়ের শেষে এই বিষয়টির উপর নীরব ছিলেন, তিনি এই ব্যবস্থাটির “একটি ধারা” হতে বলেছিলেন।
পর্দার আড়ালে, ক্লাবটি স্কোয়াডকে রক্ষা করতে এবং “ড্রপড আর্থ” এর একটি দৃশ্য এড়াতে কাজ করে। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নটি হ’ল, সময়ানুগ ত্রুটিগুলি সংশোধন করে, এখনও ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং কনমেবোল লিবার্টাদোরেসে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, প্রযুক্তিগত কমিটির ধারাবাহিকতা স্থিতিশীলতার মৌলিক হিসাবে দেখা হয়।
আবেলের সাথে সম্পর্কও পারস্পরিক বিশ্বাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। লীলা জোর দিয়েছিলেন যে, তিনি দৈনন্দিন জীবনে যা অনুসরণ করেন তা থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শুরু হওয়া প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর কোনও যোগ্য পেশাদার নেই। “আমি কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কোচের চেয়ে ভাল আর কেউ দেখি না,” তিনি বলেছিলেন।
এদিকে, অভিনেতা এই রবিবার (10 আগস্ট), ব্রাসিলিরিওর জন্য অ্যালিয়ানজ পার্কে 16 ঘন্টা (ব্রাসেলিয়া সময়) এ সেরির মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এটি একটি ছোট শ্রোতা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ গত শুক্রবার পর্যন্ত, 000,০০০ এরও কম টিকিট বিক্রি হয়েছিল। সংঘাতটি ভক্তদের নতুন প্রকাশগুলিও রেকর্ড করতে পারে, যদিও বোর্ড আশা করে যে ফোকাসটি মাঠের পারফরম্যান্সে থাকবে।