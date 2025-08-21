আর/টেনিস দৈনিক আলোচনা (বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট, 2025)

চলমান পেশাদার টেনিস টুর্নামেন্টের জন্য লাইভ আলোচনা
|এটিপি/ডাব্লুটিএ র্যাঙ্কিং
|এটিপি র্যাঙ্কিং, ডাব্লুটিএ র্যাঙ্কিং
|স্কোর
|ফ্ল্যাশস্কোর, সোফাস্কোর, ইএসপিএন
|স্ট্রিম টেনিস
|গাইড: আপনার দেশে দেখুন
|ইভেন্ট তথ্য টেবিল
|বীজ
|লিঙ্কগুলি
|মন্টেরে ডাব্লুটিএ 500
|অঙ্কন, খেলার আদেশ, ফলাফল
|নাভারো, আলেকজান্দ্রোভা, শ্যানাইডার, হাদাদা মিয়া
|উইনস্টন সালেম এটিপি 250
|অঙ্কন, খেলার আদেশ, ফলাফল
|টিসিটিপাস, গ্রিকস্পোর, দার্দেরি, ডায়ালো
|ক্লিভল্যান্ড ডাব্লুটিএ 250
|অঙ্কন, খেলার আদেশ, ফলাফল
|স্যামসোনোভা, ওয়াং, জয়েন্ট, পটাপোভা
